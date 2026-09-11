Mejores gafas de realidad virtual 2026. Cuál comprar y 6 modelos recomendados

Aunque parezca mentira, la realidad virtual ya lleva entre nosotros más de 10 años. En todo este tiempo, esta tecnología ha mejorado muchísimo, hasta el punto de que los antiguos cascos repletos de cables y cámaras externas son ya cosa del pasado. No obstante, es posible que para alguien que no esté informado sea algo complejo decantarse por algún modelo en concreto. Por eso nosotros vamos a intentar arrojar algo de luz sobre qué gafas de realidad virtual son las mejores. Y aunque la elección es complicada, nuestras favoritas son las Meta Quest 3.

Con este visor, Meta ha logrado crear un dispositivo con el que no echamos prácticamente nada en falta. Gracias a sus lentes pancake y a su resolución 4K (2.064 x 2.208 por ojo), es capaz de ofrecer una experiencia visual de muchísimo nivel. Por no hablar de los 120 Hz, que convierten la experiencia tanto en juegos como en los menús en algo mucho más fluido. A eso hay que sumar un FOV (campo de visión) fantástico, lo que se traduce en una experiencia más inmersiva.

Además, con este visor, Meta hizo un rediseño de sus mandos, abandonando ese diseño de halo tan característico de las primeras generaciones de la realidad virtual, mejorando su funcionalidad e incluyendo elementos como la tecnología háptica. Y a eso hay que sumar que, gracias a su sistema de seguimiento, también es capaz de detectar el movimiento de nuestros dedos para así poder controlar el dispositivo sin los mandos.

Los destacados

Modelo Perfecto para ti Lo mejor Lo peor Precio desde Meta Quest 3 Si buscas una experiencia standalone con la que jugar y disfrutar de experiencias multimedia. La nitidez de sus lentes pancake y su gran catálogo. La correa de serie no es la mejor del mercado. 599,99 € Meta Quest 3S Si buscas entrar en la realidad virtual con un presupuesto más ajustado. La posibilidad de disfrutar de la VR a un precio más accesible. Su resolución baja considerablemente. 359,00 € Apple Vision Pro Si buscas una experiencia premium para cualquier uso. La calidad de sus materiales, su pantalla y su funcionalidad. Un precio prohibitivo. 3.699,00 € PlayStation VR2 Si buscas un visor con el que jugar en consola. Su fantástica pantalla OLED y una respuesta háptica de mucho nivel. Apenas recibe soporte hoy en día. 449,00 € Pico 4 Ultra Si buscas una gran opción de realidad mixta. Sus 12 GB de RAM y el fantástico modo de visión real (passthrough). Catálogo de apps más reducido. 649,00 € Samsung Galaxy XR Si eres desarrollador y buscas trastear con un visor de VR. Su integración con Google Gemini gracias a Android XR. No es un visor para jugar. 1.799,99 €

Por qué destacan

La realidad virtual es una tecnología que podría parecer bastante compleja a simple vista. Sin embargo, la realidad es que comparten varios puntos con otros dispositivos, como por ejemplo los smartphones, aunque con sus propias particularidades. A continuación, te vamos a contar cuáles son las características básicas en las que debemos fijarnos.

Tipo de conexión. Las gafas de realidad virtual actuales ofrecen dos tipos de conexión posibles: por cable o standalone. La conexión por cable fue aquella con la que llegaron los modelos originales. Estos requerían conectarse a un dispositivo (PC o consola) para poder funcionar, además de utilizar un sistema de varias cámaras para poder hacer un seguimiento de todos nuestros movimientos. En la actualidad, este tipo de conexión ha quedado relegada a un segundo lugar, y apenas se usa. No obstante, sigue siendo la opción favorita de determinados nichos, como el de los simuladores de PC.

Los visores standalone son los que actualmente tienen más fuerza en el mercado. Gracias a la evolución tecnológica que se ha producido a lo largo de estos años, los fabricantes han conseguido incorporar el sistema de tracking directamente en el visor, prescindiendo de las cámaras externas. Además, al contar con su propio procesador, memoria y almacenamiento, pueden funcionar sin necesidad de depender de un segundo dispositivo.

Procesador. Al igual que ocurre con los teléfonos, el procesador será el pilar fundamental de la experiencia dentro de cualquier visor. La buena noticia es que la variedad de opciones que existe en el mercado es mucho más reducida que en el sector de la telefonía, ya que los fabricantes suelen decantarse por un mismo tipo de procesador, salvo excepciones propias como la de las Apple Vision Pro. El más popular actualmente es el Snapdragon XR2 Gen2, que está prácticamente presente en el resto de visores VR actuales. Su potencia es más que suficiente para mover las aplicaciones clásicas de la VR, así como para ejecutar juegos incluso en altas resoluciones.

