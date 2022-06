Seis años después, 'Pokémon GO' sigue siendo una mina de oro. Ha superado los 6.000 millones de dólares en ingresos

Julio de 2016. Verano. Infinidad de personas se echan a las calles para, teléfono en mano, convertirse en Ash Ketchum y hacerse con todos los Pokémon. Seis años han pasado desde entonces, un tiempo suficiente para que cualquier juego free to play caiga en el olvido o pase a ser minoritario. Pero estamos hablando de 'Pokémon GO', y no, está lejos de caer.

Y es que 'Pokémon GO', seis años después de su lanzamiento, sigue siendo una mina de oro. Si el año pasado, más o menos por estas fechas, nos hicimos eco de que el juego había sobrepasado los 5.000 millones de dólares en ingresos, ahora vuelve a ser protagonista por haber conseguido un nuevo hito: 6.000 millones de dólares.

Los Pokémon salen a cuentas

La información proviene de Sensor Tower, una firma de analítica especializada en aplicaciones. De acuerdo a estos datos, podemos concluir que Pokémon GO ha sido uno de los juegos móviles más lucrativos de la historia junto a 'PUBG Mobile', 'Honor of Kings' (que va a lanzarse en el mercado global próximamente), 'Candy Crush Saga' y 'Clash of Clans'.

Es, con mucha diferencia, el juego de geolocalización y realidad aumentada más potente, y eso que no está falto de competencia. Hay otros muchos títulos similares, como 'Dragon Quest Walk', 'Jurassic World Alive', 'Pikmin Bloom' y 'The Witcher: Monster Slayer', pero ninguno es capaz de hacerle sombra a 'Pokémon GO'.

Estados Unidos es el país que más dinero gasta en el juego, seguido de Japón y Alemania. Hasta la fecha, el juego se ha descargado 678 millones de veces, la mayor parte de ellas en móviles Android. Según Sensor Tower, Google Play representa el 76,3% de las descargas, mientras que iOS se queda con un modesto 23,7%. Es también, evidentemente, una cuestión de cuota de mercado.

En resumidas cuentas, 'Pokémon GO' sigue muy vivo y generando ingresos. De hecho, sigue habiendo eventos multitudinarios que reúnen a cientos o miles de personas para jugar, actualizaciones de contenido y nuevo contenido que completar. Quizá esa sea la clave para generar una media de mil millones de dólares anuales en ingresos desde el lanzamiento.

Vía | Sensor Tower