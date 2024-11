Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, análisis: una demostración de poderío que no se entiende sin el S-Pen

Samsung no ha tardado ni un año en renovar el tablet Android más completo de su gama Galaxy Tab S. Parece un periodo demasiado corto para un segmento como este pero aquí lo tenemos ya en la mesa de pruebas de Xataka.

El nuevo Samsung Galaxy Tab S10 Ultra repite la fórmula que lo ha convertido es un tablet excelente tanto en su ficha técnica como en comportamiento: enorme pantalla OLED de 14 pulgadas, potencia a raudales y un accesorio como el S-Pen que funciona de manera fantástica apoyada en la capa de Samsung sobre Android. Y sí, el nuevo Galaxy Tab S10 ahora viene con un toque de IA que no debe faltar.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G



Samsung Galaxy Tab S10 Ultra dimensiones y peso 208,6 x 326,4 x 5,4 mm 718 gramos (WiFi) 723 gramos (5G) pantalla Dynamic AMOLED 2X 14,6 pulgadas 120 Hz procesador MediaTek Dimensity 9300+ memoria ram 12 GB / 16 GB almacenamiento interno 256 GB/512 GB/1 TB Ampliable con microSD (hasta 1 TB) cámara trasera 13 MP + 8 MP Ultra Wide cámara delantera 12 MP + 12 MP Ultra Wide batería 11.200 mAh CARGA RÁPIDA 45 W sistema operativo Android 14 con One UI conectividad 5G, Sub-6 (opcional) WiFi 7 WiFi-Direct Bluetooth 5.3 otros S Pen incluido Samsung Knox 4 x altavoces AKG Dolby Atmos Sensor de huellas en pantalla precio Desde 1.249

Un grosor que parece imposible

Hasta el smartphone más básico del mercado viene en un empaquetado de más grosor que el del Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Es realmente alucinante abrir la caja y hacer deslizar suavemente un dispositivo que nadie diría que puede funcionar.

Pero lo hace. Y dado que apostar por buenos materiales, acabado premium y un diseño “todo pantalla” les ha dado resultado, Samsung repite fórmula en el nuevo modelo. Nada cambia a nivel de diseño ni de especificaciones técnicas asociados al exterior.

El Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, el más grande de las versiones de esta generación, es curiosamente el que menor grosor tiene: 5,4 mm. Su acabado es en aluminio reforzado, contando con resistencia IP68 para salpicaduras y polvo.

Para ser un equipo grande, el peso no es nada abultado y se queda algo por encima de los 700 gramos, concretamente 723 gramos para la versión con conectividad 5G que es la que hemos analizado en Xataka.

El Samsung Galaxy Tab S10 Ultra es un equipo enorme solo en diagonal de pantalla: su peso y grosor son de los que no se cree uno hasta que lo puede tener delante y sostenerlo

Para un dispositivo de otro tipo esta cifra asociada al peso es fabulosa pero para el formato tablet, la diagonal de pantalla tan grande lo hace algo irrelevante a nivel de ergonomía. O al menos no tan crítico. En este caso siempre será mejor contar con un accesorio de tipo teclado para sacarle más partido que exclusivamente como tablet.

Lo malo de esta zona de carga es que se desprende con facilidad si lo colocamos sobre una superficie o metemos en una mochila

El frontal del Samsung Galaxy Tab S10 Ultra esta dominado por la pantalla, disponiendo de marcos simétricos en todas sus dimensiones con la sola excepción de la muy reducida pestaña que alberga las dos cámaras frontales del equipo.

En la parte trasera llama la atención la zona dedicada a la carga del S-Pen, que viene de serie con el tablet, así como las dos cámaras, las cuales sobresalen bastante del diseño pero no provocan que ésta cojee al colocarla sobre una mesa.

Sobre la carga del S-Pen, hay que remarcar que aunque se mantiene de manera magnética en el marco superior sin problema, la carga solo se realiza cuando está situado en la parte trasera. Un icono en el sistema nos lo aclara.

En esa zona trasera del tablet seguimos echando de menos que se incluya de serie un soporte integrado desplegable y no depender de una funda, aunque es realmente incomprensible que este equipo se lleve sin una.

Aunque lo ideal es usarlo con funda, echamos de menos un stand integrado para el Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

En cuanto a la conectividad, este Galaxy Tab cuenta con todo lo que podemos esperar de un dispositivo de esta generación: puerto USB-C de carga, conector magnético para accesorios compatibles como el teclado de Samsung y en el caso del modelo que hemos analizado en Xataka, ranura para la tarjeta SIM debido a su conectividad 5G. Si solo queremos optar por Wi-Fi, viene con lo último: Wi-Fi 7.

