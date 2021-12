Te traemos una pequeña colección de 17 páginas para descargar audiolibros gratis y de forma totalmente legal, de forma que puedas escucharlos cuando quieras y donde quieras. Algunas de estas páginas también sirven para descargar audiolibros o para el préstamo de libros digitales, y otras son exclusivas para audiolibros.

Esta es nuestra colección, pero como decimos siempre en Xataka Basics, te invitamos a que si conoces otras páginas las compartas con todos los demás en la sección de comentarios, y que así todos podamos beneficiarnos de los conocimientos de nuestros queridos xatakeros.

AlbaLearning

Y empezamos con AlbaLearning, una página sin ánimo de lucro en la que puedes encontrar una amplia colección de audiolibros gratuitos de forma legal, y que puedes descargar o escuchar en la propia web. Tienes todo tipo de géneros, e índices de autores, colecciones y libros más populares.

Al ser audiolibros gratuitos, la mayoría de ellos son de libros que ya son libres y de libre acceso para cualquiera. Pero es un buen punto de partida para empezar a encontrar libros de este formato, y sus recomendaciones pueden ayudarte a hacer algunos descubrimientos. Además, al no buscar monetización las descargas son simples y limpias, sin publicidad, redirecciones ni nada.

Audible

Vamos a hacer un poco de trampa, porque audible es una plataforma de pago en la que puedes escuchar y descargar libros en cualquier dispositivo para consumirlos cuando quieras. Tiene un catálogo de más de 90.000 audiolibros disponibles, y el aliciente de que de vez en cuando se te regala alguno para escuchar cuando quieras.

Si hemos incluido esta plataforma en la lista es porque cuenta con un periodo de pruebas gratuito que puede ser de 1 mes, o de 3 meses en el caso de que seas suscriptor a Amazon Prime. Además de su amplio catálogo, también tiene libros exclusivos, todos ellos de gran calidad.

Audio-libro

Seguimos con una pequeña gran página de audiolibros, con un formato añejo de tipo blog, pero con un contenido interesante. Destaca porque además de tener audiolibros en español e inglés, también tiene algunos en catalán o gallego, lo que es un pequeño aliciente para quienes hablan y entienden estos idiomas.

La parte negativa de esta página es que muchos de los libros son de pago, aunque tienes una sección exclusiva para los libros gratuitos que hay disponibles. También es un poco engorroso moverte por un formato de tipo blog, aunque tienes un buscador y un sistema de tags que te van a ayudar en esta tarea.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Esta importante institución lleva desde 1999 ofreciéndote un fondo digital con las obras clásicas en lengua hispánica para que puedas leerlas gratis y sin tener que registrarte. Es verdad que sus formatos no son los mejores, como por ejemplo el HTML, pero si buscas obras históricas es un punto imprescindible en el que mirar.

También tiene algunos audiolibros, aunque de obras clásicas. Lo único que tienes que hacer para encontrarlos es entrar a su buscador avanzado, y en Tipo de documento elegir Audio. Ahí tendrás acceso a los audiolibros disponibles para escucharlos online, y una vez lo estés haciendo, también para bajarlos.

Bubok

Es una página española donde cualquier autor puede autopublicar sus libros. La mayoría son de pago, pero también puedes encontrar algunos que son gratis. Además de libros de texto, también tienes una sección de audiolibros en la que puedes encontrar algunos. Incluso hay veces que el libro es de pago y el audiolibro es gratuito, teniendo que escribir tu correo para recibirlo.

eBiblio

Se trata de una metaplataforma pública en la que cada comunidad puede crear su propia plataforma de préstamo de libros durante varios días. Con ello, la red pública de préstamos de libros electrónicos eBiblio tiene diferentes variantes por cada comunidad autónoma, que están basadas en su propia Red de Bibliotecas Públicas, y puedes encontrar desde las últimas novedades editoriales hasta revistas generales y especializadas.

Se trata del servicio oficial de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, que te va a permitir leer una amplia selección de libros electrónicos a través de Internet. Vas a poder entrar a su catálogo y tomar en préstamo de 21 días cualquier libro de su colección, incluyendo las principales novedades editoriales. Tienes libros de ficción, audiolibros y revistas generales y especializadas.

Para poder acceder a este servicio, necesitas tener una tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de la comunidad que hayas elegido. Para poder utilizarlo, necesitarás tener instalado Adobe Digital Editions y configurarlo, aunque también tienes aplicaciones oficiales para Android y para iOS.

Google Play

Si eres usuario de móviles, Google Play es también una posibilidad. En la tienda oficial de aplicaciones, tienes una sección de audiolibros, de los cuales la mayoría son de pago, pero también tienes algunos que son gratuitas además de ofertas puntuales para conseguir determinados títulos a bajo precio.

Aquí, tienes un amplísimo catálogo de audiolibros, aunque solo unos pocos son gratuitos. Quizá esta sea su mayor pega, junto a que necesitarás un dispositivo móvil o tableta para poder descargarlos y consumirlos. Los que obtengas, podrás descargarlos mediante la aplicación Google Play Libros, disponible para Android y para iOS.

Instituto Cervantes

El Instituto Cervantes también tiene una sede electrónica en la que poder obtener préstamos de libros en formato digital. Y entre su catálogo, también vas a encontrarte con casi 600 audiolibros gratuitos, con grandes clásicos como bandera, pero bastante contenido tanto infantil como para adultos.

