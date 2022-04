Samsung Galaxy S22, análisis: hay vida más allá de los móviles grandes

En el mundo smartphone hay muchos tipos de usuarios, pero existen dos preferencias muy bien marcadas, como son aquellos que apuestan por móviles grandes y aquellos usuarios que buscan tener un móvil compacto.

Samsung, como cada año, ha puesto toda la carne en el asador con la gama Samsung Galaxy S22. La familia cuenta con distintos tamaños y prestaciones que se adaptan a las necesidades de cada cual, incluso para los nostálgicos del S Pen y la gama Note.

En esta ocasión hablaremos del Samsung Galaxy S22, uno de los tres móviles de los que está compuesta la saga y que será toda una delicia para aquellos usuarios que estén buscando disfrutar de un dispositivo compacto.

Samsung Galaxy S22, ficha técnica



Samsung Galaxy S22 Pantalla AMOLED 6,1 pulgadas Full HD+ (2.340 x 1.080 px) LTPO 48-120 Hz 1.500 nits Procesador Samsung Exynos 2200 8 núcleos, litografía 4 nm GPU GPU AMD RDNA 2 RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 128 / 256 GB CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 MP f/1.8 Ultra Gran Angular: 12 MP f/2.2 Telefoto 3X: 10 MP f/2.4 Cámara frontal 10 MP f/2.2 BATERÍA 3.700 mAh Carga rápida de 25 W Carga inalámbrica 15 W SISTEMA Android 12 con One UI 4.1 CONECTIVIDAD 5G Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2 NFC DIMENSIONES Y PESO 146 x 70,6 x 7,6 mm 168 g OTROS Resistencia al agua IP68 Altavoces estéreo Lector de huellas ultrasónico Desbloqueo facial 2D Samsung DeX Samsung Pay Precio 8/128 GB: 859 euros 8/256 GB: 909 euros

Un diseño fino, elegante y bien terminado

El Samsung Galaxy S22 denota pertenecer a la gama alta nada más lo sostienes. Fabricado en cristal con marcos en aluminio y una trasera mate, hace que el tacto y la sensación que ofrece sea muy prémium, casi tanto como sucia. También hay que decir que es algo resbaladizo.

En cuanto al diseño, este no cambia demasiado respecto a generaciones anteriores. Parece que Samsung ha aplicado el dicho de "Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?". Sigue teniendo unos marcos muy apurados y una disposición fotográfica que hace que sea inconfundible, bueno sí, cuesta distinguirlos entre generaciones, pero sabrás que es un Samsung.

Algo que debemos apuntar es que, precisamente por contar con todas las cámaras hacia un mismo lado, el móvil tambalea al utilizarlo sobre superficies planas como, por ejemplo, sobre una mesa. Se puede solucionar fácilmente con una funda, pero que en esta ocasión en la caja no se incluye, ni tampoco el adaptador de corriente.

Los cantos tienen un toque industrial, aunque estos están ligeramente curvados para que la ergonomía sea mucho mejor y menos molesto a la hora de tenerlo en la mano.

Ubica los botones de encendido/bloqueo y de subir y bajar el volumen del dispositivo en la parte derecha.

En la parte superior se alberga el micrófono para las grabaciones de video.

Si nos fijamos en el canto inferior, encontraremos al altavoz multimedia, la bandeja para tarjetas nano SIM, el micrófono para las llamadas y la conexión USB tipo C.

Por último, si hablamos de la cámara trasera nos encontramos con los tres sensores fotográficos en disposición vertical junto al flash de doble tono, el logotipo y las certificaciones se albergan en la parte inferior.

Una pequeña gran pantalla

Samsung acostumbra a montar muy buenos paneles y en esta ocasión ha continuado con dicha tendencia. Los colores son unos de los elementos que más destacan junto a la fluidez, debido a que en esta ocasión la compañía ha optado por un panel con una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Ahora bien, a diferencia de otros paneles, este cuenta con tecnología LTPO, capaz de adaptar la tasa de refresco en función de la situación entre 48 y 120 Hz.

