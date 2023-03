Samsung Galaxy S23 vs Galaxy S23+ vs Galaxy S23 Ultra: ¿cuál me compro?

Ya hemos analizado las tres joyas de la corona en Samsung: los Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra. Este ha sido el año del refinamiento, de repetir una fórmula que funcionó bastante bien el año pasado, y apostar por Qualcomm y un sistema de cámaras más ambicioso.

Hemos comparado frente a frente los tres modelos, con el objetivo de intentar determinar cuál de los tres es la compra más sensata. Este año se acortan ciertas distancias en los modelos estándar frente al Ultra, aunque la cámara de 200 megapíxeles de este último es su gran baza. ¿Cuál será el modelo ganador?



Samsung Galaxy s23 Ultra samsung galaxy s23+ samsung galaxy s23 PANTALLA AMOLED de 6,8 pulgadas

Resolución QHD+ a 3.080 x 1.440

Refresco adaptativo de 1 a 120Hz

100% DCI-P3

Panel perforado

Gorilla Glass Victus 2 Panel Dynamic AMOLED 2X de 6,6 pulgadas Refresco de 48 a 120 Hz Resolución FHD+ de 2.340 x 1.080 píxeles Brillo pico de 1.750 nits Always-on Display Gorilla Glass Victus 2 Panel Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pulgadas Refresco de 48 a 120 Hz Resolución FHD+ de 2.340 x 1.080 píxeles Brillo pico de 1.750 nits Always-on Display Gorilla Glass Victus 2 PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Adreno 740 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Adreno 740 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Adreno 740 ALMACENAMIENTO 8 o 12 GB de RAM LPDDR5X

256, 512 o 1 TB de memoria interna UFS 4.0 8 GB de RAM LPDDR5X 256 o 512 GB UFS 4.0 8 GB de RAM LPDDR5X 256 o 512 GB UFS 4.0 CÁMARAS TRASERAS Principal: 200 megapíxeles f/1.7 OIS

Angular: 12 megapíxeles f2.2 120º 13mm

Zoom: 10 megapíxeles f/2.4 OIS 3X 69mm

Zoom: 10 megapíxeles f/4.9 OIS 10X 230mm Principal de 50 Mpx f/1.8 OIS Telefoto de 10 Mpx f/2.4 OIS 3x Gran angular de 12 Mpx f/2.2 Principal de 50 Mpx f/1.8 OIS Telefoto de 10 Mpx f/2.4 OIS 3x Gran angular de 12 Mpx f/2.2 CÁMARA FRONTAL 12 megapíxeles f/2.2 25mm 12 megapíxeles f/2.2 25mm 12 megapíxeles f/2.2 25mm BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida de 45W (cargador no incluido)

Carga inalámbrica de 15W 4.700mAh Carga de 25 W (cargador no incluido) Carga inalámbrica de 15 W Carga inalámbrica inversa de 4,5 W 3.900 mAh Carga de 25 W (cargador no incluido) Carga inalámbrica de 15 W Carga inalámbrica inversa de 4,5 W SISTEMA Android 13

One UI 5.1 Android 13 One UI 5.1 Android 13 One UI 5.1 CONECTIVIDAD 5G

WiFi 6E

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

UWB

USB tipo C 5G WiFi 6E Bluetooth 5.3 GPS NFC UWB USB tipo C 5G WiFi 6E Bluetooth 5.3 GPS NFC UWB USB tipo C DIMENSIONES Y PESO 163.4 x 78.1 x 8.9 mm milímetros

234 gramos 157.8 x 76.2 x 7.6 mm

196 g 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 168 gramos OTROS IP68

