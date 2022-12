Tu móvil o tablet como lector de libros electrónicos: consejos, aplicaciones para hacerlo y dónde bajar libros gratis

Vamos a explicarte todo lo que necesitas saber para usar tu móvil o tablet como lector de libros electrónicos, ayudándote a tener la mejor experiencia. Te diremos los consejos para aprovechar los dispositivos al máximo para este fin, cosas a tener en cuenta, y te diremos las aplicaciones que puedes usar para conseguir el móvil en eReader.

De esta manera, podrás usar cualquier móvil o tableta, ya sea el que usas siempre o uno viejo que quieras reciclar y reutilizar para otra cosa. Y para terminar, también te diremos varias páginas donde descargar libros electrónicos gratis y así poder empezar ya mismo con la lectura.

Tu móvil o tablet para leer libros electrónicos

La mejor experiencia a la hora de leer un libro suele ser siempre leerlo en formato físico, con las páginas y la tinta impresa que te proporcionan una sensación única. En un intento de recrear esta experiencia en lo máximo posible, los lectores de libros electrónicos recurren a la tinta electrónica, que es algo que se hace muy agradable a la hora de leer y no cansa para nada la vista.

Leer en la pantalla de un móvil o tablet nunca va a ser una experiencia comparable, porque son pantallas más luminosas que las de un libro electrónico y cansan más a la vista. Pero no todo el mundo puede permitirse un libro electrónico, por lo que no viene de más saber que un viejo móvil o una tableta también pueden ofrecerte experiencias parecidas.

La manera de hacer esto es mediante aplicaciones específicas que te ayudan a convertir tu móvil en un lector de libros electrónicos. Son aplicaciones que se encargan de ajustar tu pantalla y su iluminación a las mejores condiciones posibles para poder leer con la menor fatiga posible para tus ojos.

Otro de los beneficios de estas aplicaciones es que suelen permitirle leer libros en cualquiera de sus tipos de archivo, sin tener que convertir los PDF, ePub, MOBI, AZW3 o BbeB. Esto te va a quitar incluso algunos de los dolores de cabeza de los libros de tinta electrónica.

Algunos consejos para leer en el móvil

Si vas a utilizar un móvil o una tableta para leer convirtiéndolo en un lector de libros electrónicos, debes tener en cuenta algunas cosas para que la experiencia sea lo más agradable posible. Ya no sólo para que la fatiga ocular sea menor, sino también para que todo esté bien organizado.

En primer lugar, no vas a necesitar hacer calibraciones complejas ni configurar la pantalla de determinada manera. La aplicación que uses ya adaptará tu pantalla y el contenido de manera que provoque la menor fatiga visual posible. Tendrás opciones para elegir fondos de pantalla que no te cansen tanto a la manera de leer, y en muchos casos habrá más de una opción para que elijas la que más te conviene.

Pero si estas opciones no impiden que se te cansen los ojos, de forma manual puedes ajustar el brillo de la pantalla a la luminosidad de tu habitación. Si tienes el brillo a tope cuando estás a oscuras con una lamparita, será una experiencia desagradable, por lo que cuanta menos luz haya en el ambiente menos brillo debes tener en la pantalla del móvil.

Si tu móvil tiene algún modo de lectura o modo nocturno es recomendable que lo actives para leer. Estos modos suelen reducir la luz azul de la pantalla, dándole un aspecto más cálido y anaranjado. Para un uso normal puede que te parezca incómodo, pero a la hora de leer durante un rato largo será una experiencia mucho más agradable y se te cansarán menos los ojos.

Casi todas las opciones de la lista tienen opciones de personalización. Puede que en una primera prueba alguna no te guste, pero te recomiendo que explores sus opciones de configuración para adaptarlas a tus necesidades, mirando las maneras en las que se pasan página, los colores, la interfaz, y todos los cambios que puedas hacer para hacerlas más tuyas.

También vas a ver que en nuestra lista de aplicaciones vas a tener varias opciones interesantes. No te quedes con la primera app que pruebes y explora todas las opciones hasta dar con una que te guste más. Hay las suficientes opciones como para encontrar una que sea especialmente cómoda para ti.

