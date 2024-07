Qué móviles de Samsung actualizarán a One UI 7 con Android 15

Vamos a decirte cuáles son los móviles Samsung Galaxy que recibirán Android 15 mediante su actualización de One UI 7. La empresa coreana tiene ya determinados los años de actualizaciones de sistema operativo que recibirán sus dispositivos de gama alta, y a partir de esto podemos decirte los que seguro que la reciben.

Samsung ha ido evolucionando y avanzando en sus garantías de actualizaciones. Estas no llegan en el momento del lanzamiento como en el caso de los Google Pixel o los iPhone de Apple, pero por lo menos es un fabricante que se esfuerza por ofrecer varios años de actualizaciones.

Qué Samsung Galaxy actualizan a Android 15

Basándonos en las garantías que tiene Samsung con respecto a los años de actualización de las versiones de Android de sus móviles, podemos montar la siguiente lista de dispositivos que recibirán su actualización a Android 15 con la próxima versión de su capa de personalización, la One UI 7. Samsung no lo ha confirmado, pero sería una sorpresa que no fuera así. Son los siguientes:

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A73

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15

Galaxy A14

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Aquí, debes saber que cabe esperar que las actualizaciones empiecen a llegar a partir del próximo mes de septiembre. Primero lo harán con una beta para los Galaxy S24, que serán los primeros en actualizar, y luego empezará a llegar poco a poco al resto de dispositivos.

Aquí, lo normal es que la gama S sea la primera en actualizar, pues son los dispositivos de gama alta. Luego, el orden de actualización debería ir por oleadas. Algunos modelos pueden tardar varios meses en recibir la actualización, pero los dispositivos de la lista entran dentro del plan de actualizaciones garantizadas de Samsung, por lo que todos deberían recibirla.