Para identificarnos en el Samsung Galaxy Tab S10 Ultra contamos con la cómoda opción del reconocimiento de rostros así como el lector de huellas situado en la zona derecha de la pantalla, de tipo ultrasónico, muy rápido y más o menos a la altura de nuestro dedo cuando agarramos el tablet de manera apaisada.

En este sentido es algo menos práctica la identificación por huella que con rostro debido al tamaño del dispositivo y que, si solo hemos registrado una huella, hay que agarrar el equipo en la misma orientación. Tampoco nos podemos descuidar con la identificación por rostro ya que depende de las cámaras pero de manera apaisada es extraño que las acabemos tapando.

Pantalla y sonido del más alto nivel

Como ya adelantamos con las generaciones anteriores, cuesta asociar el tipo de dispositivo que es el gigante Samsung Galaxy Tab S10 Ultra a un perfil de usuario en concreto.

Uno de los apartados donde brilla especialmente el Samsung Galaxy Tab S10 Ultra es en todo lo relacionado con la imagen y el sonido. Su enorme pantalla de 14,6 pulgadas de tipo Dynamic AMOLED 2x es todo un espectáculo para la vista.

Su resolución de 2960 x 1848 (WQXGA+) es más que suficiente para apreciar cada detalle tanto cuando estamos reproduciendo contenido de vídeo como para tareas de edición de imagen con ayuda del S-Pen. Y los 120 Hz de refresco del panel son una ayuda excelente para transmitirnos una sensación de inmediatez y precisión al trabajo con el tablet.

Esa frecuencia es adaptable pero si en algún momento necesitamos exprimir al máximo la autonomía, podemos optar por dejarla fija en 60 Hz.

El brillo en modo SDR se mantiene alrededor de los 600 nits, una cifra escasa para la gama alta donde compite pero que sin embargo se torna irrelevante al hablar de un equipo que no tiene mucho margen de trabajo en el exterior. Sí que le pueden afectar los reflejos de luces en el interior y para ello Samsung lo ha dotado de un mejorado sistema antirreflejos que mejora todavía más a una pantalla casi perfecta.

Con un comportamiento excelente y una ficha técnica casi perfecta, Samsung redondea la pantalla de su Galaxy Tab S10 Ultra con un mejorado sistema antirreflejos a falta de un brillo mayor

El panel opta por una relación de aspecto 16:10 en un compromiso ya habitual en estos dispositivos que quieren optar tanto al mercado de consumo como productivo. Y en ambas situaciones cumple por su ficha técnica y tamaño de pantalla.

En el día a día, con tareas productivas, el poder optar por dividir la pantalla o tener elementos flotantes es de agradecer. Y cuando queremos disfrutar de contenido, la generosa diagonal solo nos da satisfacciones. Salvo que la tengamos que sostener todo el tiempo con las manos.

En la experiencia multimedia tiene mucho que decir el sonido. Y aquí, como nos tiene ya acostumbrados Samsung en sus modelos Galaxy Tab de gama alta, contar con cuatro potentes altavoces colocados en las esquinas es todo un acierto.

Salvo que los estemos sosteniendo en apaisado y por tanto taponando alguno de ellos, el sonido global es muy potente, equilibrado y con gran presencia de graves pese al poco grosor del dispositivo.

Lo mejor lo tenemos cuando lo colocamos frente a nosotros y con Dolby Atmos activado, obtenemos un gran sonido envolvente como complemento ideal de la calidad del panel Dynamic AMOLED 2X.

Cuatro cámaras para un tablet

Aunque no son elemento esencial en un dispositivo de este tipo, Samsung no ha descuidado la cantidad ni calidad de sus cámaras para el Galaxy Tan S10 Ultra. Contamos con una cuádruple cámara conformada por dos secundarias de 12 MP cada una de ellas, y dos cámaras principales de 13 y 8 MP (gran angular).

Las dos cámaras principales, las menos importantes en un tablet, admiten grabación de vídeo a 4K y 30 fps. Lo mismo ocurre con las dos secundarias, donde con la misma resolución, tenemos nuestra disposición una con gran angular para facilitar las videollamadas.

Es en este aspecto donde a nivel fotográfico destaca el nuevo Galaxy Tab S10 Ultra de Samsung pues a la calidad general de las cámaras delanteras se unen las ayudas y mejoras vía software, las cuales ya encontramos ciertamente en muchos dispositivos pero que suman más cuando la calidad de la cámara las acompañan y no al contrario.

Sorpresa en el interior: llega Mediatek

Samsung no ha dudado en colocar a los mandos de su tablet más ambicioso uno de los procesadores estrella del momento: el Mediatek Dimensión 9300+. Está claro que el fabricante no se casa con nadie y no tiene reparos en escoger lo que mejor cree que conviene a sus equipos en cada momento.

