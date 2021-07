'Pokémon GO' no estaba muerto, estaba generando 5.000 millones de dólares en ingresos en sus primeros cinco años de vida

Tal día como hoy hace exactamente cinco años salió al mercado uno de los juegos para móvil más importantes de la historia: 'Pokémon GO'. Desarrollado por Niantic, 'Pokémon GO' consiguió que millones y millones de jugadores salieran a la calle a cazar Pokémon, intercambiarlos y, más tarde, a pelear entre sí. Cinco años han pasado desde entonces y, a pesar de todo, el juego sigue batiendo récords.

Los años no pasan por 'Pokémon GO' y, lejos de lo que podría pensarse, el juego sigue más vivo que nunca (a pesar de no tener precisamente poca competencia). Y es que según Sensor Tower, 'Pokémon GO' ha generado durante estos cinco años nada más y nada menos que 5.000 millones de dólares en ingresos.

Este muerto está muy vivo

Ingresos generados por 'Pokémon GO' hasta la fecha - Imagen: Sensor Tower.

Para que nos hagamos una idea de lo importante que sigue siendo Pokémon GO y de lo astronómicas que siguen siendo sus cifras, simplemente tenemos que mirar la gráfica publicada por Sensor Tower. En ella se repasan los ingresos generados por el juego durante los primeros trimestres de cada año y, como podemos ver, 2021 ha sido el mejor trimestre hasta la fecha.

Los ingresos se generan mediante micropagos. Aunque 'Pokémon GO' es completamente gratuito, los usuarios pueden gastar dinero real para hacerse con monedas premium que, a su vez, pueden gastar en equipamiento para el jugador o utensilios de diferente índole, como incubadoras, Pokéballs, etc.

De acuerdo a Sensor Tower, 2020 ha sido un año de récord para 'Pokémon GO', algo curioso si tenemos en cuenta que ha sido un año de pandemia a escala global y es que Pokémon GO es un juego para jugar en exteriores. Según la consultora, en 2020 los jugadores gastaron 1.300 millones de dólares en el juego, un 41% más que el año pasado. Solo en el primer trimestre de 2021, 'Pokémon GO' ha generado 642 millones de dólares.

La consulta afirma que Google Play es la fuente de la mayor parte de los ingresos generados hasta la fecha, con un 52,8% o lo que es lo mismo, 2.700 millones de dólares. Los usuarios de iOS, por su parte, han gastado en estos cinco años 2.400 millones de dólares. El términos globales, el juego ya acumula 632 millones de descargas en ambas plataformas, la mayoría en terminales Android.