'PUBG: New State': el popular battle royale para móviles se renueva con "gráficos ultra realistas" y ambientación futurista

Hay un nuevo 'PUBG' en la ciudad. Krafton Inc., la compañía detrás de 'PUBG' para PC y consolas, acaba de anunciar 'PUBG: New State', un nuevo battle royale que expande el lore del juego y con el que prometen traer "los gráficos más realistas disponibles en dispositivos móviles". Se lanzará a finales de 2021 y estará disponible en iOS y Android.

Cabe destacar que 'PUBG: New State' no es una nueva versión o temporada del 'PUBG Mobile' que conocerán todos los amantes del género Battle Royale. 'PUBG Mobile' ha sido desarrollado por Tencent, mientras que 'PUBG: New State' está siendo desarrollado por PUBG Studios, los creadores del 'PUBG' original. Es decir, que estamos hablando de tres títulos separados.

Un nuevo Battle Royale más futurista

Una de las cosas que diferencian a 'PUBG Mobile' de otros Battle Royale es su relativo realismo. Sin embargo, parece que la receta cambiará ligeramente en 'PUBG: New State'. Tal y como se puede ver en el tráiler de presentación, el juego contará con diferentes herramientas y funciones, como drones, volteretas de combate e incluso escudos protectores similares a los vistos en los operadores de 'Call of Duty: Black Ops', así como vehículos más modernos.

En cualquier caso, el punto más destacado de este nuevo juego está relacionado con los gráficos. Desde Krafton prometen "superar los estándares de juego en dispositivos móviles con tecnología de iluminación global" y "gigantes mundos abiertos (de ocho por ocho kilómetros) con los gráficos más realistas disponibles en dispositivos móviles". Habrá diferentes armas, por supuesto, y se podrán personalizar en combate, algo similar a lo que se puede hacer en 'Apex Legends', de EA, mediante accesorios.

Por lo demás, 'PUBG: New State' será un Battle Royale hecho y derecho. 100 jugadores se enfrentarán entre sí y tendrán que sobrevivir hasta que solo quede uno en pie. Habrá una zona azul cuyo tamaño se irá reduciendo constantemente y, poco a poco, el juego se irá complicando. Esta es la mecánica básica del género y 'PUBG: New State' no se olvida de ella. En cuanto a la historia, el juego se sitúa en 2051, unos años después del 'PUBG' original', y pretende expandir el lore de 'PUBG'.

'PUBG: New State' mantendrá la esencia de los Battle Royale: 100 jugadores se enfrentarán entre sí hasta que solo quede uno en pie

Como indicábamos al principio, 'PUBG: New State' se lanzará en iOS y Android, será completamente gratuito y estará disponible a finales de 2021. Ya es posible pre-registrarse en Google Play (para recibir una notificación cuando esté disponible).