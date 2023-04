Samsung Galaxy A54, análisis: considerarlo un gama media va en contra de todo lo que ofrece

La familia S se erige como el mascarón de proa dentro del catálogo de Samsung, pero es la gama inferior, la familia A, la que termina acumulando un mayor número de ventas. Y hay una pareja de smartphones abonada al podio de los comercios: el Samsung Galaxy A34 y el móvil que nos ocupa, el Samsung Galaxy A54. Me ha sorprendido lo bien que funciona el teléfono.

Es difícil denominarlo como gama media dado el precio que tiene, tampoco por características lo es: el Samsung Galaxy A54 pertenece por derecho propio a una gama alta más o menos «accesible». La marca lleva al teléfono gran parte de la experiencia obtenida de móviles como los Samsung Galaxy S23, en el día a día el A54 hasta da el pego como S23. Mis sensaciones fueron muy positivas, en todos los ámbitos.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54 5G Pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas

Resolución FHD+

Tasa de refresco de 120 Hz Procesador Exynos 1380

2,4 GHz, 2 GHz

Fabricado en 5 nm RAM 8 GB Almacenamiento 128/256 GB

MicroSD hasta 1 TB Cámara trasera Principal: 50 megapíxeles, f/1.8, OIS

Gran angular: 12 megapíxeles, f/2.2

Macro: 5 megapíxeles, f/2.4 Cámara frontal 32 megapíxeles f/2.2 Batería 5.000 mAh Sistema operativo Android 13

One UI 5.1 Conectividad 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS

NFC Otros Altavoces estéreo

Protección contra polvo y agua IP67

Escáner óptico de huellas bajo la pantalla Dimensiones y peso 158,2 x 76,7 x 8,2 mm

202 gramos Precio 499 euros (con cupón)

SAMSUNG Galaxy A54 5G (256GB, 8GB de RAM) Smartphone Android Color Verde, Pantalla Infinity-O FHD+ de 6,4 Pulgadas, Batería de 5000 mAh, Exclusivo Amazon (Versión española) PVP en Amazon (con cupón) 499€

Atractivo, muy bien construido y con una pantalla deliciosa

Ya dejaba entrever que nuestro protagonista es un gama alta de precio y de corazón, esto se nota nada más sostener el Samsung Galaxy A54 por primera vez: muy sólido, con una excelente construcción, el cuerpo de plástico se aprecia de calidad (en el tacto queda claro que no es un S23), está en el límite de lo que podría considerar un móvil grande y el hecho de venir protegido contra polvo y agua añade una resistencia que aporta notable valor.

Contorno de plástico con los botones en el costado derecho y fáciles de pulsar; bandeja para doble SIM en el área superior que también incluye zócalo para SD y tres combinaciones: doble SIM física, SIM física con SD y doble SIM con SD haciendo uso de eSIM; USB C en el área inferior con salida para el segundo altavoz estéreo y altavoz primario en el auricular de llamadas. Por detrás, las cámaras sobresalen notablemente del cuerpo con un objetivo independiente para cada sensor, nada de incluir el conjunto en un módulo compartido. Esta excelente construcción tiene otra ventaja: resistencia IP 67 contra polvo y agua.

La pantalla del Samsung Galaxy A54 es excelente, está a un nivel muy cercano a sus hermanos superiores, los Samsung Galaxy S23. Vibrante, con un alto brillo para su categoría (1.000 nits, se ve bien bajo la luz directa del sol), el contraste es altísimo, la calibración de color es personalizable para resaltar o no los colores saturados (en el modo natural el panel se muestra exquisito) y la respuesta al toque es la esperada.

La tasa de refresco alcanza los 120 Hz, esto añade fluidez a las animaciones; por más que se noten saltos en el desplazamiento de algunas apps, como Twitter o el navegador. El refresco tiene dos posiciones: o 60 o 120 Hz: One UI ajusta con precisión el refresco más bajo siempre que la pantalla no muestra animaciones.

