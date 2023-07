Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+ y Tab S9 Ultra: las tablets más potentes de Samsung ahora lo son todavía más (y se suben al carro del AMOLED)

Samsung acaba de presentar su nueva hornada de tablets de gama alta. Como no podría ser de otra manera, la compañía ha renovado las Galaxy Tab S8 con otras tres tablets que mantienen nomenclatura, es decir, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ y Galaxy Tab S9 Ultra, siendo esta última la más potente y completa.

La serie completa de tablets estará disponible en preventa a partir del 26 de julio, es decir, desde hoy, y se pondrán a la venta a partir del 11 de agosto. El precio de las mismas dependerá del modelo, la conectividad y la capacidad de memoria y almacenamiento, tal y como veremos más adelante, pero cabe destacar que el modelo más barato, la Galaxy Tab S9 estándar, vale 899 euros, mientras que el modelo más caro del modelo Ultra alcanza los 1.909 euros. Dicho lo cual, vamos a conocerlas mejor.

Ficha técnica de las Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ y Galaxy Tab S9 Ultra



samsung galaxy tab s9 samsung galaxy tab s9+ samsung galaxy tab s9 ultra dimensiones y peso 165,8 x 245,3 x 5,9 mm 498 gramos (WiF) 500 gramos (5G) 185,4 x 285,4 x 5,7 mm 581 gramos (WiFi) 586 gramos (5G) 208,6 x 326,4 x 5,5 mm 732 gramos (WiFi) 737 gramos (5G) pantalla Dynamic AMOLED 2X 11 pulgadas 60-120 Hz Formato 16:10 Dynamic AMOLED 2X 12,4 pulgadas 60-120 Hz Formato 16:10 Dynamic AMOLED 2X 14,6 pulgadas 60-120 Hz Formato 16:10 procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy memoria ram 8/12 GB 8/12 GB 12/16 GB almacenamiento interno 128/256 GB Ampliable con microSD (1 TB) 256/512 GB Ampliable con microSD (1 TB) 256/512 GB/1 TB Ampliable con microSD (1 TB) cámara trasera 13 MP AF 13 MP AF 8 MP OIS 13 MP AF 8 MP OIS cámara delantera Gran angular 12 MP Gran angular 12 MP 12 MP Gran angular 12 MP batería 8.400 mAh 10.090 mAh 11.200 mAh sistema operativo Android 13 con One UI Android 13 con One UI Android 13 con One UI conectividad 5G, LTE (opcional) WiFi 6E WiFi-Direct Bluetooth 5.3 5G, LTE (opcional) WiFi 6E WiFi-Direct Bluetooth 5.3 5G, LTE (opcional) WiFi 6E WiFi-Direct Bluetooth 5.3 otros S-Pen incluido Samsung Knox 4x altavoces AKG Dolby Atmos Sensor de huellas en pantalla S-Pen incluido Samsung Knox 4x altavoces AKG Dolby Atmos Sensor de huellas en pantalla S-Pen incluido Samsung Knox 4x altavoces AKG Dolby Atmos Sensor de huellas en pantalla precio Desde 899 euros Desde 1.119 euros Desde 1.339 euros

Así son las Samsung Galaxy Tab S9 y Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9.

Las Samsung Galaxy Tab S9 mantienen las líneas de diseño vistas en la generación anterior, en tanto que tenemos una trasera sencilla, con una sola cámara y el hueco en el que descansará el S-Pen, incluido en la caja. Algo a destacar y que es nuevo es que son las primeras tablets de la compañía en incorporar resistencia IP68, un añadido interesante de cara a usarlas en exteriores, y más ahora en verano.

Son tables grandes, pero bastante estrechas. Estamos hablando de dispositivos que tienen 5,9 mm de grosor en el caso de la Galaxy Tab S9 y 5,7 mm en el caso dela Galaxy Tab S9+ y con un peso que, aunque varía unos cuantos gramos según sea el modelo WiFi o el modelo 5G, es de unos 500 gramos en el modelo estándar y de unos 580 gramos en el modelo Plus. La diferencia evidente es el tamaño y salta a la vista.