Capaz de adaptar la tasa de refresco en función de la situación

Esta es una tecnología clave en un dispositivo de unas dimensiones tan reducidas y en la que todas las miradas se encuentran en la autonomía.

El táctil es rápido y preciso, el brillo es justito en situaciones donde la luz solar incide directamente, aunque en los días que hemos estado probándolo, no ha habido muchos días soleados.

La tecnología AMOLED se hace notar tanto con la riqueza del color como con sus característicos negros, a pesar de que cuando el brillo está al máximo el panel tiende a saturar,algo que se hace notar únicamente cuando activemos el brillo al máximo.

La resolución FHD+ es más que suficiente para hacer uso del dispositivo, de hecho, nos ha parecido un acierto en no pasar a la tecnología 2K, dado que como comentábamos con la tasa de refresco, la autonomía suele ser el punto débil de este tipo de dispositivos más compactos, aunque ya te adelantamos que nos ha sorprendido.

No nos podemos olvidar tampoco del sensor de huellas integrado en la pantalla, es veloz y bastante preciso. Tampoco del desbloqueo facial, que lo incluye a través de software, y pese a no ser demasiado seguro, es efectivo.

Una experiencia auditiva completa

Los móviles grandes siempre tienen ventaja en el apartado multimedia respecto a los móviles compactos. Sin embargo, este dispositivo ofrece una muy buena propuesta compuesta por un doble altavoz que hace que el sonido sea rico en matices, pese a que desaparecen cuando subimos el volumen más allá del 70%, que es donde hemos encontrado el punto dulce.

Al igual que la pantalla, en el sonido también encontramos diferentes opciones para hacer que suene a nuestro gusto, aunque cabe destacar que este dispositivo ya no incorpora en la caja auriculares AKG como en antaño.

De hecho, tampoco incluye el jack de 3,5 mm, lo que hubiese estado muy bien, a pesar de que la compañía coreana fue una de las que tomó al decisión de no implementarlo más en sus dispositivos.

Un rendimiento excelente

El rendimiento que nos ha ofrecido el Samsung Galaxy S22 ha sido excelente. En esta ocasión monta el Exynos 2200 acompañado de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Es un hardware más que suficiente para poder ejecutar todo tipo de tareas.

No hemos experimentados grandes calentamientos ni tan siquiera cuando hemos ejecutado benchmarks o juegos exigentes. Eso sí, que pueda ejecutar todo tipo de juegos no quiere decir que su rendimiento en números sea el mejor, pero lo cierto es que estos quedan a un lado cuando la experiencia es buena en el día a día.

Pese a que la jugabilidad en todos los videojuegos que hemos probado ha sido buena, cabe destacar que en algunas situaciones las texturas se le han resistido un poco. Nada grave ni que afecte en la jugabilidad, de hecho, es probable que mejore con una mejor optimización.

En algunas situaciones las texturas se le han resistido un poco

Samsung sigue peleando e integrando sus propios procesadores en sus móviles, pero lo cierto es que no alcanza la potencia de Qualcomm, o incluso Mediatek (en benchmarks). No es ningún drama y todo funciona muy bien.



SAMSUNG GALAXY S22 SAMSUNG GALAXY S21 HUAWEI P50 PRO IPHONE 13 PRO XIAOMI MI 11 ULTRA SONY XPERIA 5 III ONEPLUS 9 PRO PROCESADOR Exynos 2200 Exynos 2100 Snapdragon 888 Apple A15 Bionic Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 RAM 8 GB 8 GB 8 GB 6 GB 12 GB 12 GB 12 GB GEEKBENCH 5 1.165 / 3.543 954 / 2.715 1.107 / 3.144 1.736 / 4.518 1.031 / 3.538 1.132 / 3.634 1.105 / 3.603 3D MARK (SLING SHOT) Maxed out (6.835 en Wild life) Maxed out Maxed out - Maxed out Maxed out Maxed out PCMARK (WORK) 12.425 14.759 (PC Mark 2.0) 12.897 - 11.113 11.857 11.919