Samsung no deja el sonido de lado ni siquiera en su gama más baja; por lo que no sorprende que este Samsung Galaxy A54 se escuche perfectamente en cualquiera de sus vertientes: empezando por los altavoces estéreo, una pareja que ofrece gran potencia y calidad a máximo volumen (108 dB como máximos medidos desde el propio móvil, sin excesiva distorsión) al audio a través del puerto USB C. Con cable la música se aprecia con notable calidad, lástima que, como también acostumbra Samsung, requiera unos auriculares USB C con DAC externo: el Galaxy A54 no extrae audio analógico a través del puerto.

Con auriculares Bluetooth el móvil ofrece audio HD con muy buena calidad. Además, es compatible con un gran número de códecs: SBC, AAC, aptX, LDAC y con SSC, el códec de Samsung.

En el ámbito de la seguridad biométrica, el Samsung Galaxy A54 ofrece un lector de huellas óptico bajo la pantalla que no entraña problemas, ni en la detección de los dedos ni en la velocidad de desbloqueo: lo he encontrado bastante preciso para lo que suelen ofrecer estos escáneres. Y se incluye el siempre bienvenido desbloqueo facial con la cámara delantera. Facilita el uso del teléfono a costa de cierta pérdida de seguridad.

Samsung refuerza la potencia, no tanto la batería

Pude analizar la generación anterior y no terminó de dejarme buenas sensaciones en lo que respecta a la potencia bruta: los Samsung Galaxy A33 y Samsung Galaxy A53 tenían en el Exynos 1280 un chipset muy contenido. Todo lo contrario del Exynos 1380 actual, ha sido una sorpresa para bien; siempre sin que llegue a las prestaciones de un Samsung Galaxy S, claro.

El Galaxy A54 que protagoniza este análisis se ha mostrado veloz en todo momento, incluso con juegos de alta demanda gráfica. Forcé la calidad alta en títulos como Genshin Impact o Fortnite y la experiencia fue muy positiva pese a alguna ralentización puntual en los momentos de combates y cambios bruscos de vista. La multitarea es suficientemente veloz, la capa fluye bien y los 120 Hz de la tasa de refresco facilitan la suavidad en las transiciones. Salvando las distancias, me ha parecido tener entre las manos un móvil muy superior. Incluso podría pasar por un Galaxy S23 en las tareas habituales.

A continuación llegan las pertinentes pruebas de rendimiento contrastadas con móviles de su categoría y precio. El Samsung Galaxy A54 no sale mal parado.

SAMSUNG GALAXY A54 REDMI NOTE 12 PRO+ XIAOMI 13 LITE NOTHING PHONE (1) GOOGLE PIXEL 7 POCO F4 PROCESADOR Samsung Exynos 1380 MediaTek Dimensity 1080 Snapdragon 7 Gen 1 Snapdragon 778G+ Google Tensor G2 Snapdragon 870 RAM 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 6 GB GEEKBENCH 5/6 (SINGLE/MULTI) 997 / 2813 (6) 958 / 2399 (6) 953 / 2.624 (6) 812 / 2.787 (5) 1.022 / 3.029 (5) 974 / 3.195 (5) 3D MARK WILD LIFE UNLIMITED - 2.812 3.049 2.847 6.761 4.312 PCMARK WORK 12.785 10.435 11.604 15.207 10.449 11.288

Quizá Samsung incluya un exceso de software en sus móviles, pero, al menos, los saca a la venta perfectamente actualizados: nuestro protagonista parte con Android 13, incluye One UI 5.1 y el parche de seguridad de marzo. La marca mantiene gran parte de las ventajas añadidas que proporciona la capa a sus modelos superiores: personalización extrema, un aspecto no muy alejado del Android de Google, el número de apps propias de Samsung es alto y también el bloatware destaca por su cantidad (apps de Microsoft, Meta, Snapchat...). Eso sí, la mayor parte del software añadido puede desinstalarse o, en última instancia, deshabilitarse.

Bajo mi experiencia, con una puesta a punto inicial eliminando el exceso de apps, un ajuste en la gestión de las aplicaciones en segundo plano y el siempre bienvenido Good Lock, el Samsung Galaxy A54 saca ventaja de One UI 5.1 por su sensación muy cercana a los Galaxy S23. Como ya dejé caer en el rendimiento, este Galaxy más «modesto» está más cerca que nunca de la gama superior. Y el software ayuda en gran medida a dicha cercanía; por más que el exceso de apps lastre aspectos como el consumo en segundo plano.