Aquí, su gran impedimento quizá sea el sistema de préstamos, que te obliga a tener cuenta y no abusar de las descargas de libros. Sin embargo, tienes una gran calidad en sus contenidos, con narradores profesionales que le dan a esos libros un toque de calidad que en otros sitios cuesta más obtener.

Internet Archive

Internet Archive es un proyecto que busca recopilar todos los recursos de Internet, antiguos y nuevos, y ofrecerlos de forma gratuita a cualquier usuario. Tiene un buscador con el que vas a poder encontrar de todo, desde música a software, pasando por libros electrónicos o audiolibros. Sólo tienes que buscar el término audiolibro o audiobook para que te muestre una gran cantidad de ellos en español o inglés.

iVoox

iVoox es todo un superviviente, una de las plataformas de podcasts más importantes que tenemos a nivel nacional. Y además de podcast, en ella también vas a encontrar canales que se encargan de narrar y subir audiolibros para que puedas consumirlos cuando y como quieras. Aquí, por lo general son todos gratuitos.

La parte negativa de este servicio es que vas a necesitar un dispositivo móvil para descargar el contenido, aunque posiblemente sea en estos donde vayas a consumirlos. Por escucharlos, podrás escucharlos en móvil y PC desde su web. Puedes hacerlo gratis o pagando para no tener anuncios y contar con opciones extra.

LibriVox

Una web que funciona siendo un repositorios de audiolibros de dominio público para cualquier persona del mundo. Su catálogo principal es el de libros en inglés, idioma con el que ya cuentan con más de 32.000 audiolibros, pero también tienen otros en diferentes idiomas. En español hay pocos, apenas 718 y otros 21 que están en progreso.

La página funciona mediante voluntariado, ya que también te puedes apuntar a su lista de lectores, y leer tú mismo un audiolibro para que el resto de usuarios pueda escucharlo. Y así funciona todo, hay gente dispuesta a invertir tiempo en leer libros y grabarlo, y otras personas en escuchar estas lecturas en formato de audiolibro.

Loyal Books

Otro directorio de audiolibros y libros electrónicos gratis y de dominio público, donde vas a poder encontrar una gran cantidad de títulos a tu disposición, sobre todo en inglés. Es todavía una página pequeña, con apenas más de 7.000 audiolibros en total, de los cuales solo 80 son en español.

La web tiene un aspecto muy clásico, pero sencillo de utilizar. En el centro hay un índice con los últimos libros, y a la izquierda tienes las diferentes secciones disponibles, además de un cuadro donde ver los diferentes idiomas en los que hay audiolibros. También tienes un buscador para encontrar títulos concretos.

Open Culture

Se trata de un blog dedicado a la cultura abierta y gratuita, y donde se han recopilado centenares de obras que puedes descargar gratis. Tiene una sección de audiolibros con cerca de 1.000 obras disponibles para descargar.

Lo único que tienes que saber de este sitio es que no es una web que guarde los libros y audiolibros, sino que es un índice que apunta a otras páginas en las que estos están alojadas. Por lo tanto, podrás ver los audiolibros indexado, y luego entrar a la página donde están alojados o descargarlos.

Project Gutenberg

Es un proyecto que busca ofrecer una biblioteca gratuita mundial, y que lleva en pie desde que el escritor estadounidense Michael Hart lo ideó en 1971. Este proyecto cuenta con un catálogo de 60.000 libros electrónicos a los que puedes acceder fácilmente leyéndolos directamente desde su página web, así como varias secciones de audiolibros en las que puedes navegar.

Este proyecto está especializado sobre todo en obras literarias antiguas, pero no necesitas pagar nada ni registrarte para poder acceder a ellas. En cuanto a los audiolibros, tienes varias secciones, desde los audiolibros que se generan por ordenador al leer el contenido hasta los narrados con voces reales.

Sonolibro

Es una página muy veterana dentro del sector de los audiolibros, y en ella vas a encontrar una amplia colección de audiolibros en español grabados en estudio por profesionales e interpretados por actores de doblaje para asegurar la mayor calidad posible. Los audiolibros también cuentan con efectos de sonido y música.

Como te puedes imaginar teniendo en cuenta tal despliegue de medios, la mayoría de audiolibros son de pago, y están perfectamente catalogados por género. Sin embargo, también tienen un pequeño apartado de audiolibros gratuitos que te puede servir para probar el servicio y sus producciones, y de paso disfrutar de alguno de estos libros.

Spotify

Spotify es famoso por ser un servicio de streaming musical, pero también tiene sección de podcast, y en ella se han introducido también algunos audiolibros. No son tan cuantiosos como los podcast en general, pero tienes algunos libros de mucho interés. Por lo general, están en formato podcast, con un capítulo por episodio.

La parte negativa es que sí, puedes escucharlos gratis pero no descargarlos a no ser que tengas la suscripción de pago. Por lo tanto, no es la alternativa más recomendada para podcasts, pero sobre todo si ya estás pagando por Spotify, es una a tener en cuenta.

Storytell

Igual que Audible, Storytell es un servicio de pago para escuchar audiolibros, y también lo hemos incluido en esta lista porque te ofrece un periodo gratuito de prueba para poder escuchar algunos libros sin coste. Lamentablemente, este periodo es de solo 15 días, por lo que tampoco vas a poder consumir muchos.