Compatible con Samsung DeX

S-Pen con 2,8ms de latencia Resistencia al agua IP68

Altavoces estéreo

Lector de huellas ultrasónico

Desbloqueo facial 2D

Samsung DeX

Samsung Pay IP68 Compatible con Samsung DeX Resistencia al agua IP68

Altavoces estéreo

Lector de huellas ultrasónico

Desbloqueo facial 2D

Samsung DeX

Samsung Pay IP68 Compatible con Samsung DeX Resistencia al agua IP68

Altavoces estéreo

Lector de huellas ultrasónico

Desbloqueo facial 2D

Samsung DeX

Samsung Pay PRECIO Desde 1.409 euros Desde 959 euros Desde 1.209 euros





Los parecidos

Esta generación volvemos a encontrarnos ante la misma fórmula: los Samsung Galaxy S23 y S23+ son el mismo teléfono en distinto formato, y el S23 Ultra tiene poco que ver con ellos. Los Samsung Galaxy S23+ y S23 tienen el mismo diseño, la misma cámara y su principal diferencia es el tamaño (dado por la pantalla) y capacidad de batería. Por lo demás, es el mismo teléfono, pensado para que escojamos entre uno y otro por el tamaño.

Toda la familia Galaxy S23 tiene un Snapdragon 8 Gen 2 especialmente optimizado para ellos. La mejor noticia posible

Pese a que el Ultra no comparte línea de diseño, hay algunos puntos en común. Todos tienen el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: adiós a los Exynos. Este es uno de los mayores saltos por parte de Samsung en Europa, una gran noticia de cara al rendimiento y la autonomía de estos dispositivos.

A nivel fotográfico, comparten sensor ultra gran angular y el teleobjetivo de tres aumentos. Del mismo modo, los tres tienen una cámara selfie de 12 megapíxeles. La compatibilidad con IP68, Samsung Dex, One UI 5.1 con Android 13 y el resto de interioridades son compartidas entre los tres modelos.

A pesar de contar con distinta tasa de refresco (solo el Ultra es adaptativo y LTPO), los tres tienen paneles AMOLED con un pico máximo de brillo de 1.750 nits. Este año se equiparan los tres modelos, y no será necesario apostar por el más caro para disfrutar del panel más brillante.

Diseño: para gustos, colores

Así queda en mano el Samsung Galaxy S23 Ultra.

El Samsung Galaxy S23 Ultra es una joya a nivel de acabados. Es, bajo opinión de servidor, el móvil Android mejor rematado del momento, con una parte trasera mate, una curvatura que tiene cierto sentido (más adelante, en pantalla, entenderás por qué) y un trato general del aluminio por encima de sus hermanos menores.

El Samsung Galaxy S23 Ultra es la joya de la corona en lo que a diseño respecta.

Es difícil de describir, al contar los tres con los mismos materiales. Pero la sensación premium del S23 Ultra es mayor. Se siente como la máxima expresión de hasta dónde se puede trabajar con el cristal y el aluminio mientras sus hermanos menores, lejos de estar mal rematados, no llegan a tal cota.

Así queda en mano el Samsung Galaxy S23.

Y así queda el modelo Plus.

Los Samsung Galaxy S23 no se quedan atrás y brillan en un punto clave: la ergonomía. Son dos de los teléfonos más cómodos del mercado, gracias a sus esquinas redondeadas. El Ultra es bastante más anguloso, por lo que no es tan cómodo en mano.

Los S23 tienen los bordes redondeados y son mucho más ergonómicos

El Samsung Galaxy S23 es un teléfono perfecto para los que quieren algo pequeño. Es uno de los más compactos del mercado, y en los tiempos que corren no es sencillo encontrar un terminal con estas dimensiones. No obstante, el modelo que más me ha conquistado en mano ha sido el S23+.

Este móvil representa el equilibrio perfecto entre móvil con pantalla generosa y móvil compacto. La misma ergonomía del S23, pero con unas dimensiones ligeramente superiores. El resumen es claro: si quieres ergonomía, S23 y S23+ son los ganadores. Si quieres la pieza mejor rematada de Samsung, apuesta por el Ultra.

