Los juegos de Blizzard dejarán de publicarse en China. El problema es que es el mercado más grande del mundo

Cerca de una decena de títulos de Blizzard dejarán de estar disponibles en China, el mercado de videojuegos más importante del mundo. El acontecimiento, que se traducirá en la pérdida de millones de jugadores, es producto de las infructuosas negociaciones entre los creadores de ‘World of Warcraft’ y la compañía local NetEase.

Las estrictas regulaciones gubernamentales y el sistema de pagos chino obliga indirectamente a las desarrolladoras de videojuegos a recurrir a socios locales para distribuir sus títulos. Precisamente, esto es lo que ha hecho durante más de 14 años Blizzard con NetEase, pero la relación entre ambos ha llegado a un punto de no retorno.

Blizzard, a punto de perder presencia en el mercado chino

De acuerdo a Reuters, después de meses de negociaciones, la empresa estadounidense y la china no han llegado a un acuerdo para extender su colaboración. Y la relación entre ambas parece haberse erosionado en este último tiempo. Blizzard, por ejemplo, calificó en Weibo la actitud negativa de NetEase como una “lástima”.

La empresa asiática, por su parte, respondió a través de una extensa declaración en la que justifica su decisión. En el texto, publicado en chino, dice que la propuesta de Blizzard consistía en extender la colaboración durante seis meses, pero dejaba en claro que podía negociar acuerdos potenciales con otros socios para el futuro.

NetEase afirma que tal oferta es “comercialmente ilógica” y, además, dispara varios dardos contra su socio acusándole de “falta de reciprocidad” e “injusticia”. Sin embargo, de desconoce cuál ha sido específicamente el punto clave que desató el conflicto, aunque Bloomberg sugiere que la propiedad intelectual de los juegos puede haber sido parte del detonante.

Con el fin de esta asociación, y hasta que encuentre un nuevo socio, Blizzard pierde la mayor parte de su presencia en el enorme mercado chino. En concreto, el próximo 23 de enero 'World of Warcraft', 'Hearthstone', 'Overwatch 2', 'Diablo 3', 'Warcraft 3', 'StarCraft 2' y 'Heroes of the Storm' dejarán de estar disponibles en el país. 'Diablo Inmortal' seguirá funcionando gracias a un acuerdo especial a largo plazo.

La industria de los videojuegos en el país asiático, según Newzoo, movió más de 45.800 millones de dólares durante 2021, algo más que los 45.000 millones de dólares del estadounidense o los 20.000 millones del japonés.

Cabe señalar que la importancia de este mercado no solo se mide en los ingresos. También se hace en el número de usuarios. China tiene 742 millones de jugadores, un valor notablemente más elevado que los 191 millones de Estados Unidos o los 78 millones de Japón.

Imágenes: Blizzard