One UI: Android 12 es amor a primera vista

One UI es una capa de personalización que ha mejorado mucho y que ha ido cogiendo velocidad. Ahora es muy rápida y efectiva. Además, tampoco tiene un bloatware excesivamente molesto, dado que la mayoría de aplicaciones que vienen preinstaladas las sueles descargar desde la propia tienda de aplicaciones nada más estrenas un dispositivo.

Estrena Android 12, como no podía ser de otra manera. La capa cuenta con unas transiciones muy suaves y efectivas que brindan una experiencia muy fluida incluso si decidimos limitar la tasa de refresco a 60 Hz.

One UI sobre Android 12 ofrece una experiencia muy fluida

Mantiene la barra lateral, a la que puedes acceder fácilmente con tan solo desplazar un dedo. Cuenta con multitud de opciones de personalización e incluso herramientas que hacen que mejore el rendimiento del dispositivo en juegos.

Es muy personalizable e intuitivo. De hecho, es capaz de identificar los toques fantasma y bloquea la pantalla, de tal manera que es necesario deslizar hacia un lado para que el dispositivo se desbloquee. No pasa a menudo, pero son detalles que marcan la diferencia. No nos podemos olvidar de BixBy, la cual invocamos manteniendo pulsado brevemente el botón de encendido y apagado del dispositivo.

También sorprende la gran cantidad de opciones que existen en cuanto a la batería se refiere, de hecho, de por sí la carga rápida venía desactivada, algo que va en contra de la tendencia actual, pero que haría que la degradación de la batería sea menor a lo largo del tiempo.

Un apartado fotográfico completo que demuestra que no hay que ir al modelo más caro para disfrutar de la fotografía

El apartado fotográfico del Samsung Galaxy S22 es realmente completo. Cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, aunque para realizar capturas a tal resolución lo que debemos hacer es activar un modo específico. Las imágenes cuando hacemos uso de este modo tienen un mejor detalle, pero también un mayor peso.

En términos generales, el sensor principal se comporta muy bien, tanto a nivel de color, como de nitidez. Los colores que ofrece son realistas, aunque sí que hay que decir que, en términos generales, el procesado de imagen que hace el dispositivo es muy bueno, este se nota sobre todo en los colores y la nitidez.

El procesado de imagen que hace el dispositivo es muy bueno

En situaciones nocturnas, el modo noche se activa automáticamente, a pesar de que se puede desactivar, los resultados son mucho mejores con ellos activados.

En esta ocasión, la configuración fotográfica también incluye un teleobjetivo, un sensor con el que podremos tomar capturas a grandes distancias sin perder calidad. Concretamente en esta ocasión con un zoom óptico de 3 aumentos.

En esta ocasión el teleobjetivo logra unos muy buenos resultados tanto en situaciones diurnas como nocturnas. Tal y como adelantábamos al principio del apartado, este es en uno de los aspectos en el que más notamos el procesado de imagen, sobre todo en las fotografías que hay texto de por medio, este es dotado de una mayor nitidez.

Lo que más nos ha gustado es que mantiene la riqueza de color junto a las distintas tonalidades de color que se aprecian. Si comparamos al zoom 3x con el 10 x nos damos cuenta rápidamente del salto cualitativo que existe utilizando el teleobjetivo.

A la derecha, zoom 3x, a la izquierda zoom 10x

A continuación hablemos del sensor ultra gran angular, un sensor bastante popular que se incluye en la gran mayoría de dispositivos en la actualidad. En este caso es un sensor que no distorsiona en exceso y que nos permite captar grandes lugares.

