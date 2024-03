A 'World of Warcraft' le sale competencia. La gran apuesta de Tencent se llama 'Tarisland' y se podrá jugar en PC y móvil

Más o menos por estas fechas el año pasado, Blizzard y NetEase rompieron. Eso supuso dos cosas: que los juegos de Blizzard salieron de China y que se anunció 'Tarisland', el conocido como 'World of Warcraft' chino. Es un MMORPG desarrollado por Level Infinite, es decir, por Tencent (sorpresa) y llega dispuesto a plantarle cara al archiconocido título de Blizzard. Lo cierto es que no tiene mala pinta y hoy, finalmente, hemos podido conocer una fecha de lanzamiento tentativa.

Pero empecemos por el principio.

¿Tarisland? Siguiendo la tendencia de otros tantos juegos provenientes de China, 'Tarisland' es un MMORPG que quiere romper las barreras del hardware. Es un juego que estará disponible en PC, pero también en móviles (iOS y Android) con juego cruzado. Como MMORPG que es, 'Tarisland' nos propone diferentes clases con diferentes roles, poderes y configuraciones, mazmorras, un mapa enorme, actividades... El que haya jugado a un MMORPG se puede esperar, exactamente, un MMORPG.

Free to play. Como no podría ser de otra manera, 'Tarisland' es un juego freemium, es decir, se puede descargar gratis pero luego monetiza a través de micropagos y cosméticos. Al principio, algunos objetos comprados con dinero real daban mejores estadísticas, pero la compañía, tras las quejas, se echó para atrás. Las skins, por cierto, eran realmente caras. No obstante, lo que más mosqueó a los usuarios fue el sistema de vigor, una especie de energía que limita la cantidad de veces que podemos hacer una actividad (como la artesanía y la recolección) y que se recupera lentamente con el tiempo. Tocará esperar para ver qué nos encontramos.

Polémicas aparte, no pinta mal. Más allá de todo lo relacionado con la monetización de un juego gratuito, lo cierto es que 'Tarisland' no tiene mal color. Visualmente es bastante pintón y el hecho de que esté pensado para móviles hace que sea sencillo jugar. En lo jugable es un MMORPG clásico. Eso es lo que, quizá, pueda echar a algunos jugadores para atrás y atraiga a otros tantos. Además de la monetización, que todavía no sabemos en qué forma llegará, es un juego con gameplay y mecánicas sencillas, muy "casual" se podría decir.

Algunos MMORPG tienen mecánicas muy complejas, infinidad de botones, apuntado manual... 'Tarisland' no. El nuevo juego de Tencent quiere ofrecer una experiencia más simple, apta para iniciados y no iniciados. Solo el tiempo dirá qué tal le sienta.

Fecha de lanzamiento. Aunque la compañía no ha emitido un comunicado confirmando la fecha de lanzamiento, sí ha abierto el registro previo tanto en PC como en móviles. Gracias a la ficha en la App Store, sabemos que la fecha estimada de lanzamiento es el 14 de junio, por lo que todavía habrá que esperar un poco. Aquellos que estén interesados pueden registrarse en la App Store, en Google Play Store y en la web.

Imágenes | Tarisland