En cuestión de batería me topé con la sensación de que el Samsung Galaxy A54 gasta demasiado con la pantalla apagada: de media se me iba entre un 10-15 % cada noche sólo con el uso residual en modo «stand by». Abusando de él el consumo es notorio, especialmente en juegos: más del 20 % menos de batería con cada hora de entretenimiento exigente. Me ha dado de media unas 7-8 horas de pantalla mediante consumo mixto, tanto bajo WiFi como con redes móviles.

La autonomía es suficiente para una jornada habitual, pero hay que tener cuidado: como el uso no sea controlado puede necesitar una carga de refuerzo antes de llegar la noche. Con un poco de esfuerzo, y controlando el consumo de las apps en segundo plano mediante las opciones de energía, resulta posible alargar la autonomía alguna hora. Y en cuestión de recarga... Lo habitual: Samsung no incluye cargador con su Galaxy A54.

Nada de cargador incluido con el teléfono. Y la carga rápida se queda en los 25 W

Samsung asegura que su teléfono incluye carga rápida de 25 W. Lo he recargado con un cargador de 125 W compatible con Power Delivery y obtuve una potencia de carga que osciló entre los 29 W del inicio y los 15 W con los que el móvil remata el proceso (medido con un enchufe inteligente). Los tiempos fueron:

5 minutos de carga : 8 % de batería.

: 8 % de batería. 10 minutos de carga : 18 % de batería.

: 18 % de batería. 20 minutos de carga : 37 % de batería.

: 37 % de batería. 30 minutos de carga : 50 % de batería.

: 50 % de batería. 50 minutos de carga : 72 % de batería.

: 72 % de batería. Total: 1 hora y 26 minutos.

El sensor principal con objetivo estabilizado marca la diferencia en cámara

Como es casi habitual en cualquier smartphone, sea de la gama que sea, la triple cámara conforma la clave en lo que a captura multimedia se refiere. En el caso del Samsung Galaxy A54, dicho trío lo conforman una cámara principal, la secundaria con objetivo gran angular y una cámara con objetivo macro que, pese a que no es tan mala como la de otros teléfonos, sí resulta poco útil. Apta para alguna toma muy de cerca y poco más: los resultados son mejores aprovechando el zoom digital de la cámara primaria.

Hablemos de las características puramente técnicas. El Samsung Galaxy A54 destaca en lo fotográfico por el siguiente hardware de captura:

Cámara principal de 50 megapíxeles . Apertura f/1.8, tamaño del sensor de 1/1,56 pulgadas, autoenfoque por detección de fase (PDAF), tamaño de los píxeles de 1 µm, objetivo con estabilización mecánica (OIS) y zoom digital hasta 10x. Las imágenes se procesan a 12,5 megapíxeles haciendo uso del Pixel Binning.

. Apertura f/1.8, tamaño del sensor de 1/1,56 pulgadas, autoenfoque por detección de fase (PDAF), tamaño de los píxeles de 1 µm, objetivo con estabilización mecánica (OIS) y zoom digital hasta 10x. Las imágenes se procesan a 12,5 megapíxeles haciendo uso del Pixel Binning. Cámara secundaria ultra gran angular de 12 megapíxeles . Apertura f/2.2, ángulos de visión de 123º y tamaño de los píxeles de 1,12 µm.

. Apertura f/2.2, ángulos de visión de 123º y tamaño de los píxeles de 1,12 µm. Cámara macro de 5 megapíxeles . Apertura f/2.4 y disparo entre 4-5 cm.

. Apertura f/2.4 y disparo entre 4-5 cm. Cámara frontal de 32 megapíxeles. Apertura f/2.2, sensor de 1/2,8 pulgadas y tamaño de los píxeles de 0,8 µm. El procesado automático utiliza el Pixel Binning para dejar las fotos en 8 megapíxeles.

La estabilización mecánica de la cámara principal no sólo habilita la grabación de vídeo súper estabilizado, también ofrece un modo noche de buena calidad: el Samsung Galaxy A54 puede rescatar luz hasta obtener tomas aceptables incluso en penumbra. Siempre a costa de las lógicas acuarelas y la pérdida de detalle.

