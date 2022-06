Tras conquistar China y recaudar más de 10.000 millones de dólares, 'Honor of Kings' se lanzará en todo el mundo

Que en China los juegos móviles son todo un fenómeno de masas no es ningún secreto. El mercado del gaming móvil en el país asiático es enorme y, entre todos, hay un juego que destaca sobremanera por su cantidad de jugadores y cifras. Hablamos, por supuesto, de 'Honor of Kings'.

El juego, desarrollado por TiMi Studios (propiedad de -sorpresa- Tencent y que seguramente os suene de 'Diablo Inmortal', 'Call of Duty: Mobile' y 'Pokémon Unite', entre otros) se lanzó en 2015 y, desde entonces, ha generado ingresos por valor de 13.000 millones de dólares. Es uno de los juegos más populares en China, sin duda, y ahora se prepara para su llegada al mercado global.

Nunca hay suficientes MOBA

Honor of Kings

Para hacer honor a la verdad, 'Honor of Kings' ya está en el mercado global, solo que lo conocemos como 'Arena of Valor'. Este se lanzó en 2017 y lo cierto es que su historia da para escribir una telenovela. En pocas palabras, Tencent compró Riot Games en 2015 y pidió al estudio que hiciera un 'LoL' para móviles, una oportunidad deliciosa para competir contra el hasta entonces máximo exponente del género en smartphones, 'Vainglory'.

Riot Games se negó, esgrimiendo que los móviles no eran una plataforma para juegos competitivos y que no podría replicar la jugabilidad del título en móviles. Así pues, Lightspeed & Quantum y TiMi (ambos estudios de Tencent) desarrollaron 'We MOBA' y 'League of Kings', respectivamente, que se lanzaron en agosto de 2015.

El caso es que TiMi usó 'League of Legends' como base para potenciar 'League of Kings', lo que (aparentemente) chocó frontalmente contra Riot Games. Para ponerle punto y final a la disputa, Tencent cambió el nombre del juego a 'Honor of Kings' y canceló su lanzamiento global, aunque lo haría más tarde con la creación de 'Arena of Valor'. Es un juego similar, pero no tiene los mismos contenidos.

Para sorpresa de nadie, 'Riot Games' acabaría lanzando 'League of Legends: Wild Rift' (una versión para móviles del 'LoL') unos años más tarde. Ahora es, junto a 'Mobile Legends. Bang Bang', uno de los MOBA más jugados en territorio occidental.

Volviendo a 'Honor of Kings' y su lanzamiento global, el anuncio proviene de Level Infinite, una marca de -sorpresa- Tencent. Este estudio será el encargado de lanzar 'Honor of Kings' de TiMi Studios en todo el mundo a finales de este año, aunque habrá una beta cerrada a partir del próximo mes.

Recordemos que el juego es un 'MOBA', con partidas de cinco contra cinco, tres contra tres e incluso uno contra uno, aunque también tiene modos adicionales. Cabe esperar que sea un juego free to play y que esté disponible en iOS y Android.