Las mejores 24 apps gratis para tablets Android con las que sacarle el máximo partido a la tuya

Te traemos una recopilación con las que consideramos que son las mejores XX aplicaciones para los tablet Android, con las que podrás sacar el máximo partido de tu dispositivo. Si te has comprado una tableta, estas son apps que creo que deberías al menos probar.

En vez de toda una lista unificada, vamos a dividir las aplicaciones que te sugerimos en dos categorías distintas. Por una parte tienes las destinadas a la productividad, para tus momentos de trabajo, pero también tienes una selección de aplicaciones para tu entretenimiento.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, esta es nuestra selección, pero eso no quiere decir que tú tengas una opinión diferente. Por eso, si crees que nos hemos dejado alguna app que consideras imprescindibles, te invitamos a mencionarla en el apartado de comentarios. Así, todos los lectores podrán beneficiarse de los conocimientos de nuestros xatakeros.

Apps de productividad

Vamos a empezar con la lista en la que te diremos las mejores aplicaciones para mejorar tu productividad. Con ellas, vas a poder trabajar, dibujar u organizarte con tu tableta, y también gestionar archivos y notas, así como tus tareas pendientes.

Canva

Canva es la referencia en el mundo de las plataformas de diseño gratis online. Esta herramienta tiene una versión web y aplicaciones para todos los dispositivos, lo que quiere decir que podrás tener guardados todos tus trabajos en tu cuenta gratuita, y acceder a ellos o editarlos desde donde prefieras.

Con Canva vas a poder usar plantillas de todo tipo que podrás modificar y adaptar a tus necesidades. También podrás crear tus propias imágenes y composiciones, añadir texto, y muchas otras cosas. Canva es gratuito, aunque algunas de las opciones son de pago, y ahí está su monetización.

Duolingo

Duolingo es probablemente la aplicación más popular de todos los tiempos para aprender idiomas. Tiene cursos de casi cualquier idioma, como alemán, italiano, japonés, ruso, portugués, turco, holandés, irlandés, danés, sueco, ucraniano, esperanto, polaco, griego, húngaro, noruego, hebreo, galés e inglés.

Destaca por ofrecerte pequeñas lecciones sencillas cada día en forma de minijuegos, y con un alto grafo de gamificación que te empuje a ir superándote cada vez. También hay logros, recordatorios, y tanto una versión gratuita para ir empezando como una de pago más avanzada.

Feedly

Uno de los mejores lectores de feeds que puedes encontrar para cualquier dispositivo. Con él, puedes seguir las cuentas de muchos medios, e ir recibiendo o guardando las nuevas publicaciones que realicen. También tiene un explorador para encontrar nuevas publicaciones.

Feedly es una aplicación gratuita, aunque tamién cuenta con una versión de pago con opciones avanzadas. Pero para usar como lector de feeds sencillo no necesitarás pagar. Te servirá también para guardar los artículos que quieras leer después y gestionar todos los feeds de noticias que sigas.

FlipaClip

Esta es una potente aplicación que te permite crear animaciones en dos dimensiones de forma sencilla y sin tener que pagar nada. Te ofrece una interfaz muy fácil de usar, en la que puedes moverte por la línea temporal para ir dibujando cómo se va moviendo lo que quieras.

Vas a tener a tu disposición varios tipos de pinceles con distintos tamaños y formas, herramientas de selección y rellenos de colores. También hay funciones de audio, y tiene un sistema de capas para separar elementos, y unas útiles cuadrículas de piel de cebolla para ver los fotogramas anteriores y poder dibujar sobre ellos con las motificaciones que quieras.

Goodnotes

Una aplicación para tomar notas como si fuera una libreta de papel, en la que vas a poder combinar tanto elementos digitales como escritura a mano. Es un papel en blanco sobre el que dibujar, escribir, o añadir varios tipos de elementos gráficos, e incluso texto escrito en el tablet o notas de audio. Sus funciones básicas son gratis, pero también tiene otras de pago más avanzadas.

Google Drive

Google Drive es un todo en uno, que combina almacenamiento en la nube y aplicaciones ofimáticas. Es la competencia directa de Office, y si nos hemos decantado por ella es porque si usas Android estarás usando una cuenta de Google, y si tienes una cuenta de Google tienes Google Drive.

La app incluye un poco de almacenamiento gratis, aunque si necesitas más tendrás que pagar. Sin embargo, las herramientas ofimáticas son gratis, teniendo Docs, Presentaciones y Hojas de cálculo para sustituir a Word, PowerPoint y Excel. También podrás compartir cualquier elemento que crees y trabajar de forma colaborativa.