Pantalla: un claro rey

Por alguna razón, Samsung no se suma al Quad HD+ en toda su familia Galaxy S23. En el caso del Galaxy S23, con poco más de 6 pulgadas, puede tener cierta justificación, pero la resolución del S23, con 6,6 pulgadas y un ticket final de más de 1.200 euros, es difícil de explicar. Tan solo el Samsung Galaxy S23 Ultra presume de Quad HD+ y, en estos tamaños, se nota el extra de resolución.

Además, es el único con un panel LTPO que oscila entre el hercio y los 120, mientras los S23 solo bajan hasta 48 Hz. Este extra hace que el panel del S23 Ultra sea más eficiente a nivel energético. Ya suma dos victorias: resolución y tasa de refresco.

Siempre que hablamos de paneles curvos, acabamos con los dientes rechinando y maldiciendo la decisión de haberlos implementado, pero el caso de Samsung es diferente. La curvatura del Galaxy S23 Ultra es el ejemplo de que se puede implementar esta solución con fines estéticos, pero sin que entorpezca la experiencia de uso. Me explico.

El año pasado, cuando tocábamos la curva del S23 Ultra estábamos tocando pantalla (como en todos sus rivales), lo cual podía ocasionar toques fantasma. Este año tocamos marco, ya que la curvatura es tan mínima que más bien recuerda a un efecto 2,5D. A nivel estético es bastante espectacular, y a nivel funcional no molesta lo más mínimo. Así, sí.

Por el lado de los S23+ y S23 tenemos un panel completamente plano. Al tener el mismo pico de brillo (1.750 nits), los tres se ven igual de bien al sol, por lo que quedan igualados en este campo. La victoria se la damos al S23 Ultra por el buen trabajo de la curvatura, la resolución y el buen trabajo con el LTPO.

Autonomía: más mAh no siempre lo es todo

A nivel numérico, el Samsung Galaxy S23 Ultra sale ganando. Es el único de los tres modelos con 5.000mAh, frente a los 4.700mAh del S23+ y los 3.900mAh del S23. Los números y la mayoría de test técnicos dan por ganador al Samsung Galaxy S23 Ultra aunque, en mi experiencia el S23 ha durado igual o incluso más. Con el tipo de tecnología actual en paneles y procesadores el uso específico acaba determinando el tiempo total de pantalla.

¿Qué significa esto? Que el S23 Ultra tiene un panel más eficiente, por lo que en consumo multimedia y determinados usos, gastará menos energía. No obstante, en mi uso habitual, el S23+ se ha comportado de forma ejemplar, y en algún ciclo he logrado sacarle media hora más de pantalla que al modelo Ultra. Si bien en mi caso particular el S23+ ha durado más, los test sintéticos no engañan, así que la victoria general se la lleva el Ultra. Hablamos de más de ocho horas de pantalla en dos días, una cifra escandalosa.

Por el lado del Samsung Galaxy S23, estamos ante un terminal que aguanta la jornada sin demasiados problemas, con unas cinco horas de pantalla en día y medio. Vista la capacidad de la batería no podemos exigirle mucho más.

Cámaras: dejen paso al rey

Quedará por ver qué sucede con la llegada del OPPO Find X6 Pro pero, al menos a día de hoy, no hay móvil en Android que haga las fotografías del Samsung Galaxy S23 Ultra. Lo que ha logrado Samsung con el ISOCELL HP2 de 200 megapíxeles es bárbaro, aunque no es tan sencillo aprovechar este modo. Te recomendamos leer la review en profundidad para entender cómo funciona su sistema de cámaras, ya que hay importantes distinciones entre JPEG automático a 12 megapíxeles, JPEG a 50 megapíxeles, JPEG a 200 megapíxeles, Expert RAW y RAW en modo Pro.

