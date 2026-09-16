Cancelado Tapapiés, el festival de tapas de Lavapiés, por su propio éxito: "Algunos bares pequeños pueden verse obligados a cerrar"

“Era nuestro salvavidas”, indica Antonio Amago, propietario de La Musa de Espronceda, a ElPaís. Este 2026 tocaba decimosexta edición. Pero no va a ser posible. Tapapiés, el festival de tapas de Lavapiés, se suspende un año entero por el motivo menos habitual para cancelar un evento. Le sobra público. Dicho de otra forma: ha muerto de éxito.

No lo decimos nosotros, lo dice Manuel Díaz, cofundador del festival y director de Comunicación. Sobrepasado por su propia repercusión, 2025 fue el punto de ruptura: 92 tapas, cocina de alrededor de 30 países, 68 bares participantes, participación de los mercados de San Fernando y Antón Martín. La previsión inicial era de unos 90.000 visitantes. Se superó el medio millón de personas. Según los vecinos, “cuando quisimos reaccionar, estaban las calles llenas y ya no se podía parar. Incluso se pensó en suspenderlo el primer fin de semana”.

De 24 bares al fenómeno descontrolado. Tapapiés nació en 2011 como una ruta de tapas promovida por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12. Su objetivo inicial era atraer visitantes a un barrio con una gran diversidad cultural (pero castizo y poco turístico) y reforzar a los pequeños negocios. Con el tiempo incorporó conciertos, pasacalles y actividades gratuitas, hasta convertirse en una cita de escala mucho mayor. Usar el tirón de las rutas de tapas para revitalizarlo funcionó.

Demasiado, de hecho. En 2013, la tercera edición ya esperaba superar los 100.000 visitantes con 75 tapas de 24 países. Para 2025, decimoquinta edición y aniversario redondo, el festival reunía 68 bares y cocina de 30 países distintos, como decíamos. De los 90.000 visitantes que calculaban, los organizadores se toparon con cinco veces más gente. En un barrio de calles estrechas donde eso no cabe físicamente.

Ruido en las calles. Papeleras a rebosar, suciedad, vómitos, mercados intransitables y lo que los propios organizadores describen como un botellón masivo al aire libre: justo lo contrario del espíritu de barrio con el que nació el evento. La Asociación Vecinal La Corrala describió determinadas zonas como un “desmadre”.

El caos llegó a plantear cancelar sobre la marcha el primer fin de semana de 2025. Aguantaron, sí, pero ahora se llega a lo que la organización llama "un año de reflexión", para retomarlo en 2027 con un formato que reparta el público sin renunciar a mostrar la cocina de un barrio donde conviven más de 80 nacionalidades censadas.

La otra cara. No todo el mundo agradece la pausa. Para muchos locales pequeños, esos días eran el colchón económico del trimestre. Lo apuntábamos al comienzo con locales como La Musa de Espronceda: el dueño explica que en su local las ventas diarias se disparaban 75% durante Tapapiés. La factura conjunta del barrio creció un 25% en apenas 11 días.

Un problema cada vez menos raro. El caso de Tapapiés se parece demasiado al de las fiestas de Gràcia, donde una celebración de raíz vecinal acabó con una llegada masiva de visitantes, el ruido y la suciedad. También guarda relación con el Brunch in the Park, criticado por las molestias, el consumo de alcohol y la ocupación temporal de un espacio público, y con la decisión de Barcelona de reducir los grandes eventos en Montjuïc para limitar su impacto sobre los barrios próximos.

El plan B de 2027 puede pasar por reducir la duración o escalonar las actividades, limitar el número de locales participantes, eliminar o restringir los conciertos callejeros en las zonas residenciales, crear reservas o franjas horarias para evitar colas y aglomeraciones, separar la ruta gastronómica de las actuaciones musicales, establecer aforos por mercados y reforzar baños, limpieza, recogida de residuos y mediación vecinal.

Está claro que la cuestión común no pasa necesariamente por cancelar las fiestas, sino rediseñarlas con aforos, horarios, control del alcohol, refuerzo de limpieza y una distribución que respete la capacidad real del barrio.

Artículo original publicado en Directo al Paladar

Imágenes | Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12

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