Notion

Notion es una popular aplicación todo en uno, una especie de navaja suiza de productividad personal. Es tan flexible que la vas a poder usar de cualquier manera para organizarte, creando desde páginas de tareas hasta plannings y muchas más cosas, e incluso una página de Wiki interna con documentos enlazándose los unos a los otros.

Básicamente, lo que hace es ofrecerte un libro de notas que podrás modelar a tu gusto. Y si se te acaban las ideas, tienes un sistema de plantillas para Notion, con las que puedes usar y adaptar las ideas que otros han tenido.

Pocket

Esta aplicación es un bolsillo virtual en el que puedes guardar todos los enlaces que quieras. Si estás navegando por Internet y encuentras un enlace o artículo que te interesa, puedes guardarlos en tu cuenta de Pocket y para recordarlo después y leerlo cuando puedas.

Este servicio cuenta con aplicaciones para móvil y tabletas, pero también tienes extensiones para navegador, de forma que puedas guardar desde tu PC los artículos y luego leerlos en tu tablet desde el sofá o la cama con tranquilidad.

Sketchbook

Una de las mejores aplicaciones de dibujo para tu Android, y perfecta si quieres utilizarla en un iPad. Ofrece una gran cantidad de capas, pinceles, y todo tipo de opciones. Su base es gratuita, aunque una parte de su contenido y sus opciones requerirán de su versión de pago.

SnapSeed

Y si lo que quieres es editar fotografías en tu tablet, SnapSeed lleva años siendo una de las principales referencias que hay en Android. Es una app creada por la propia Google, y es tan fácil de manejar como ir navegando por sus opciones con los dedos sin una interfaz demasiado complicada.

La app te ofrece una gran cantidad de filtros para adaptar las fotos, pero también opciones avanzadas de edición e inclusio reparación de las fotos. También podrás ampliarlas, recortarlas, rotarlas, cambiar la perspectiva y cambiar su aspecto de muchas maneras.

Entretenimiento

Ahora, seguimos con una lista de aplicaciones destinadas al entretenimiento y el ocio, con las que trabajar pasará a un segundo plano y podrás relajarte y divertirte. Podrás desde escuchar música y hacer un seguimiento de películas que ves hasta cultivar otras aficiones.

ChatGPT

ChatGPT es uno de los sistemas de inteligencia artificial más populares del mundo, y ese chatbot por IA que inició la revolución que estamos viviendo ahora mismo. Además de un cliente web, también tiene una aplicación para Android que podrás usar tanto en móvil como tableta.

Esta aplicación te va a permitir interactuar cómodamente con esta inteligencia artificial, que ofrece posibilidades casi ilimitadas. La app te sirve tanto para la versión gratuita como para usar tu suscripción a ChatGPT Plus con todas sus opciones añadidas.

Discogs

La app oficial de la mayor plataforma dedicada a la música del mundo. En ella no solo tienes una completa base de datos con prácticamente todas las ediciones y versiones de todos los discos de todos los artistas, sino que también puedes ir añadiendo todos los que tienes en tu colección para hacer un seguimiento de lo que tienes y así no arriesgarte a comprar un disco dos veces.

También tiene un sistema de tiendas, en el que tanto particulares como tiendas físicas pueden vender online lo que tienen. Aquí, tú buscas la edición de un disco que quieras y podrás comprarlo online a cualquier parte del mundo, sabiendo también si es un disco nuevo o usado.

Goodreads

Esta es una red social para amantes de los libros, en la que vas a poder ir registrando todos los libros que lees. Además de registrar cada libro que leas o su estado, vas a poder dejar comentarios e interactuar con el resto de la comunidad, sobre todo los otros lectores que también han dejado su opinión.

Esta aplicación también te va a servir para recibir sugerencias de libros que te pueden gustar, o escanear los códigos de barras de los que veas en tiendas para buscar su información. También podrás añadir amigos y saber lo que están leyendo, o acceder a listas de recomendaciones de otros usuarios.

JustWatch

Una app perfecta para cuando alguien te recomienda una serie y película y quieres saber en qué plataforma de streaming está disponible. Simplemente tendrás que buscar el título y se te indicará dónde vas a poder verla. También puedes crear una cuenta y elegir los servicios que tienes, y así ver el contenido que hay en ellos.

Kindle

La aplicación oficial de Amazon para leer libros en teléfono y tableta. Es especialmente útil si has comprado libros en su tienda online, ya que podrás leerlos en tu tableta y tenerlos sincronizados entre tus dispositivos. De esta manera, puedes empezar a leer un libro en el Kindle, seguír en el tablet, y continuar después en otro dispositivo.

En el caso de que estés pagando por la suscripción de Kindle Unlimited, también podrás leer sus libros desde esta app. Tiene una interfaz limpia, y podrás ajustar el fondo y el tamaño de letra para hacer tu lectura lo más cómoda que sea posible, además de poder subrayar, tomar notas o ver el significado de palabras.

