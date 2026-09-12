El turismo masivo ha disparado el número de pisos turísticos 'minpaku' en Japón. En Tokio ya han empezado a prohibirlos

Sus calles repletas de neones, torres y la intensa vida nocturna del barrio de Kabukichō han convertido a Shinjuku, uno de los distritos de Tokio, en un imán para turistas. Llegan de todas las partes del mundo y se alojan allí para disfrutar de la ciudad y sus alrededores, incluido Shinjuku Gyoen o el Palacio Imperial. El problema es que parte de esa horda de viajeros que se instalan en pisos turísticos descuidan su basura, hacen ruido y fuman donde les da la gana, llevando al límite la paciencia de los casi 350.000 japoneses que residen en el distrito.

De ahí que el gobierno local haya decidido emprender una cruzada contra alquileres privados tipo Airbnb, los famosos alojamientos minpaku.

¿Adiós a los alquileres turísticos? Más o menos. Lo que se plantean hacer las autoridades locales de Shinjuku, uno de los distritos especiales de Tokio, es cambiar su normativa para acabar con gran parte de los alquileres vacacionales de la zona. La idea no es vetarlos todos, sino centrarse en los más conflictivos, aquellos situados en zonas residenciales, cerca de escuelas y lugares de interés.

El objetivo: reducir su impacto en el día a día de los vecinos, que en solo un año han presentado más de 1.300 quejas por las molestias que causan los turistas.

¿Cómo quiere hacerlo? Modificando su ordenanza. En octubre las autoridades realizarán una consulta pública para recabar ideas y meses después, hacia febrero, esperan presentar un proyecto de normativa sobre el tema. En vez de revisar toda la legislación podrían revocar las licencias de los alojamientos más conflictivos, pero las autoridades admiten que eso no solucionaría nada.

"Aunque tomemos medidas drásticas contra los operadores que incumplan las normas, el número de quejas sigue siendo el mismo. Por eso hemos decidido que es mejor modificar la ordenanza", explica a The Japan Times un funcionario de Shinjuku. No habla por hablar. Desde finales de 2025 el distrito ha suspendido las licencias de cinco operadores y 15 alojamientos turísticos. A pesar de eso, el gobierno ha recibido un intenso chorreo de quejas por la suciedad y los ruidos.

¿Tantos alquileres hay? Sí. Se calcula que en Shinjuku operan 3.749 minpaku, "alojamientos privados" para turistas situados en viviendas, lo que incluye tanto el alquiler de habitaciones en casas habitadas como apartamentos y viviendas unifamiliares enteras. No está mal si se tiene en cuenta que, según la prensa nipona, en 2022 el distrito apenas sumaba 1.366 anuncios de este tipo.

Además Shinjuku no es una gran metrópoli, sino más bien una población de tamaño mediano, con un censo de poco más de 350.000 vecinos. A pesar de eso, aglutina aproximadamente el 10% de los 42.000 minpaku que operan en Japón.

¿Cómo afectará la medida? Es pronto para saberlo, pero las primeras estimaciones apuntan a que la modificación de la ordenanza podría afectar a cerca de la mitad de los casi 3.800 alojamientos privados de Shinjuku.

Otra incógnita es si el distrito tokiota será el único en mover ficha o su ejemplo cundirá más allá, extendiéndose hacia otras ciudades en las que la masificación turística ya genera debate. Al fin y al cabo hay poblaciones como Fujiyoshida o Fujikawaguchiko que ya han tomado medidas para reducir su impacto.

¿Hay minpakus fuera de Shinjuku? Claro. Aunque el distrito tokiota destaca por su concentración de alquileres turísticos a corto plazo, en Japón operan muchos más. Para ser precisos, a 15 de julio se calcula que funcionaban más de 42.000, 1.325 más que en mayo y 8.500 más que hace un año, según The Japan Times. Su proliferación va de la mano del incremento del flujo turístico en el país. Solo en 2025 Japón recibió 42 millones de visitantes, una cifra récord que sitúa a la nación en el camino para alcanzar su meta de 60 millones en 2030.

¿Están regulados? Buena parte de esa afluencia de viajeros extranjeros la acaparan los minpaku, que registraron 1,75 millones de pernoctaciones entre abril y mayo, un 33% más que durante el mismo período del año pasado. Alrededor del 60% se concentró además en la prefectura de Tokio.

Semejante boom explica que en 2018 las autoridades japonesas intentasen regular sus servicios: hay distritos donde la apertura de alojamientos minpaku está controlada, por lo que estos alquileres solo pueden operar ciertos días a la semana o no superar un límite de noches al año. De hecho en el distrito de Skinjuku también estarían planteándose reducir el máximo de 180 a 120.

¿Tantas molestias generan? Entre marzo de 2025 y 2026 las autoridades registraron 1.334 quejas, gran parte de ellas se lamentaban de visitantes que no dejaban la basura donde corresponde o fuman en zonas en las que está prohibido. Hay casos mucho más graves en los que se habla incluso de allanamientos.

Sus críticas conectan con las de los habitantes de otras regiones de Japón que sufren también los efectos de la turistificación masiva. Por supuesto, no todas las poblaciones lo viven igual: en el distrito de Setagaya, Tokio, están valorando que algunos minpaku puedan aumentar el número de jornadas que operar al año.

Imágenes | Jaison Lin (Unsplash) y Teodor Kuduschiev (Unsplash)

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