Samsung coloca en su tablet estrella al procesador más mediático del momento para Android: el Mediatek Dimensity 9300+

Este SoC presume de tecnología de fabricación de 4 nanómetros para ofrecer una CPU de ocho núcleos (4 Cortex-X4 hasta 3.4GHz y 4 x A720 hasta 2.0 GHz) y una GPU de 12 núcleos Arm Immortalis-G720 MC12 con RayTracing. Por supuesto que contamos también con una unidad de procesamiento MediaTek APU 790 dedicada a tareas de IA en local.

Esta base hardware viene acompañada de 12 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 256 GB ampliable vía tarjetas microSD de hasta 1,5 TB. Es el modelo básico. Si optamos por la versión más completa con 1 TB de almacenamiento, la memoria RAM sube hasta los 16 GB.

La edición de fotografía y vídeo es uno de los puntos fuertes del Galaxy Tab S10 Ultra

Las cifras de su ficha técnica demuestran en las pruebas sintéticas que este Samsung Galaxy Tab S10 Ultra está preparado para todo lo que queramos realizar con él, desde juego hasta edición de vídeo, fotografía o diseño gráfico.

En nuestros test sintéticos de rendimiento, este nuevo tablet de Samsung superó los 2.170 y 7.360 puntos en la prueba GeekBench 6, así como los 16.300 en PCMark Work 3.0. Las cifras son contundentes especialmente en el apartado gráfico, donde pasamos de menos de 4.000 puntos en Wild Life Extreme en la generación del año pasado a los más de 5.300 puntos de este Tab S10 Ultra.

Y en el día a día con el Galaxy Tab S10 Ultra, la sensación es de fluidez total aupada no solo por el rendimiento bruto de la parte hardware sino por el buen hacer de Samsung en sus capas sobre Android.

¿Demasiada potencia bruta para un tablet Android? En absoluto. En una compra donde realizamos un gran desembolso, como es el caso, el usuario quiere exprimir al máximo su inversión. Y la vida útil que intuimos por la parte de potencia bruta da cierta tranquilidad.

Luego está la parte de practicidad, donde las opciones de multitarea, la función DeXT de Samsung y el S-Pen de serie que viene con el Galaxy Tab S10 Ultra, combinan de manera diferencial con la gran pantalla para ir mucho más allá del uso de tablet de ocio.

Pero como ocurre con otros modelos de tablets, todo requiere de un proceso de reflexión sobre el uso que hacemos de nuestros dispositivos e incluso un esfuerzo por darle continuidad en nuestro flujo diario no solo de ocio sino laboral o de estudio. Y optar por las aplicaciones más adecuadas.

La gran pantalla, resolución y uso del S-Pen se disfruta mucho con programas plenamente funcionales en Android

En esa búsqueda de aplicaciones que den valor a un tablet Android Samsung ha invertido tiempo y recursos. Esta generación alcanza el mercado con One UI 6.1 sobre Android 14 así que habrá que esperar unos meses para poder ver desplegado Android 15 en este modelo. Pero llegará como lo hará en las dos generaciones anteriores del mismo modelo.

Esta nueva versión trae como lo más destacado la integración de funcionalidades de Galaxy IA ya que el resto de elementos destacados de la capa se centran en las aplicaciones propias de Samsung, destacando Notas, así como en el buen manejo de la barra de herramientas y accesos directos junto con la multitarea en pantalla dividida. Una vez que uno se acostumbra a tirar de los accesos directos de la barra de herramientas o de las opciones que aparecen al usar el S-Pen, no hay vuelta atrás.

Galaxy IA se asocia de manera directa con el S-Pen, que sigue siendo un elemento cómodo, ligero y con excelente comportamiento sobre la pantalla AMOLED. No se aprecia latencia alguna y el feedback que recibimos al usarlo va en consonancia con la aplicación o uso que estemos haciendo en todo momento. Puede ser un simple feedback háptico por haber seleccionado un elemento o un sonido y respuesta física que simula el comportamiento de un lápiz sobre el papel cuando estamos tomando notas o dibujando.

El S-Pen también nos sirve para realizar gestos que ayuden en el manejo del propio tablet, pero hay una pequeña curva de aprendizaje para ello que no sé si merece la pena.

El S-Pen sigue siendo un acierto que venga de serie con el Galaxy Tab S10 Ultra. Y ahora que se combina con la IA de Samsung, sus posibilidades son más que interesantes

Su poderío viene a la hora de tomar notas, controlar opciones de reducido tamaño en aplicaciones de tipo edición gráfica o de vídeo y por supuesto, creando contenido. Aquí su sensibilidad según la presión, el rechazo efectivo de la palma y la inclinación sobre la pantalla son de lo mejor del mercado.

La aplicación nativa de notas de Samsung sigue creciendo y ya encontramos en ella las opciones que uno espera cuando se habla de IA: reconocimiento de texto bastante preciso pero no perfecto, traducción, resumen de textos y ayuda en la generación de imágenes.

