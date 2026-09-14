Hoy, 14 de septiembre, llega a Lidl el compresor más compacto y cómodo para controlar tus ruedas en casa por menos de 30 euros

Echando un vistazo en Lidl, podemos encontrar todo tipo de dispositivos que nos pueden venir genial en casa, especialmente si somos manitas. Si alguna vez te has visto en la tesitura de tener que inflar ruedas, balones o colchones, sabrás lo útil que puede ser un compresor frente a una bomba manual. Ahí entra este compresor de la marca Parkside y que solo cuesta 27,99 euros.

PARKSIDE® Compresor de batería de 20 V PVP en Lidl — 27,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas al compresor de Lidl y quieres una alternativa de Amazon, tienes este de la marca Etenwolf en oferta por 59,99 euros. Lo podemos usar hasta con las ruedas de los vehículos, tiene una batería de 7.800 mAh que se carga a través de un puerto USB-C y cuenta con apagado automático, lo que quiere decir que el inflador se detiene solo al llegar al valor que le marquemos.

ETENWOLF Zephyr S3 7800mAh Compresor de Aire Portátil 11.03 Bar Hoy en Amazon — 59,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un compresor económico y que ocupa muy poco espacio

Aunque un compresor o inflador manual nos puede servir, siempre es más cómodo tener uno como este Parkside para ahorrarnos el esfuerzo. Tiene 20 V de potencia y un nivel de potencia sonora máxima de 82,7 dB. Una de las cosas que más destaca del mismo es que cuenta con dos salidas independientes de aire: una capaz de alcanzar hasta 10,3 bares, ideal para vehículos, y otra que está pensada para colchonetas o artículos hinchables.

Además de todo lo anterior, también nos puede servir para desinflar colchonetas y cuenta con un sistema de desconexión automático para que no haya que estar vigilándolo. Pesa 1,68 kg, por lo que es bastante fácil de manejar. Eso sí: hay que tener en cuenta que viene sin batería ni cargador, que lo tendremos que adquirir por separado.

⚡ EN RESUMEN: compresor parkside ✅ LO MEJOR Su precio: No llega a 28 euros, un precio bastante ajustado si tenemos en cuenta sus características.

No llega a 28 euros, un precio bastante ajustado si tenemos en cuenta sus características. Doble salida de aire: Esto es muy útil y le da mucha versatilidad al compresor, puesto que le podremos dar muchos usos. ❌ LO PEOR Viene sin batería: Aunque económico, hay que tener en cuenta que tendremos que adquirir la batería y el cargador por separado. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un compresor de aire económico, versátil y ligero. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes baterías del sistema Parksid X 20 V o prefieres un compresor que ya venga con batería y todo lo necesario para hacerlo funcionar.

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Imágenes | Lidl

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