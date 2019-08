Kindle Unlimited: qué es, cómo funciona y cómo ver el catálogo

Vamos a explicarte qué es exactamente Kindle Unlimited, y también cómo funciona y cómo acceder a su catálogo. Se trata del servicio de tarifa plana de Amazon, en el que tu te suscribes pagando una mensualidad de diez euros y a cambio accedes a un catálogo de más de un millón de libros para leer los que quieras.

Bueno, los que quieras no exactamente, porque como te explicaremos hay un límite en cuanto al número de libros que puedes tener descargados a la vez. La buena noticia es que no necesitarás un lector Kindle para acceder a los libros, ya que también puedes hacerlo desde PC, tabletas y móviles a través de la aplicación de Kindle.

Qué es Kindle Unlimited

Kindle Unlimited es el intento de Amazon de crear una especie de Netflix de los libros. Su funcionamiento es prácticamente el mismo que los servicios de streaming, tanto de vídeo como Netflix o HBO como de música como Spotify y Apple Music. Tú pagas una tarifa plana, una cuota mensual de 9,99 euros, y a cambio tienes acceso para leer todos los libros dentro del catálogo del servicio.

Amazon es una tienda online que empezó precisamente como una librería, por lo que no es de sorprender que le preste especial atención a los libros. En ese contexto, tiene en los Kindle uno de los lectores de libros electrónicos más populares del mercado, y su servicio de tarifa plana, de hecho, es el único que se integra totalmente con los dispositivos de la empresa. El servicio llegó a España a finales del 2014.

Es importante que tengas en cuenta que el catálogo de Kindle Unlimited no abarca a todos los libros que están a la venta en Amazon, sino unos concretos que puedes identificar cuando entras en sus perfiles porque en las opciones de venta incluyen una opción con el servicio. Aun así, son alrededor de un millón de libros en un catálogo que va recibiendo novedades y creciendo.

Otra de las características de este servicio es que no sólo puedes leer en los dispositivos Kindle que tengas registrados a tu nombre. También vas a poder utilizar cualquier ordenador o dispositivo móvil, tanto Android como iPhone. Para ello sólo tendrás que descargarte en ellos la aplicación oficial de Kindle y a través de ella acceder a los libros.

Y por último está el límite de libros simultáneos. Tal y como puedes leer en las condiciones de Kindle Unlimited, sólo puedes tener descargados un máximo de 10 libros a la vez. Por lo tanto, cuando llegues a ese límite tendrás que terminar libros y quitarlos del dispositivo o directamente abandonarlos y eliminarlos para poder descargar otros.

Cómo funciona Kindle Unlimited

El funcionamiento de Kindle Unlimited es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es entrar en la web del servicio y registrarte. Una vez te registres, tendrás una prueba gratuita durante los próximos 30 días para que puedas ver hasta qué punto de convence antes de empezar a pagar por él.

Una vez te hayas registrado, cuando vuelvas a entrar en la web accederás directamente al catálogo de libros disponibles. Y si no estás registrado, podrás saber que un libro forma parte del catálogo porque entre las opciones de compra aparecerá un Kindle Unlimited por el precio de 0,0 euros, indicando que si pagas la mensualidad del servicio no tendrás que pagar a parte el libro.

Lo único que tendrás que hacer es descargar el libro que quieras en tu dispositivo y empezar a leerlo. Tanto en tu Kindle como en la aplicación para móviles, verás que ahora hay una sección llamada Kindle Unlimited desde donde puedes acceder a todo el catálogo. Una vez dentro, pulsar sobre el libro que quieras y comienza a descargarlo.

El catálogo de Kindle Unlimited se divide en varios tipos de productos: ebooks, audiolibros, cómics y revistas electrónicas. Con estos tres tipos, se forma un catálogo de más de un millón de títulos que va aumentando día a día. Las revistas son un nuevo formato exclusivo del Unlimited que no podrías adquirir de otra manera, y en el que las que tienes se actualizan mensualmente. El resto de títulos simplemente se irán añadiendo o retirando.

Los audiolibros no son tan comunes como los libros convencionales, y además tampoco son compatibles con los lectores Kindle. Sin embargo, si tienes la aplicación de Kindle dentro de tu móvil o tablet entonces sí que podrás consumirlos. En cuanto a los libros y cómics, estos sí que están disponibles para todos los dispositivos.

Otra cosa que debes tener en cuenta es que los libros a los que accedes en Kindle Unlimited no pasan a ser tuyos, sino que Amazon te los presta. Esto quiere decir que si cancelas tu cuenta se borrarán todos los libros del programa de tus dispositivos. Pero sin cancelar la cuenta, los tendrás descargados para poder consumirlos también sin conexión.

Y en cuanto a los autores, Amazon no les paga por cada libro que se descarga un usuario de Unlimited. En su lugar les paga por cada página leída por cada usuario, un sistema que algunos autores han conseguido burlar en el pasado.

Cómo ver el catálogo

Lamentablemente, Amazon no te muestra el catálogo de Kindle Unlimited a no ser que estés suscrito. Como un usuario convencional no suscrito, lo único que puedes hacer es encontrar la insignia de Kindle Unlimited en los libros que estés buscando en la tienda online.

Y si estás suscrito todo es más fácil, porque en la web amazon.es/kindle-dbs/hz/bookshelf encontrarás el catálogo de libros que pertenecen al programa. Además, cuando accedas al catálogo de libros de Amazon desde tu lector Kindle también podrás ver, al igual que en tu dispositivo móvil con la app de Kindle, una sección para Kindle Unlimited.