Lo del Galaxy S23 Ultra es salvaje. El sensor de 200 megapíxeles y el teleobjetivo 10x marcan la diferencia

Salvando el aspecto del sensor y sus posibilidades, también tenemos un teleobjetivo extra de 10 aumentos que nos permitirá llevar el zoom a otro nivel. Los Samsung Galaxy S23 y S23+, por su lado, tienen un sensor principal de 50 megapíxeles y comparten con el S23 el ultra gran angular y el teleobjetivo de tres aumentos. Te recomendamos, del mismo modo, echar un ojo a las reviews completas para conocer cómo se comporta la cámara. En esta comparativa ahondaremos en las diferencias. Del mismo modo, al contar el S23 y el S23+ con exactamente la misma cámara, los samples que hemos escogido comparan al S23+ con el S23 Ultra, con el fin de evitar la duplicidad de fotos en los modelos "no Ultra".

S23 Ultra vs S23

S23 Ultra vs S23

Hay que entrenar el ojo para ver las diferencias.

Por el día, el Samsung Galaxy S23 Ultra está por encima sin ni siquiera hacerse necesario el disparo en RAW. Este es un sensor muy capaz, Samsung ha afinado bastante el procesado este curso y, si bien los S23 tienen un disparo decente, el modelo Ultra demuestra su músculo en todo momento. Es curiosa la poca diferencia que hay respecto al bokeh, siendo el ISOCELL HP2 un sensor con tamaño 1/1.3” y frente al 1/1.56" de los S23. Si bien son diferencias notables para el ojo entrenado (son diferencias principalmente a nivel de detalle fino), estoy convencido de que la mayoría de usuarios no notarán un salto abismal entre un teléfono y otro.

S23 Ultra. Naturalidad bárbara al disparar a 200 MP.

Si hacemos fotografía con mayores pretensiones, el ISOCELL HP2 se luce a un nivel bastante impresionante, sobre todo si disparamos a 200 megapíxeles. La cantidad de detalle es abrumadora, probablemente la mayor que hayamos visto en un smartphone junto al ProRAW del iPhone 14 Pro. Los 50 megapíxeles son también un buen paso intermedio para huir del procesado de Samsung. En el caso de los S23, disparar en 50 megapíxeles no ayuda prácticamente nada.

S23 RAW a 50 MP vs S23 RAW a 50 MP. Modo Pro.

Vemos bordes más definidos a la izquierda, en el S23 Ultra.

Si lo que queremos es una fotografía similar a la de una cámara profesional, recomendamos disparar en RAW (que no Expert RAW), tanto en los S23 como en el modelo Ultra. Perdemos algo de rango dinámico, pero obtenemos el archivo que de verdad esperamos del sensor, y no un archivo algo procesado.

10x (S23U) vs 3x (S23)

Sobre el resto de sensores, comentar que la principal diferencia recae sobre el zoom. El Samsung Galaxy S23 Ultra puede disparar de forma óptica con 10 aumentos, llegando hasta los 100 de forma digital. Los Samsung Galaxy S23 quedan en zoom de 3 aumentos ópticos, hasta 30 vía software.

Samsung Galaxy S23 vs S23+ vs S23 Ultra, ¿cuál me compro?

En otras comparativas solemos tener bastante claro un candidato, pero en el caso de Samsung los tres tienen cierto sentido. Si quieres un gama alta pequeño dentro del ecosistema Android, el Samsung Galaxy S23 es una de las mejores apuestas. La autonomía no es su punto más fuerte, pero aguanta el día con uso moderado, tiene una pantalla sencillamente espectacular y un equilibrio general brutal. Poco tiene que envidiarle, salvo el apartado fotográfico, a su hermano mayor el Ultra.

El S23 es para los que quieren un móvil pequeño. El S23 Ultra para los que quieren lo mejor. El S23+... no lo tenemos tan claro

El Samsung Galaxy S23+ es, quizás, el más difícil de recomendar de los tres. Es el mejor Samsung que puedes comprar si no quieres una pantalla curva. La principal barrera está en su precio: por los más de 1.200 euros que cuesta, el Ultra se antoja como una compra más golosa.