De la misma manera, tampoco juzgues todas las aplicaciones por su versión gratuita. Posiblemente haya alguna con la que la versión gratuita sea más que suficiente, pero muchas otras ofrecen opciones extra que pueden ser interesantes. Si una aplicación te está gustando mucho, puedes darle una oportunidad a su versión de pago comprándola.

Relacionado con lo anterior, ten en cuenta que muchas aplicaciones gratuitas van a tener anuncios para obtener beneficios. Sin embargo, siempre vas a tener una versión de pago no demasiado costosa con la que quitar los anuncios además de recibir las funciones extra.

Aunque no es algo esencial a la hora de leer, también es importante tener una biblioteca de libros bien organizada. Tenerlos todos en una misma carpeta, configurar bien en la aplicación las carpetas donde los tienes, intentar dejar bien claros los nombres de archivo, etcétera. Es importante para no perder tiempo buscando un libro que tienes en el móvil, y para saber siempre dónde te quedaste leyendo.

Y por último, si vas a utilizar un dispositivo antiguo para darle un uso exclusivo como lector de libros, es recomendable restablecerlo de fábrica. Y cuando vuelvas a empezar, no le instales más aplicaciones de las estrictamente necesarias. Tampoco vincules tus cuentas de otros servicios. Las aplicaciones de mensajería o correo electrónico que se están refrescando cada poco tampoco las instales si solo quieres leer y no quieres usar el dispositivo para charlar o hacer otras cosas.

La idea con esto es que el móvil o tableta esté lo más ligero posible y que no tenga aplicaciones que consumen batería para que la autonomía te dure el mayor tiempo posible y que así no tengas que estar cargándolo cada dos por tres. Cuantas menos aplicaciones y servicios tengas instaladas o vinculados, más durará la batería del móvil o la tableta.

Mejores apps para convertir tu móvil o tablet en eReader

Ahora, vamos con una lista de X aplicaciones con las que puedes convertir tu móvil o tablet en un lector de libros electrónicos. Son la punta de la lanza, las apps más destacadas y recomendadas para tener la mejor experiencia posible a la hora de leer en el móvil. En cada una vamos a incluir también los enlaces para descargarlas.

Amazon Kindle

Amazon es famosa por su gama de libros electrónicos Kindle, que son de los mejores a la hora de permitirte leer libros electrónicos como si fueran libros de papel. Sin embargo, también tiene una aplicación móvil con la que adaptar tus dispositivos en la manera de lo posible a cómo es la experiencia con el Kindle.

Evidentemente, Amazon barre para su casa y la experiencia de Kindle está orientada a que consumas los libros electrónicos que puedes comprar en Amazon, aunque también puedes exportar otros. También te permiten elegir el fondo de pantalla, la fuente, el tamaño de la letra, el brillo, y tiene funciones extras como de subrayado o de buscar palabras en el diccionario.

Disponible en Google Play para Android y la App Store para iOS.

Google Play Libros

Google también tiene su propia aplicación para leer libros, y que está disponible tanto para Android como para iOS. En su contra hay que decir que no es tan completa como la de Amazon, aunque aunque a su favor está que además de los libros comprados en Google Play también puedes leer archivos PDF y libros descargados de páginas de terceros en distintos formatos.

La app de Google Play Libros te va a permitir cambiar el tamaño y la fuente del texto, así como el color de los elementos que ves en pantalla para adaptar la lectura. También puedes añadir marcadores para recordar páginas, y tiene opción para que el libro se lea en voz alta. También tienes diccionario offline, modo oscuro, y puedes usar las teclas de volumen para pasar páginas.

Disponible en Google Play para Android y la App Store para iOS.

Apple Libros

Se trata de una aplicación creada por Apple para sus propios dispositivos. Aquí, la peor noticia es que es una app muy hermética, y que está diseñada para los libros que compres en su propia tienda interna de libros. Sin embargo, existen métodos para poder importar archivos PDF o ePubs.

Pero si eres de esas personas a las que no le importa gastar dinero en libros, o has comprado alguno de los libros que siempre hay en oferta y gratis, entonces esta app tienes funciones interesantes. Además de todas las opciones de personalización, te permite crear objetivos de lectura para obligarte a leer determinados minutos al día y así motivarte.

