Tu corazón, tus pupilas y hasta tus pasos: todo lo que de verdad se sincroniza cuando pasas tiempo con alguien

Puede que alguna vez hayas leído u oído eso de que las personas que viven juntas pueden sincronizar sus menstruaciones. Incluso si menstruas, puede que alguna vez hayas creído que te estaba pasando a ti. Sin embargo, no es más que un mito de la ciencia que procede de un estudio con numerosos fallos metodológicos, publicado en 1971. Hoy en día sabemos que, aunque la casualidad a veces nos haga pensar que sí, las menstruaciones no se sincronizan. Sin embargo, sí que hay algunos procesos fisiológicos que pueden sincronizarse. Puede ocurrir algo tan romántico como que se sincronicen los corazones de dos enamorados o tan social como que los cerebros de dos personas que conversan comiencen a sincronizar su actividad. En un artículo publicado recientemente en The Conversation por el profesor de anatomía de la Universidad de Lancaster Adam Taylor se citan algunos más.

Corazones que se sincronizan

La sincronización de los corazones se ha visto tanto en parejas como en cantantes de coro que actúan juntos. Para los primeros, normalmente se requiere algo de contacto. Por ejemplo, se ha visto en parejas que se cogen de la mano o que duermen juntas. En el caso de la mano, de hecho, cuando se soltaban se perdía esa sincronía. Con respecto a los cantantes de coro, en realidad es bastante lógico, ya que a la hora de cantar suelen sincronizar sus respiraciones y eso, como resultado, sincroniza también el ritmo cardíaco.

Ojos que parpadean al unísono

También se han visto resultados parecidos en los ojos de personas que interaccionan de alguna manera. Generalmente, se ha visto que el parpadeo o la dilatación de las pupilas se puede coordinar cuando dos personas siguen un mismo estímulo. Por ejemplo, si ven juntas un mismo vídeo. No obstante, hay estudios en los que se ha observado que, en realidad, no es necesario que haya un mismo estímulo. En ellos se hace a dos personas mirarse a los ojos mientras una de ellas escucha un audio que genere algún tipo de emoción muy fuerte. Aunque solo una recibe el estímulo, ambas sincronizan sus miradas.

No solo los ojos

En realidad, basta con que dos personas se sienten una frente a otra, sin necesidad de estímulos ni conversaciones, para que sus gestos se sincronicen de forma inconsciente. Esto se vio en un estudio publicado en 2023. Describieron que, solo con contacto visual, se sincronizaban combinaciones de casi todas las partes del cuerpo.

El cerebro demuestra si me estás escuchando

Durante una conversación, si ambas personas se están prestando realmente atención mutua, puede verse en sus ondas cerebrales. Y es que estas se sincronizan tanto en regiones asociadas al habla como en otras relacionadas con la concentración y el ensueño.

Tolerancia al dolor

Algo muy curioso, es que la tolerancia al dolor también se puede sincronizar. Se ha visto en deportistas que entrenan juntos, como los remeros, y se cree que debe tener relación con la liberación de endorfinas.

Tú te estresas, yo me estreso

En realidad, esto no hace falta que venga ningún estudio científico a demostrárnoslo. Todos hemos tenido alguna vez esa sensación de estar tranquilos antes de un examen hasta llegar al aula y ver el nerviosismo de los compañeros. Lo mismo aplica a entrevistas de trabajo, conferencias o días de oficina. Cualquier estímulo que genere estrés puede dar lugar a una reacción emocional compartida. Y como no hay nada como compartir mucho tiempo, en los grupos en los que más se observa este efecto es en las parejas. Incluso suelen tener niveles de cortisol parecidos. Cuando uno de ellos se estresa, el otro también lo hace, de un modo casi idéntico.

Se hace camino al andar

Cuando dos personas caminan juntas, es común que, sin darse cuenta, acaben sincronizando sus pasos, incluso cuando tienen longitudes de zancada distintas. Y esto, en cierto modo, también tiene un componente social, ya que se ha observado que, si dos personas que se acaban de conocer pasean juntas, quienes tienen mejor primera impresión el uno del otro sincronizan más sus pasos.

No todos estos estudios son igual de concluyentes, pero hay algo que queda claro al analizarlos. Que los humanos somos animales claramente sociales, y no hay mejor manera de estrechar lazos sociales que compartiendo cualquier cosa. Incluidos los latidos del corazón.

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