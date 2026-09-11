Madrid se ha empeñado en levantar un gigantesco parque encima de la M-30: con 16.370 metros cuadrados de jardín, ya está al 70%

Las obras del Parque Ventas se acercan a su fin. Y es que este macroproyecto de 16.370 metros cuadrados que se está construyendo directamente sobre la M-30 ya ha superado el 70 % de su ejecución, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid tras la visita a las obras esta semana por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Barrios divididos. Durante décadas, la M-30 era lo que ha separado a los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal con sus 16 carriles de tráfico. El Parque Ventas pretende borrar esta división cubriendo un tramo de la autopista con una plataforma ajardinada sobre la que los vecinos podrán pasear por encima de la autopista y sin notarla bajo sus pies.

En detalle. El parque en sí se extiende a lo largo de 197 metros y se situará a unos 300 metros al sur del actual puente de Ventas. Según cuentan desde El Economista, el Ayuntamiento eligió esta ubicación específicamente para evitar la demolición de los ramales de conexión de la M-30 con la calle de Alcalá y para esquivar toda la infraestructura subterránea del Metro y el depósito de agua del Canal de Isabel II. Además, que el tramo de la autovía discurra en zanja por debajo del nivel de la calle también ha facilitado las obras desde el punto de vista técnico.

Los trabajos se centran actualmente en acabar con el alcantarillado, el sistema eléctrico, agua potable, riego y telecomunicaciones, mientras que el relleno de tierra sobre la plataforma ya alcanza el 80 %. De las ocho pasarelas peatonales que conectarán el parque con ambos barrios, las cuatro del lado de Salamanca ya están unidas a la plataforma, y los operarios están terminando ahora las cuatro que quedan por el lado de Ciudad Lineal, junto con una ruta ciclista que cruzará a por la pasarela de Ramón de Aguinaga.

En el lado de Salamanca, las obras están prácticamente terminadas, con la mayor parte del mobiliario urbano y los nuevos parterres colocados. En el lado de Ciudad Lineal se está reorganizando el parque de Antonio Pirala, y está previsto que los trabajos de impermeabilización de uno de los aparcamientos para residentes comiencen a finales de este mes.

En cifras. El proyecto cuenta con un presupuesto de 78,9 millones de euros. Una vez finalizado, incluirá 960 árboles nuevos, más de 48.800 arbustos y más de 2.150 metros cuadrados de pradera, junto con equipamiento de calistenia, dos quioscos, fuentes, bancos y una zona de actuaciones al aire libre con gradas bajas. Y ya no solo es el parque, sino que las mejoras a ambos lados de la autovía abarcarán unos 40.300 metros cuadrados adicionales, lo que hace que la superficie total de actuación alcance los 56.600 metros cuadrados.

Un parque infantil temático de osos. Tal y como cuenta el propio Ayuntamiento, una de las particularidades más destacadas del parque es una zona infantil que posee varias estructuras de juegos de madera con forma de osos, que se supone que hace referencia al símbolo de Madrid del Oso y el Madroño.

La instalación incluirá una torre de escalada con redes de cuerda, un tobogán tubular de 4,8 metros de altura y una rampa y tobogán diseñados para niños con diferentes niveles de movilidad.

No exento de polémica. El proyecto no ha estado libre de polémica. Y es que según El Diario, las asociaciones vecinales de ambos distritos, junto con Ecologistas en Acción y la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, emitieron un comunicado conjunto oponiéndose a las obras cuando estas comenzaron, alegando el elevado coste del proyecto y su impacto ambiental, incluida la tala de árboles.

El Ayuntamiento tiene como objetivo concluir las obras en la primavera de 2027, por lo que tendremos que esperar un poco para ver el resultado final.

Imágenes | Ayuntamiento de Madrid

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