La cámara principal se comporta muy bien en la mayoría de condiciones, no me he encontrado con mayor problema. Buen rendimiento en exteriores y con gran iluminación, el rango dinámico suele ser bueno, el enfoque es rápido de forma automática y con un toque en pantalla, el procesado es natural con cierta presencia del «sharpening» y tiene cierta tendencia a la subexposición automática. Con el control de exposición se soluciona en gran medida, aunque hay que tener cuidado: el Samsung Galaxy A54 puede lavar la imagen.

Imagen tomada al atardecer con disparo automático y sin compensar la exposición. El Samsung Galaxy A54 mantiene un buen nivel de detalle en el fondo, aunque los detalles del primer plano quedan escondidos por la falta de luz. Los colores están equilibrados y el balance de blancos se ajusta fielmente a la realidad.

El gran angular ofrece un desempeño peor que la cámara primaria. Pierde detalle incluso con buena luz, se aprecian acuarelas en el fondo y, con un poco de zoom, también en el primer plano. El procesado reduce bien la distorsión óptica de los extremos. Y las imágenes mantienen la temperatura de color y balance de blancos entre ambas cámaras.

El desempeño nocturno es muy bueno para la categoría del Samsung Galaxy A54, ahí saca pecho la cámara principal con el objetivo estabilizado. Las tomas son muy equilibradas en iluminación por lo general, el rango dinámico es adecuado. Lógicamente, se pierde detalle en el fondo del plano, pero tampoco en exceso.

La cámara frontal tiene un buen desempeño: el procesado de la piel es natural, aplica el recorte sobre el fondo de forma adecuada, el bokeh es ajustable y toma suficiente luz como para no abusar de la ISO. En términos generales, la aplicación de cámara intenta no forzar la sensibilidad para mantener alejado el ruido lo máximo posible.

Hablando de app de cámara, el Samsung Galaxy A54 ofrece una aplicación bastante completa y en línea de lo que podemos encontrar en modelos superiores. Multitud de modos de captura, tanto de vídeo como de foto; incluyendo el modo retrato, el nocturno, ofrece modo profesional para ajustar al detalle los parámetros fotográficos (no hay captura en RAW) y dispone de diversas ayudas por IA, como las sugerencias de encuadre o la optimización de escenas. También dispone de grabación de vídeo profesional.

A continuación tienes una galería de imágenes tomadas con el Samsung Galaxy A54. Si quieres verlas en su tamaño original, las tienes todas en esta carpeta de Google Fotos.

Samsung Galaxy A54, la opinión de Xataka

Por extraño que pueda parecer, es un digno heredero de la gama más alta de Samsung, mucho más que un premio de consolación para aquellos que no puedan (o no quieran) gastarse el dinero en un Samsung Galaxy S23. A pesar del lógico descenso en rendimiento bruto, el Samsung Galaxy A54 no sólo mantiene la dignidad como gama alta, en el día a día no se distingue en exceso de un modelo con aspiraciones más premium. Incluso en cámara, uno de los puntos donde suele flaquear la competencia.

Muy buena pantalla con un brillo que sobresale, el Exynos 1380 rinde a un excelente nivel, suena de fábula incluso con su pareja de altavoces estéreo, la construcción pone la guinda con la resistencia IP67, sus capacidades fotográficas y de vídeo son muy buenas para lo que cuesta y hasta habilita el juego móvil con una calidad gráfica solvente. Como pegas, la mayor es el consumo de batería, sobre todo en segundo plano; no traer el cargador incluido penaliza en la gama a la que Samsung se dirige; los marcos de la pantalla amplían de manera innecesaria las ya de por sí holgadas dimensiones del teléfono y el gran angular queda deslucido ante la cámara principal.

Por los 499 euros que cuesta actualmente el Samsung Galaxy A54 me parece un excelente teléfono. Conforme Samsung vaya aplicando rebajas aún se hará más goloso: va a ser uno de los móviles que pienso recomendar este año.

8.6 Diseño8.5 Pantalla8.75 Rendimiento8.75 Cámara8.5 Software8.75 Autonomía8.25 A favor Rendimiento notable para ser un Galaxy A.

Buena cámara principal.

La pantalla es excelente. En contra El consumo es muy marcado en segundo plano.

Los marcos podrían ser menores.

Sin cargador en la caja.



