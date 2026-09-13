La crisis de la vivienda avanza a dos velocidades en España: la brecha de precios entre regiones se ha duplicado desde la pandemia

Nos lo recuerda cada cierto tiempo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): si hay algo que nos quita el sueño a los españoles, más que la marcha de la economía, el desempleo, la migración, la corrupción o la sanidad, es el precio de la vivienda. A pesar de que se venden menos pisos que hace un año, el precio del m2 no para de escalar, estrangulando la capacidad de ahorro de las familias y agravando el hacinamiento. De hecho, cada vez más jóvenes ven las herencias como la única forma viable de convertirse en dueños de su propia casa.

El encarecimiento de la vivienda no se vive sin embargo igual en todo el país. Es más, la brecha entre regiones ha ido ensanchándose desde la pandemia.

¿Qué ha pasado? Que el mercado inmobiliario balear tiene poco (muy poco) que ver con el extremeño es algo que puede intuirse fácilmente, sin necesidad de revisar estadísticas sobre tasaciones. El primero está tensionado por el turismo, los expats y la escasez de suelo edificable, dejando una 'fotografía' bastante distinta a la que se vive en regiones como Extremadura o Castilla y León.

Lo que ya no resulta tan fácil es dimensionar cómo de diferentes son las realidades regionales de España y cómo han cambiado durante los últimos años, que es justo lo que ha estudiado El Periódico en un informe en el que analiza dos variables: los precios del m2 por comunidades del primer semestre de 2019 y los del mismo período de 2026. Gracias a ese ejercicio puede calcular la deriva del mercado y (lo relevante) cómo ha cambiado la brecha entre comunidades.

CCAA Precio 2019 (€/m2) Precio 2026 (€/m2) Diferencia (%) Baleares 2.416 4.273 1.857 (+76,9%) Madrid 2.278 3.891 1.613 (+70,8%) Cantabria 1.180 1.956 776 (+65,8%) CAnarias 1.471 2.419 948 (+64,4%) Valencia 1.110 1.824 714 (+64,4%) Andalucía 1.199 1.796 597 (+49,8%) Murcia 887 1.287 400 (45,2%) La Rioja 819 1.184 365 (+44,6%) Media de España 1.427 2.064 637 (+44,6%) Asturias 1.029 1.487 457 (+44,4%) Cataluña 1.763 2.495 732 (+41,5%) Castilla-La Mancha 645 899 254 (+39,4%) Galicia 908 1.251 343 (+37,8%) País Vasco 2.330 3.150 821 (+35,2%) Aragón 992 1.328 336 (+33,9%) Navarra 1.309 1.746 437 (+33,4%) Castilla y León 792 1.053 261 (+33,0%) Extremadura 571 731 161 (+28,1%)

¿Y qué ha averiguado? Que aunque la cotización del m2 residencial ha subido en toda España, no lo ha hecho a la misma velocidad. Hay una parte del país en la que el precio medio de la vivienda se ha disparado más de un 60% en los últimos seis años y otra en la que ese incremento apenas ha pasado del 30%.

Los ejemplos más extremos son los de las Islas Baleares y Extremadura, como indica El Periódico basándose en datos del Consejo General del Notariado: en la región insular la vivienda se ha encarecido de media un 76,9% desde la pandemia, muy lejos del alza del 28,1% anotada en Extremadura.

¿Son los únicos datos? No. Baleares y Extremadura dejan los ejemplos más extremos, pero entre ellos hay un amplio abanico de porcentajes que revela que, si bien la vivienda se encarece en toda España, no todas las regiones soportan ese ciclo alcista de la misma forma. En la Comunidad de Madrid el incremento desde 2019 ha sido del 70,8%, en Cantabria del 65,8% y en Canarias y la Comunidad Valenciana ronda el 64,4%. En el extremo opuesto de la tabla están Castilla y León, con un incremento del 33%, Navarra (33,4%) y Aragón (33,9%).

¿Cómo se traduce en euros? Los porcentajes ayudan a entender las tendencias, pero lo que realmente interesa a los compradores son los precios. Si nos fijamos en ellos, las diferencias entre regiones son aún más sangrantes.

En la primera mita de 2019 un comprador pagaba de media 571 €/m2 en Extremadura y 2.416 en Baleares, con lo que la brecha era de 1.899 euros. Hoy en la primera comunidad el m2 se paga de media a 731 euros y en la segunda a 4.273, con lo que la diferencia se ha ampliado a 3.542 euros, casi el doble.

¿A qué se debe? A que el mercado de cada región tiene sus propias particularidades, como la tensión que ejerce el desequilibrio entre oferta y demanda, las posibilidades de construir o el perfil de los compradores. En Baleares un hándicap fundamental son los alquileres turísticos.

"Las regiones con mayores subidas sufren de fuertes restricciones en la oferta de vivienda. Se le suma una elevada demanda de vivienda vacacional, lo que genera mayor competencia por los inmuebles disponibles y tensiona los precios al alza con más fuerza que en el interior peninsular", reflexiona Cristina Arias, de Tinsa.

En la ecuación entran otros factores, como el desequilibrio regional a nivel salarial. Al fin y al cabo las diferentes autonomías no solo se distinguen por la cotización del m2, también lo hacen en el importe medio de sus salarios.

Imagen | David Gil de la Canal (Unsplash)

Vía | El Periódico

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