Letterboxd

Una de las mejores plataformas que puedes encontrar para llevar un registro de las películas que ves. Podrás marcar como vista cada película, valorarla poniéndole una nota, y comentarla en la sección de comentarios junto al resto de su comunidad.

También hay recomendaciones de películas que pueden gustarte dependiendo de lo que hayas visto y las valoraciones que has dejado. Además, desde el servicio se ha dicho que en 2024 se empezará a dar soporte para series.

Manga Plus

Manga Plus es la mejor plataforma para leer manga legal en español, y es un servicio gratuito. Viene de la mano de Shueisha, que es una de las editoriales de manga más conocidas en el mundo, y tienes tanto una versión web para navegadores como apps móviles y para tablet.

La mala noticia, es que vas a poder encontrar en inglés y en español los últimos capítulos de algunos de los mejores mangas, como incluso el incombustible Dragon Ball, One Piece o Naruto. La mala noticia es que no están completos, y que sueles tener una combinación de las primeras tres publicaciones con las últimas, sin intermedios.

Moon+ Reader

Este es otro lector de libros electrónicos para tu móvil y tablet Android, y que tiene tanto versión gratuita como una de pago con más opciones. Te permite leer libros en casi cualquier formato, y tiene opciones como subrallado y gestos personalizables. Es uno de los lectores más completos que hay.

NVIDIA GeForce Now

NVIDIA GeForce Now es uno de los mejores servicios de juego en la nube, con el que vas a poder jugar a los juegos que tienes en el PC directamente desde los servidores de NVIDIA. Esto quiere decir que no necesitarás un ordenador potente para jugarlos, ya que la resolución y su rendimiento depende únicamente de la suscripción que tengas contratada.

La parte positiva es que podrás jugar directamente desde tu tablet conectando un mando a cualquier juego de PC. Y la parte negativa es que la versión gratuita solo admite sesiones de una hora y tiene anuncios. Para disfrutar de su máxima experiencia necesitarás una suscripción de pago, que son de 11 o 22 euros al mes dependiendo de si te conformas con FullHD en los juegos o quieres 4K.

PS Remote Play

Si tienes una PlayStation en casa pero no vives a solas, esta app te permite usar el juego remoto de la consola en tu Android, tanto en móvil como en tableta. Así, si el televisor está ocupado podrás usar tu dispositivo para conectarte remotamente a la PlayStation y echar unas partidas después de conectar el mando.

RetroArch

Una de las aplicaciones para emuladores más famosas y potentes que puedes encontrarte, y que al ser gratis y de código abierto está disponible en muchos sistemas operativos. No tiene ni anuncios ni coste alguno, aunque es solo la base con los motores de consola, para que luego le añadas tú los juegos.

Por lo tanto, la app solo te ofrece la plataforma sobre la que jugar, que es la parte legal de los emuladores. Luego, de dónde consigas las ROMs ya dependerá de ti. Tiene emuladores para consolas de Atari, muchísimas de Nintendo, de Sega, SNK, e incluso de PlayStation y PSP. Esta app te permitirá guardar tus partidas, añadir trucos, y muchísimo más.

Telegram

Telegram es una de las mejores aplicaciones de mensajería que vas a encontrar hoy en día, y lo suficientemente versátil como para tener una versión para tabletas que puede adaptarse al tamaño que quieras. Tiene una infinidad de opciones, y enviándote mensajes a ti mismo puedes usarlo como nube personal o contenedor de enlaces, imágenes o de lo que quieras.

Tienes un sistema de historias como las de Instagram, puedes crear grupos o conversaciones individuales, crear stickers muy fácilmente, o programar mensajes tanto a otras personas como a ti mismo a modo de recordatorio. Puedes enviar todo tipo de archivos, notas de voz y todo lo que necesites en una app de mensajería.

TripAdvisor

La comodidad de un sofá con la pantalla más grande de tu tablet puede ser el mejor sitio para planificar tus vacaciones. Te permitirá tener toda la información de la mayoría de ciudades del mundo, como hoteles, restaurantes, y puntos de interés. También podrás hacer reservas e ir guardando las cosas que te interesen.

TV Time

Una aplicación con la que puedes hacer un seguimiento de todo lo que ves en la tele. Al contrario de la que hemos mencionado antes, en TV Time podrás hacer check in tanto en películas como en capítulos de tus series, y también en documentales.

Cuando marques un capítulo de serie o película como vistos, podrás decir dónde los has visto, votar a tu personaje favorito, poner los sentimientos que te ha provocado y dejar un comentario junto a los de otros usuarios. También puedes hacer seguimiento de series que ves, las que has abandonado, las que has dejado para luego o las que quieres ver después.