Samsung Galaxy Tab S9+

Tener un mayor tamaño se traduce en dos cosas: más pantalla y más batería. No obstante, hay un punto a tener en cuenta, y es que ahora los modelos Tab S9 y S9+ montan paneles Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz. El año pasado, la Tab S8 tenía un panel LCD y solo la Tab S8+ tenían pantalla SuperAMOLED. Ahora no, ahora todos los modelos tienen pantallas Dynamic AMOLED 2X de 11 y 12,4 pulgadas en el caso de las tablets no-Ultra. Todos los modelos tienen, no obstante, frecuencia de actualización dinámica, formato 16:10 y Vision Booster (detecta las condiciones lumínicas y adapta la pantalla). Y por rematar el apartado multimedia, cabe destacar que los altavoces AKG cuádruples ahora son un 20% más grandes y compatibles con Dolby Atmos.

Bajo el capó encontramos 8 o 12 GB de memoria RAM y hasta 512 GB de almacenamiento ampliable con tarjetas microSD de hasta 1 TB, así como un procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Hablamos, por lo tanto, de más potencia y más capacidad, lo que redunda en más temperatura. Pero Samsung ha estado fina en este aspecto y ha añadido una cámara de vapor interna y un sistema de disipación de calor bidireccional que, al menos sobre el papel, debería mantener a raya esos grados de más.

Samsung Galaxy Tab S9.

En cuanto al sistema operativo, tenemos One UI y el compromiso de Samsung de actualizar “cuatro generaciones de One UI y actualizaciones del sistema operativo Android y por cinco años de actualizaciones de seguridad”. El sistema operativo tiene algunas funciones enfocadas a aprovechar el formato, como Multi Window (tres apps a la vez), Vista Emergente (para poner las apps en ventanas), el modo Dex para tablets y la Segunda Pantalla, que permite convertir la tablet en un monitor externo. A todo esto le da vida una batería de 8.400 mAh en la Galaxy Tab S9 y de 10.090 mAh en la Galaxy Tab S9+.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: la más grande y completa

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Y ahora que ya conocemos las versiones estándar, vamos a repasar la más grande, potente y completa, que es la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Como el modelo del año pasado, la tablet tiene un pequeño notch en la pantalla para alojar la doble cámara delantera y dos cámaras en la parte trasera, cuyas líneas de diseño se mantienen con respecto a sus hermanas.

La pantalla y los altavoces son como en las anteriores, es decir, Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz, pero tiene un mayor tamaño, alcanzando las 14,6 pulgadas; así como cuatro altavoces un 20% más grandes firmados por AKG. Lo mismo podemos decir del procesador, que es el Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, aunque sí hay diferencias en la memoria RAM y el almacenamiento.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Y es que mientras las Galaxy Tab S9 y Tab S9+ tienen hasta 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, la Galaxy Tab S9 Ultra alcanza los 16 GB de memoria RAM y el tera de capacidad, que sigue siendo ampliable con otro tera mediante microSD. Es decir, que podríamos llegar a tener una tablet con 16 GB de memoria RAM y 2 TB de almacenamiento.

Diferencias también en la cámara. La Galaxy Tab S9 tiene una sola cámara trasera de 13 megapíxeles, mientras que la Plus y la Ultra montan un sensor de 13 megapíxeles y otro de ocho. Sin embargo, mientras que estas las dos primeras tienen una cámara delantera de 12 megapíxeles, la Tab S9 Ultra monta una doble cámara delantera de 12+12 megapíxeles, siendo este último un gran angular. También, y ya hablando de diferencias, la Tab S9 Ultra tiene más batería: 11.200 mAh.

Versiones y precio de las Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ y Galaxy Tab S9 Ultra

Tal y como indicábamos anteriormente, las nuevas tablets de Samsung se pueden reservar desde el 26 de julio y se pondrán a la venta a partir del 11 de agosto. Se podrán conseguir en dos colores, beige y grafito, y sus precios son los que siguen:



WiFi Wifi+5G Samsung Galaxy Tab S9 8/128 GB 899 euros 1.049 euros SAMSUNG GALAXY TAB S9 12/256GB 1.019 euros 1.169 euros Samsung Galaxy Tab S9+ 12/256 GB 1.119 euros 1.269 euros SAMSUNG GALAXY TAB S9+ 12/512 GB 1.239 euros 1.389 euros SAMSUNG GALAXY TAB S9 Ultra 12/256 GB 1.339 euros 1.489 euros SAMSUNG GALAXY TAB S9 ULTRA 12/512 GB 1.459 euros 1.609 euros SAMSUNG GALAXY TAB S9 ULTRA 16 GB/1 TB 1.759 euros 1.909 euros

Imágenes | Samsung

