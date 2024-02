'Honor of Kings' es el rey de los juegos móviles en China. Ahora va a dar el salto al resto del mundo

Si hay un juego al que podemos referirnos como “el juego”, en mayúsculas y negritas, ese es ‘Honor of Kings’. Año tras año, el MOBA de Tencent renueva su título como el juego para móviles que más ingresos genera en el mundo, sin excepción y sin competencia. Es un juego con más de 100 millones de usuarios activos diarios, según la compañía. Es un titán, un gigante de las tiendas de aplicaciones que, hasta ahora, solo estaba disponible en China y Brasil. Sin embargo, su salto al mercado internacional se acerca y el primer paso ya se ha dado.

El MOBA móvil por excelencia sale de China. Si bien es cierto que en 2023 llegó a Brasil, el lanzamiento de ahora es mucho más importante ya que impacta a más mercados. Concretamente, 'Honor of Kings' se lanzará próximamente en Turquía, el sur de Asia, Oriente Medio y el norte de África. Además, llegará totalmente localizado. Próximamente llegará al resto de mercados, incluyendo el europeo. La idea es que la versión global esté disponible en todo el mundo a lo largo de este año.

Más datos sobre el lanzamiento global. Cabe destacar que ‘Honor of Kings’ es un juego free to play, que estará disponible en iOS y Android y cuyos servidores globales, explica Tencent, “estarán situados en lugares estratégicos de todo el mundo para ofrecer experiencias de juego de baja latencia al mayor número posible de jugadores”. No admite mandos, no estará disponible en PC y consolas y sobra decir que, como MOBA que es, la mecánica de juego es clavada a la de ‘League of Legends’. En el vídeo bajo estas líneas se puede ver algo de gameplay.

Tencent, cómo no. ‘Honor of Kings’ es un juego desarrollado por TiMi Studios, que es propiedad de Tencent, y publicado por Level Infinite, que es, efectivamente, una marca de Tencent. De hecho, es un estudio que muchos conocerán, en tanto que está detrás de juegos como ‘Diablo Inmortal’, ‘Call of Duty: Mobile’ y ‘Pokémon Unite’. También está detrás de ese ‘Age of Empires Mobile’ del que no se sabe nada desde octubre de 2022

Desde su lanzamiento, 'Honor of Kings' ha generado más de 18.000 millones de dólares en ingresos

¿Pero tan importante es? Sin lugar a dudas. 'Honor of Kings' fue de los primeros juegos móviles en convertirse en eSport. Otro título que tiene, quizá más polémico, es que fue de los primeros juegos en llevar las loot boxes o cajas de botín al mercado móvil. En su mercado natal es toda una eminencia. Desde su lanzamiento en 2015 ha generado unos 18.000 millones de dólares en ingresos, por si eso nos ayuda a hacernos una idea de su magnitud.

Un mercado multimillonario. Ya ha quedado claro que Honor of Kings es una bestia, pero lo es porque el mercado de los juegos móviles en China también lo es. Un dato para tener una visión más completa: solo en 2023 y solo en China, los diez juegos del top diez de juegos más lucrativos generaron 8.859 millones de dólares. En Estados Unidos, la cifra se quedó en 3.149 millones de dólares.