Lentes. La gran evolución que ha habido en los últimos años en el sector de la realidad virtual es el tipo de lente. Concretamente, nos encontramos con dos tipos diferentes: Fresnel y Pancake.

Lentes Fresnel: Se trata de la tecnología clásica de los visores de VR. Este tipo de lentes cuenta con un diseño de anillos concéntricos escalonados, que se aprecia a simple vista a trasluz. Este diseño provoca que aparezcan defectos visuales como los llamados God Rays, que son unos halos de luz o destellos que aparecen cuando hay una escena muy contrastada, por ejemplo, con un logotipo blanco sobre un fondo oscuro. Estas lentes son de un tamaño generoso, lo que provoca que los visores acaben siendo más grandes y alargados en su parte frontal. Además, su punto dulce es muy reducido. Esto quiere decir que tendrás que ajustarte el casco milimétricamente para poder verlo nítidamente.

Lentes Pancake: Es el estándar moderno. Al contrario que las lentes Fresnel, son totalmente lisas, lo que evita la aparición de esos destellos. Este tipo de lente funciona rebotando y doblando la luz varias veces, lo que permite pegar la pantalla a la lente. Esto da lugar a visores mucho más finos y ligeros. Además, su punto dulce es enorme. Prácticamente toda la lente es nítida de borde a borde, lo que se traduce en una experiencia visual mucho más satisfactoria.

Resolución. Como en cualquier dispositivo multimedia, la resolución del panel es un factor fundamental. Al contrario que los smartphones o las Smart TV, los cascos de VR están muy cerca (apenas a unos centímetros) de nuestros ojos. Esto provoca que, si tenemos un visor con poca resolución, seamos capaces de percibir los píxeles de la pantalla. La recomendación es apostar por modelos que ofrezcan una resolución 4K, ya que ofrecerán una experiencia nítida e ideal para jugar, trabajar o reproducir cualquier tipo de contenido multimedia.

Batería. Al igual que ocurre con el resto de su hardware, los dispositivos standalone cuentan con baterías integradas para poder funcionar de forma autónoma. Por regla general, estas baterías suelen estar incorporadas en el chasis del propio casco. No obstante, hay modelos como las Apple Vision Pro que las montan en una batería externa, similar a como si fuese una power bank. Lo más cómodo es optar por la primera opción, especialmente porque las horas de uso suelen ser muy similares entre sí, con la mayoría de visores ofreciendo entre 2,5-3 horas de autonomía.

Controles. Los controles son otro de esos factores que debemos tener presentes antes de decantarnos por un modelo. En el pasado era un factor más determinante, ya que dependiendo del fabricante podíamos encontrar funciones exclusivas o con un mejor sistema de seguimiento de los mandos. Sin embargo, hoy en día esto se ha democratizado hasta el punto de que podemos controlar lo que vemos en el visor con nuestras propias manos, sin necesidad de depender de un mando.

Audio. Los cascos de realidad virtual actuales suelen contar con altavoces integrados directamente en el chasis. Esto ha supuesto un paso adelante en comodidad, ya que anteriormente hacía falta utilizar unos auriculares externos de diadema, lo que provocaba una mayor fatiga al usarlos. Además, la calidad de sonido suele ser bastante buena, llegando incluso a ofrecer sonido 3D en algunos modelos, para así lograr tener una sensación de inmersión total.

Otras opciones a considerar

Meta Quest 3s. La gama económica de Meta es una alternativa fantástica para aquellos que quieren adentrarse en la realidad virtual con una inversión considerablemente más económica. Hace algunas concesiones en resolución (1832 x 1920 píxeles por ojo) y hace uso de lentes Fresnel. Sin embargo, comparte potencia con su hermana mayor, por lo que podremos disfrutar de juegos y aplicaciones al mismo nivel.

Apple Vision Pro. Las gafas de realidad virtual de Apple son la opción más premium que podemos encontrar en el mercado. Si buscas tener la mejor experiencia multimedia y para trabajar, las Vision Pro no tienen rival. Además, su sistema operativo está precisamente orientado a la productividad, por lo que apenas tiene rival en este aspecto. Pero donde destaca es en su increíble calidad de imagen, gracias a sus más de 11 millones de píxeles por ojo (las Meta Quest 3 tienen unos 4,5 millones).

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Pico 4 Ultra. Este visor es una alternativa perfecta a la opción que ofrece Meta. Aunque comparte el mismo procesador que las Meta Quest 3s (Snapdragon XR2 Gen 2), al contar con 12 GB de RAM se trata de un modelo que funcionará de forma un poco más fluida. Su pantalla también es fantástica y cuenta con un buen sistema de trackeo. El único inconveniente que tiene es que cuenta con un software y una compatibilidad con aplicaciones inferior a su rival directo. Es posible que no eches en falta nada básico, pero Meta cuenta con un sistema de juegos exclusivos mucho más atractivo.

