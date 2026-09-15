Ya es oficial el nuevo Asus Zenbook 14, un portátil que recuerda al MacBook Neo y que parte de los 799 euros en España

Ya os hablábamos el otro día sobre el nuevo Lenovo IdeaPad Vibe, un equipo que inevitablemente recuerda al MacBook Neo de Apple. Es obvio que hay demanda por este tipo de equipos con precios razonables y buenos acabados, aunque hay un nuevo jugador sobre la mesa. Se trata del Asus Zenbook 14, un nuevo equipo del que os vamos a hablar a continuación y que parte en España desde los 799 euros.

Un portátil muy ligero y también muy configurable

Este nuevo portátil de Asus es un equipo que parte de los 1,1 kg de peso, por lo que es perfecto si estás buscando algo que te permita moverte cómodamente a todas partes. Su parte exterior está diseñada con un material llamado Ceraluminum, el cual promete ofrecer buena durabilidad con un tacto similar a la cerámica.

¿Y cómo es su hardware? Asus en este caso ofrece tres posibilidades a la hora de elegir portátil en base al procesador que queramos: Ryzen AI 7 345, Intel Core Ultra 7 Series 3 o Snapdragon X. Todos ellos cuentan con NPU dedicada que nos permitirá ejecutar funciones de IA, por lo que se trata de un equipo Copilot+ PC. Independientemente del procesador que queramos, tendremos varias configuraciones para elegir.

Los equipos más económicos son los que utilizan procesador Snapdragon y parten de los 799 euros. Junto a estos, tenemos los que utilizan procesador AMD (que parten de los 1.199 euros) y los que llevan CPU de Intel (que parten de los 1.799 euros).

La pantalla de este equipo, que es de 14 pulgadas, utiliza panel OLED, por lo que podemos esperar una buena representación de colores y contraste. Va a depender de la configuración que elijamos, aunque la mayoría tienen resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 60 Hz. Los modelos más tope de gama pasan a una resolución 3K (2.880 x 1.880 píxeles) y una tasa de 120 Hz.

A nivel de autonomía, hay que tener una consideración: los equipos con procesador Snapdragon tienen una batería de 50 WHrs, mientras que la de los demás es de 70 WHrs (la compañía promete hasta 21 horas de uso para ella). Además, como promo de lanzamiento de estos equipos, Asus ofrece tres meses de Google AI Pro sin coste adicional.

⚡ EN RESUMEN: nuevo asus zenbook 14 ✅ LO MEJOR Buen precio de salida: Los más económicos parten de los 799 euros, un precio bastante asequible para todo aquel que busca un equipo para el día a día.

Los más económicos parten de los 799 euros, un precio bastante asequible para todo aquel que busca un equipo para el día a día. Diseño llamativo y ligero: Su acabado con tacto cerámico tiene muy buena pinta y solo pesa 1,1 kg, por lo que es perfecto para viajar con él.

Su acabado con tacto cerámico tiene muy buena pinta y solo pesa 1,1 kg, por lo que es perfecto para viajar con él. Pantalla OLED y varias opciones de configuración: Incluso los modelos más económicos tienen pantalla OLED, pudiendo elegir además entre varias opciones de configuración (de procesador y/o memoria) ❌ LO PEOR Los modelos más económicos parten de 8 GB de RAM: Los modelos más baratos (que son los que llevan procesador Snapdragon) parten de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil con Windows que sea muy ligero, que tenga buenos acabados y con una pantalla OLED. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un equipo con gráfica dedicada (aunque sea más pesado) o no quieres un ordenador con sistema operativo de Microsoft.

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