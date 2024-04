Blizzard llevaba más de un año fuera del mercado más grande del mundo de los videojuegos. Ahora, finalmente, vuelve a China

A principios del año pasado Blizzard se vio obligada a sacar sus juegos de China. Fue un palo bastante importante ya que China, con sus casi 700 millones de jugadores, es el mercado más grande del mundo. Un lucrativo mercado que está muy por encima de Estados Unidos (209 millones de jugadores) o Japón (73 millones). Desde ese momento, los jugadores chinos dejaron de poder acceder a 'World of Warcraft' o 'StarCraft 2', entre otros títulos.

De eso ha pasado un año y cuatro meses y ahora Blizzard está de vuelta.

Un momento, ¿qué pasó en China? Las estrictas regulaciones gubernamentales y el sistema de pagos chino obliga indirectamente a las empresas a recurrir a empresas locales para distribuir sus juegos. En el caso de Blizzard y durante los últimos 14 años, ese socio ha sido NetEase, que también publica en China 'Minecraft' y 'EVE Online'. Pues la relación entre ambos se acabó a principios de 2023 al no haber llegado a un acuerdo para extender su colaboración.

Para Blizzard era una "lástima". NetEase, por su parte, explicó que Blizzard quería extender la colaboración seis mneses y dejar abierta la puerta a negociar acuerdos con otros socio en el futuro. Para NetEase, la oferta era "comercialmente ilógica" y acusó a Blizzard de "falta de reciprocidad" y de estar cometiendo una "injusticia". ¿Cuál fue el detonante original? No ha trascendido, pero en cualquier caso el resultado fue el que fue: los juegos de Blizzard tuvieron que salir del mercado chino.

Y ahora, vuelven. De eso ha pasado algo más de un año y ahora, al fin, Blizzard y NetEase han conseguido entenderse de nuevo. Además, y de paso, Microsoft ha ampliado la colaboración. Según expone NetEase en un comunicado, "tras las continuas conversaciones mantenidas a lo largo del año pasado, tanto Blizzard Entertainment como NetEase están encantados de alinearse en un camino a seguir para apoyar una vez más a los jugadores de China continental y se enorgullecen de reafirmar su compromiso de ofrecer experiencias de juego excepcionales".

Los juegos comenzarán a estar disponibles a partir de este verano. El acuerdo abarca los títulos anteriormente disponibles, a saber 'World of Warcraft', 'Heartstone' y otros juegos de los universos 'Warcraft', 'Overwatch', 'Diablo' y 'StarCraft'. Buenas noticias para los jugadores chinos y para Microsoft, que vuelve a tener algunos de sus juegos más potentes en el mercado más grande del mundo.

Microsoft entra en la partida. Por otro lado, NetEase ha aprovechado para anunciar un nuevo acuerdo con Microsoft Gaming con el fin de "explorar la posibilidad de llevar nuevos juegos de NetEase a las consolas Xbox y otras plataformas". La compañía china tiene algunos juegos en el horno, como 'Blood Strike' (un battle royale para móviles y PC), un shooter de supervivencia bajo el nombre 'Project E.O.E.' (para móviles y PC) y un shooter tipo 'Escape from Tarkov' bajo el nombre 'Project: EXTREME'. También tiene juegos de licencias como 'The Lord of the Rings: Rise to War'.

El peso de China en los videojuegos. Según la consultora Newzoo, los datos de 2022 colocan a China como el mercado más grande del mundo por volumen de jugadores, con 696,5 millones de usuarios, y el segundo por ingresos con 44.000 millones de dólares. En ingresos Estados Unidos se queda ligeramente por encima, con 46.400 millones de dólares, pero en usuarios está muy a la cola, con 209,8 millones.