PS VR 2. Si eres poseedor de una PlayStation 5 y quieres disfrutar de los juegos en realidad virtual, las gafas de Sony son una opción fantástica a nivel tecnológico. En lo que respecta a sus especificaciones, es un casco VR espectacular: imagen 4K HDR, seguimiento de ojos, vibración háptica, etc. Además, gracias al conector que lanzó Sony, también se pueden utilizar en PC. La principal contra es que parece que los japoneses han abandonado su apuesta por los juegos VR, y apenas se anuncian nuevos títulos hoy en día.

Samsung Galaxy XR. Finalmente, también tenemos el casco de Samsung. No obstante, a diferencia del resto de visores, este modelo está más orientado para desarrolladores y no tanto para una experiencia cotidiana. En parte, esto se debe a la fantástica integración con Google Gemini, que puede ayudar en tareas de trabajo. Como es lógico, también sirve para reproducir contenido multimedia, pero quizás su inversión no está justificada para este uso.

Samsung Galaxy XR PVP en Samsung — 1.799,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Configuraciones y extras

Junto a las características que os mencionábamos más arriba, hay otra serie de aspectos que, si bien no son tan trascendentales, pueden tener cierta relevancia a la hora de disfrutar de la experiencia.

Peso. El peso es un factor fundamental para poder disfrutar de la experiencia de la realidad virtual. Sobre todo con los sistemas de sujeción que incorporan los visores, la fatiga puede aparecer rápidamente si el visor es demasiado pesado. Como decíamos más arriba, esto es algo que se ha mejorado mucho con la aparición de las lentes Pancake, ya que permiten reducir considerablemente las dimensiones y el peso final del dispositivo.

IPD y FOV. Empezando por el IPD, se trata del ajuste interpupilar. Es decir, es la distancia que existe entre el centro de tu pupila derecha y el centro de tu pupila izquierda. Es fundamental que la posición del IPD sea la adecuada, para alcanzar el llamado "punto dulce", y así poder tener una experiencia lo más nítida posible. En este caso nos encontramos con dos tipos de ajustes:

Ajuste continuo: Modelos como las Meta Quest 3 o Apple Vision Pro tienen una rueda o un motor que mueve las lentes milímetro a milímetro. Si tu IPD es de 63,5 mm, puedes clavarlo exacto.

Modelos como las Meta Quest 3 o Apple Vision Pro tienen una rueda o un motor que mueve las lentes milímetro a milímetro. Si tu IPD es de 63,5 mm, puedes clavarlo exacto. Ajuste por posiciones: Visores como las Meta Quest 3S o las Quest 2 antiguas solo te dejan elegir entre 3 posiciones fijas (por ejemplo: 58 mm, 63 mm o 68 mm). Si tu medida real está en medio de esos números, la experiencia puede no ser perfecta.

En cuanto al FOV, se trata del campo de visión que ofrece el visor. Cuanto mayor sea el FOV de un visor, mayor será la sensación de inmersión al usar un casco de realidad virtual. El ojo humano cuenta con un campo de visión natural de casi 200 grados horizontales. Los cascos de VR actuales todavía están lejos de llegar a ofrecer esas cifras, lo que provoca el llamado "efecto buzo". Es decir, la sensación de estar mirando a través de una máscara, con bordes negros en el lateral. Podemos dividir la experiencia en tres rangos:

Menos de 95°: Se siente bastante restrictivo. Empieza a ser algo molesto porque notas demasiado los bordes negros laterales (ocurre en visores antiguos o de gama de entrada).

Se siente bastante restrictivo. Empieza a ser algo molesto porque notas demasiado los bordes negros laterales (ocurre en visores antiguos o de gama de entrada). Entre 95° y 110°: Es el estándar actual (las Quest 3 rondan los 110° horizontales). Es un buen equilibrio; sigues teniendo bordes, pero tu cerebro los ignora fácilmente cuando te metes de lleno en la experiencia.

Es el estándar actual (las Quest 3 rondan los 110° horizontales). Es un buen equilibrio; sigues teniendo bordes, pero tu cerebro los ignora fácilmente cuando te metes de lleno en la experiencia. Más de 120°: La experiencia de máxima gama. La inmersión es total, pero exige que tu ordenador (o el propio visor) procese muchos más píxeles, lo que requiere una tarjeta gráfica extremadamente potente.