Aquí no hay ninguna sorpresa y todas estas funcionalidades están todavía muy verdes y su integración en el día a día es aún forzada y no natural. Pero progresa adecuadamente. Esperemos que no queden en promesas.

La piedra en el zapato es la autonomía real

El Samsung Galaxy Tab S10 Ultra cuenta en su interior con una batería de 11200 mAh que promete sobre el papel un uso de navegación web de hasta 10 horas y superar las 14 horas solo reproduciendo vídeos.

Sin ser una autonomía escasa, esperábamos un mejor desempeño en autonomía del Galaxy Tan S10 Ultra, aspecto que en un tablet un usuario siempre tiene en gran valor

La realidad es algo diferente y es la que nosotros analizamos en Xataka. Basada en pruebas de uso reales con tareas asociadas a navegación web, reproducción de contenido multimedia, ofimática y algo de edición de foto/vídeo, este Samsung Galaxy Tab S10 Ultra nos ha dejado de media algo menos de 7 horas de uso distribuidos en varias sesiones. De manera continua y con brillo alrededor del 30-40% la autonomía cae hasta las 6 horas, una cifra que esperábamos mejor en esta generación, donde parece que solo se ha mejorado el consumo en modo de espera.

Tampoco la carga del Samsung Galaxy Tan S10 Ultra es algo de lo que pueda presumir Samsung. Sin cargador en la caja, con un modelo estándar de 65W la carga desde el 10% al 100% se estira por encima de las dos horas.

Una importante ventaja de este Samsung Galaxy Tab S10 Ultra es el buen tratamiento que hace del calor generado. Incluso en nuestras pruebas más intensas con aplicaciones reales o mediante test sintéticos, apenas hemos apreciado un ligero calentamiento en la parte trasera, muy concentrada en la zona de las cámaras. En el resto de su superficie reina el frío del aluminio.

El SoC de Mediatek ofrece un rendimiento bruto excelente junto con una eficiencia demostrada y control del calor generado. Pero no pasa la prueba de rendimiento sostenido que hubiéramos deseado en esta gama alta

Esa gestión del calor solo nos genera dudas alrededor del rendimiento sostenido, pues en las pruebas que le hemos realizado al Galaxy Tab S10 Ultra, el nuevo tablet de Samsung no ha demostrado poder mantener su potencia bruta en los test de stress a los que lo hemos sometido. De media hemos obtenido una bajada de rendimiento del 25-30% en los test más exigentes y del orden del 15-20% en los de menos empaque.

En todo caso se trata solamente de un dato inapreciable por el consumidor y que no mancha el enorme desempeño en el día a día de este modelo de tablet Android gigante.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, la opinión y nota de Xataka

Aunque el nicho de mercado de un tablet de más de 14 pulgadas de diagonal es complicado de encontrar, el Samsung Galaxy Tab S10 Ultra vuelve a hacer acto de presencia para erigirse como el modelo más ambicioso del segmento de los muy buenos tablets Galaxy Tab de Samsung.

Samsung reafirma su dominio a nivel de pantallas AMOLED y refinamiento hardware con un tablet delgado como ninguno otro y con un panel acorde al estatus del dispositivos salvo por el brillo máximo. Eso sí, compensa con una capa que evita los reflejos y que funciona de manera muy correcta.

Pero a igualdad de especificaciones, el Samsung Galaxy Tab S10 Ultra se define a sí mismo a partir de la capa sobre Android que potencia su uso más allá del ocio gracias a la combinación del S-Pen que viene de serie, todo un acierto, y el esfuerzo de Samsung por dotar a sus tablets de al menos aplicaciones básicas como la de Notas que sumen y no resten en la experiencia global con el equipo.

Pero recién sacado de la caja, por mucho S-Pen que incluya, este Samsung Galaxy Tab S10 Ultra pide a gritos completarlo con una funda-teclado al menos. Y la opción Slim de la marca, con su propia tecla para Samsung IA, sería una gran opción aun cuando el conjunto del equipo ya esté más cerca de los 2.000 euros que de los 1.500.

9,1 Diseño 9,5 Pantalla 9,5 Rendimiento 9,25 Software 8,5 Autonomía 8,5 A favor Ficha técnica acorde con el precio que pagamos por el equipo

Que el S-Pen venga de serie es todo un acierto. Es imprescindible para sacarle todo el partido

La combinación de pantalla OLED y sonido nos asegura una experiencia multimedia de lo más satisfactoria En contra Un teclado es también casi imprescindible para darle un uso más allá del ocio

Más de 14 pulgadas en formato tablet cuesta de asimilar

La autonomía es algo escasa para un equipo tan ambicioso



