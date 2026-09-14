Tras el anuncio de la fecha de 'Zelda: Ocarina of Time', la nueva versión de Nintendo Switch 2 se desploma de precio

Desde hace unos días, Nintendo Switch 2 es un poco más cara con respecto a su lanzamiento. Ahora mismo, su precio es de 499,99 euros, aunque la podemos encontrar por un poco más, incluyendo algún juego como 'Mario Kart World'. Por suerte, todavía siguen apareciendo ofertas bastante agresivas para hacernos con ella por mucho menos, incluso si buscamos su nueva versión. Hoy la tenemos disponible en AliExpress por 375,53 euros con el cupón 'FSES45'.

Un precio genial para su versión con batería extraíble

Esta oferta nos permite hacernos con la consola de Nintendo con un descuento que roza los 125 euros con respecto a su nuevo precio oficial, lo que no está nada mal. Además, esta oferta llega pocos días después del esperado anuncio de la fecha de lanzamiento de 'Zelda: Ocarina of Time', el remake de uno de los mejores juegos de la historia.

¿En qué se diferencia esta nueva versión de Nintendo Switch 2? La principal diferencia es que esta revisión de la consola viene con batería extraíble para cumplir con la nueva normativa europea. Esto es algo muy útil, puesto que nos permitirá sustituir la batería en el futuro de forma muy sencilla, aumentando así la longevidad del dispositivo.

La Nintendo Switch 2 lleva más de un año en el mercado y está formando un catálogo de juegos exclusivos de mucha calidad. Ahí se engloban títulos que ya están disponibles como 'Donkey Kong Bananza' o 'Pokémon Pokopia', así como otros que están muy cerca de llegar, como el remake que hemos citado más arriba o el próximo 'Fire Emblem: Fortune's Weave'.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la nintendo switch 2 ✅ LO MEJOR Es la nueva versión de la consola: Esta versión permite extraer su batería sin necesidad de abrirla, lo que aumenta su longevidad.

Esta versión permite extraer su batería sin necesidad de abrirla, lo que aumenta su longevidad. Su descuentazo: Son casi 125 euros los que tiene de descuento con respecto a su nuevo precio oficial, por lo que es una gran ventana para comprarla. ❌ LO PEOR Su autonomía: La duración de su batería en modo portátil sigue siendo uno de sus puntos débiles. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una nueva Nintendo Switch 2 antes de Navidad y te interesa especialmente la nueva versión con batería extraíble. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres esperar por si aparece algún pack interesante con juegos o accesorios en Black Friday o Navidad.

También te puede interesar

Zelda Ocarina Of Time - Nintendo Switch 2 Hoy en Amazon — 59,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nintendo Switch 2 Pro Controller Hoy en Amazon — 74,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Nintendo

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos. Cuál comprar y 21 modelos desde 15 euros hasta 470 euros