De noche, los resultados son bastante peores, se observa mucho ruido en la imagen y muy poco detalle. Es un factor común en este tipo de sensores, a pesar de que Samsung intenta paliarlo incluyendo un modo noche.

En cuanto al modo retrato se refiere, este es bastante preciso. Es cierto que en situaciones complicadas sí que difumina alguna zona que no toca, pero en general, los resultados que obtiene son buenos.

Un selfie que no se deja engañar por los megapíxeles

A la cámara frontal como al teleobjetivo le ocurren lo mismo. Sobre el papel parece que 10 megapíxeles es muy poco, pero a la hora de ponerlos en práctica, los resultados que consigue son muy buenos. Moraleja: Nunca dejarse llevar por la cantidad, sino por la calidad del sensor.

De noche, los resultados son correctos. Las imágenes son nítidas y hace un muy buen trabajo en cuanto al control de la iluminación se refiere. También es posible hacer uso del modo retrato.

Grabación de vídeo hasta en 8K

El Samsung Galaxy S22 es compatible con la grabación de contenidos hasta en 8K a 24 fps. En términos generales, ofrece unos muy buenos resultados tanto de día como de noche. En esta ocasión hemos grabado a 1080p y 60 fps la gran mayoría de veces, dado que es una resolución más que suficiente para poder disfrutar del contenido.

También cuenta con la posibilidad de grabar a cámara lenta e incluso con algunos modos como el "Director", este es exclusivo de Samsung y permite grabar tanto la parte trasera como la cámara frontal al mismo tiempo.

Una batería justa

Una de las grandes desventajas de los móviles compactos es la batería. Esta va acorde con el tamaño del smartphone y en este caso es de 3.700 mAh. A pesar de que podríamos pensar que la cifra obtenida sería dramática, no ha sido así.

En este caso hemos obtenido unas 5 horas de pantalla activa de media. Para muchos es más que suficiente, para otros, quizás se les quede algo corto. Esta autonomía crece hasta las 6 horas a través de WiFi y se reduce a 4 si hacemos un uso muy intenso con los datos móviles activados.

La carga rápida tampoco ayuda en este dispositivo porque tal y como hemos comentado anteriormente, no incluye el adaptador a la corriente en la caja, tan solo el cable USB tipo C a USB tipo C en ambos extremos.

Admite hasta 25 W y a pesar de que no tarda más de una hora y media en cargar, lo cierto es que Samsung va muy por debajo del resto de fabricantes en cuanto a la velocidad de carga se refiere. Eso sí, la degradación de la batería también será menor a lo largo del tiempo al haber estado sometida a un menor estrés.

Samsung Galaxy S22, la opinión de Xataka

En términos generales, el Samsung Galaxy S22 nos ha dejado con un buen sabor de boca. El panel es, sin duda, uno de los apartados más positivos del dispositivo, pese a que no está pensado para consumir multimedia por su tamaño.

Del procesador sí que esperábamos algo más, que a pesar de ser suficiente, no rebosa la potencia de sus competidores. El apartado fotográfico es una auténtica delicia y hace que los amantes de la fotografía puedan disfrutar sin necesidad de acudir al modelo Ultra.

En general, es un dispositivo que tiene mucho que decir, si te gustan los móviles compactos, este es una de las mejores opciones en el mundo Android. En la gran mayoría de modelos el problema se encuentra en una batería que, en función del usuario, puede hacerle no llegar al final del día.

8,9 Diseño 9,5 Pantalla 9 Rendimiento 8,75 Cámara 9 Software 9 Autonomía 8 A favor Un muy buen panel, a pesar de tener un tamaño reducido.

Un procesador solvente para uso diario.

El apartado fotográfico es completo y ofrece unos muy buenos resultados. En contra La autonomía es muy justa.

La carga máxima es de 25 W y no incluye cargador.

Si bien el procesador es solvente, no está a la altura de la competencia.