Disponible en la App Store para iOS

Kobo Books

Una aplicación que viene a ser una alternativa a la de Amazon, pero creada por Kobo para su propia tienda de libros electrónicos. Aquí, te limitas a comprar libros desde su tienda oficial, aunque tienes beneficios como que Kobo aprende de tus gustos y te hace recomendaciones personalizadas de nuevos libros.

Disponible en Google Play para Android y la App Store para iOS.

Moon+ Reader

Más allá de las aplicaciones creadas por grandes empresas, también tienes otras como Moon+ Reader, una de las más completas que puedes encontrar. Tiene soporte para una enorme cantidad de formatos, y es compatible con varias bibliotecas online, lo que todavía te lo pone más fácil. Lo malo es que es solo para Android.

Es completamente personalizasble con más de diez temas diferentes, y tienes varias maneras de avanzar por las páginas, como por ejemplo con pantalla táctil o botones de volumen. También tiene modos de autodesplazamiento. Tienes una versión gratis un poco limitada, pero también una de pago por diez euros.

Disponible en Google Play para Android

KyBook 3

De una app exclusiva para Android, pasamos a una exclusiva para iOS. KyBook 3 soporta la mayoría de formatos de libros electrónicos que existen, tanto de libros como de cómics. Además, tiene acceso a catálogos OPDS, que son librerías abiertas y gratuitas donde obtener libros libres, incluyendo soporte .onion para catálogos en la Dark Web.

La aplicación tiene también un modo de lectura cómodo, un sistema de anotaciones, posibilidad de guardar los libros en la nube y un estético catalogador de títulos. Tienes varios temas con diferentes patrones de colores, modos de pasar página o de paso automático de página, y tecnología de texto a voz para convertir libros en audiolibros. También hay un modo de pago con todavía más opciones.

Disponible en la App Store para iOS.

ReadEra

Otro lector de libros electrónicos exclusivo para Android. Su gran aliciente, desde luego, es que es gratuito y sin anuncios. Además es muy completa y no le faltan opciones, lo que la convierte en una de las mejor valoradas de la tienda de aplicaciones de Android.

El lector tiene soporte para los principales formatos de libro electrónico, como PDF, EPUB, DOC, DOCX, MOBI, FB2, TXT u ODT, y es capaz de descargar los libros que tengas en la memoria interna del móvil. También tienes varios temas visuales para leer cómodamente, y la posibilidad de ordenar documentos por autor y serie.

Disponible en Google Play para Android.

Lithium

Se trata de una aplicación para leer libros electrónicos en Android, que destaca principalmente porque es una de las más económicas con una versión Pro de apenas 2 euros. Esta versión, añade opciones como la posición de lectura.

Tanto en su versión gratis como en la de pago vas a tener detección automática de libros en la memoria de tu móvil con soporte para varios formatos, distintos modos de visualización, poder cambiar entre vista por páginas o por scroll, o la posibilidad de subrayar y tomar notas de los libros.

Disponible en Google Play para Android.

eReader Prestigio

Y terminamos con otra aplicación que también es exclusiva para Android. Está también muy bien valorada, y cuenta con una interfaz visual y elegante, con soporte para los principales formatos de libros electrónicos. Te permite crear una cuenta de usuario para sincronizar la lectura entre varios dispositivos.

Además, con la cuenta de usuario también vas a acceder a una tienda propia con más de 50.000 libros. Una de sus funciones estrella es poderse conectar con Dropbox o Google Drive para acceder a libros electrónicos que hayas guardado en la nube

Disponible en Google Play para Android.

Y ahora, a empezar con libros gratis

Y para terminar, te traemos una pequeña lista con páginas para descargar libros gratis. Son páginas totalmente legales donde obtener libros de dominio público o que no tienen copyright, o incluso otras páginas donde de vez en cuando regalan algunos libros gratos de forma ocasional.

Amazon.es: En la tienda online de Amazon puedes comprar miles de libros, pero también hay algunos gratuitos. Busca el término Libros Gratis en el buscador de Amazon para encontrarlos, y cuando entres en la ficha de uno que quieras podrás añadirlos a tu cuenta sin coste. Hay decenas de libros clásicos y puede que también títulos modernos.

en el buscador de Amazon para encontrarlos, y cuando entres en la ficha de uno que quieras podrás añadirlos a tu cuenta sin coste. Hay decenas de libros clásicos y puede que también títulos modernos. La Casa del Libro: Otra de las grandes tiendas online de libros a nivel nacional. Ofrecen libros gratuitos, aunque algunos son en ePub con DRM , lo que quiere decir que están vinculados de manera que solo puedes leerlos en sus dispositivos. Pese a eso, tienes otros que puedes descargar e importar a tu móvil sin problemas.

, lo que quiere decir que están vinculados de manera que solo puedes leerlos en sus dispositivos. Pese a eso, tienes otros que puedes descargar e importar a tu móvil sin problemas. Project Gutenberg: Un proyecto online e internacional en el que se han recopilado más de 60.000 libros gratuitos , tanto en el formato de Kindle como en ePub. Son libros de todo el mundo y en múltiples idiomas, cuyos derechos de autor han expirado y pueden distribuirse sin coste.

, tanto en el formato de Kindle como en ePub. Son libros de todo el mundo y en múltiples idiomas, cuyos derechos de autor han expirado y pueden distribuirse sin coste. Biblioteca nacional: La Biblioteca nacional de España, que cuenta con un portal propio de documentos gratis recopilados por la entidad. Dibujos, fotografías, libros, grabados, hay de todo.

recopilados por la entidad. Dibujos, fotografías, libros, grabados, hay de todo. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: Otra institución española que ofrece un catálogo de contenidos digitalizados gratis, incluyendo libros. Lo malo es que no están en formato eBook , o sea que vas a tener que ocuparte de convertirlos.

, o sea que vas a tener que ocuparte de convertirlos. Bubok: Es una web española donde cualquier autor puede autopublicar sus libros sin depender de nadie más. La mayoría son de pago, no viven del aire, pero también hay algunos que son gratuitos y te permiten conocer a nuevos autores.

y te permiten conocer a nuevos autores. Literanda: Una editorial y librería online independiente, que trabaja en publicar textos literarios clásicos en formato electrónico y gratis. Son clásicos de dominio público, aunque como también permiten a cualquiera autopublicar libros quizá también puedas descubrir nuevos autores.

OpenLibra: Se trata de una biblioteca digital libre, donde vas a encontrar eBooks gratuitos de todo tipo. Se especializa sobre todo en libros de temas técnicos e informáticos , por lo que si te interesa leer sobre eso es un sitio al que ir.

, por lo que si te interesa leer sobre eso es un sitio al que ir. The eReader Cafe: Se trata de una peculiar página con una finalidad muy concreta: listar los libros que llegan gratis a Amazon , aunque apuntan a la página estadounidense de la tienda online.

, aunque apuntan a la página estadounidense de la tienda online. BookBub: Otra página que busca y te lista ofertas temporales con eBooks gratis . Una buena web que visitar de vez en cuando para intentar pescar libros gratis de una veintena de géneros.

. Una buena web que visitar de vez en cuando para intentar pescar libros gratis de una veintena de géneros. Open Library: Una gigantesca librería online con cientos de miles de libros gratis. Casi todos suelen ser de autores clásicos que ya no tienen derechos de autor. A su favor, tener múltiples formatos por libro, poder leerlos online, y una buena organización con buscador propio.

que ya no tienen derechos de autor. A su favor, tener múltiples formatos por libro, poder leerlos online, y una buena organización con buscador propio. Open Culture: Un blog dedicado a la cultura, especializándose en esa que es abierta y gratuita. Con este fin, recopila más de 800 obras gratuitas en formato eBook , aunque no almacenándonos sino apuntando a las páginas donde se alojan.

, aunque no almacenándonos sino apuntando a las páginas donde se alojan. eBiblio: Una metaplataforma pública, que es una iniciativa española. La idea es tener una plataforma de préstamos de libros electrónicos. Es una web descentralizada, con redes de bibliotecas públicas en cada comunidad autónoma.