Conexión a PC. Los visores standalone, por regla general, también se pueden utilizar en un PC mediante una conexión por cable. Sin embargo, hay modelos como los de Meta que también pueden conectarse de forma inalámbrica. En este caso es posible gracias a la función Air Link. Esta funciona mediante la banda de 5 GHz de nuestro router, que, al conectarse a la misma red a la que tenemos conectada el ordenador (preferiblemente por cable), permite que podamos utilizarlo sin necesidad de cables. Además, gracias a tecnologías como Steam Link o Virtual Desktop otros modelos, como los de Pico, también pueden aprovechar esta conexión inalámbrica.

Passthrough. Esta tecnología es la que permite que podamos utilizar la llamada realidad mixta. Gracias a ella podemos ver nuestra habitación mientras el sistema se superpone a la imagen real. Hace unos años, esta tecnología no funcionaba del todo bien, especialmente porque se mostraba una imagen de poca resolución y en blanco y negro. Sin embargo, los cascos actuales son capaces de ofrecer una imagen a color de buena calidad.

Accesorios. Aunque la experiencia VR se puede disfrutar desde el primer momento con el contenido que los fabricantes incluyen de serie, nuestra recomendación es apostar por accesorios que mejoren la experiencia. Un imprescindible en prácticamente todos los visores es comprar una correa diferente. Aunque los modelos de fábrica no están mal, las correas de terceros suelen ofrecer una forma más ergonómica, apostando en la mayoría de ocasiones por una banda superior que redistribuye mejor el peso por la cabeza.

Otro accesorio interesante es comprar unas baterías dedicadas. Fabricantes como Meta siguen apostando por incluir las pilas como sistema de energía de sus mandos. Por tanto, es recomendable hacerse con un pack de baterías recargables para no estar cambiando de pilas cada poco tiempo.

Preguntas frecuentes

¿Me voy a marear al usar realidad virtual?

Depende de la persona y del tipo de juego. Los mareos (motion sickness) ocurren cuando tus ojos perciben movimiento, pero tu cuerpo está quieto. En juegos estáticos o con teletransporte no suele haber mareos. Para juegos con movimiento continuo, el cerebro se acostumbra de forma progresiva con sesiones cortas (lo que en la comunidad se llama "desarrollar piernas virtuales").

¿Puedo jugar con mis gafas graduadas puestas?

Sí. Prácticamente todos los visores actuales cuentan con un espaciador o ajuste de profundidad para dejar hueco a la montura. Sin embargo, la opción más cómoda y segura para evitar rayar los cristales es comprar lentes magnéticas graduadas de terceros, que se acoplan directamente sobre las lentes del visor.

¿Necesito un ordenador potente o una consola para jugar?

No obligatoriamente. Los cascos autónomos (standalone) cuentan con su propio procesador, almacenamiento y sistema operativo, funcionando de manera 100% inalámbrica. Solo necesitas un PC gaming si quieres disfrutar de simuladores hiperrealistas o juegos específicos de tiendas como SteamVR.

¿Cuánto espacio libre necesito en casa?

Para jugar sentado (simuladores, cine, juegos estáticos) o de pie en el sitio basta con un área de 1 × 1 metro donde puedas extender los brazos sin chocar con nada. Para experiencias activas con desplazamiento físico (roomscale), lo recomendable es un espacio despejado de al menos 2 × 2 metros.

¿Cuánto dura la batería de un casco sin cables?

La media oscila entre 2 y 2,5 horas de juego continuado (algo menos si se utiliza realidad mixta intensiva). Si buscas sesiones más largas, la solución habitual es utilizar correas rígidas con batería integrada en la nuca o llevar una batería externa (powerbank) en el bolsillo conectada por cable USB-C.

¿Qué diferencia hay entre Realidad Virtual (VR) y Realidad Mixta (MR)?

Realidad Virtual (VR): Te aísla por completo del entorno real para sumergirte en un mundo 100% digital.

Te aísla por completo del entorno real para sumergirte en un mundo 100% digital. Realidad Mixta (MR): Mediante cámaras exteriores a color (passthrough), ves tu habitación o salón real mientras interactúas con ventanas flotantes, herramientas u objetos 3D integrados en tu propio espacio físico.

¿Cansa mucho la vista tener las pantallas tan cerca de los ojos?

No en la forma en que se suele pensar. Aunque la pantalla física esté a milímetros, las lentes del visor enfocan la imagen a una distancia focal óptica simulada de unos 1,5 a 2 metros, por lo que el ojo descansa de forma similar a mirar a media distancia. La fatiga suele deberse más al peso del casco en la cara o a parpadear menos mientras juegas.

Recomendación final

En el caso de que estés buscando dar el salto a la realidad virtual, nuestra opción favorita a día de hoy son las Meta Quest 3. Las gafas de Meta son el ejemplo perfecto de la madurez que ha alcanzado la compañía con este tipo de dispositivos. De hecho, cada poco tiempo, la compañía lanza actualizaciones que mejoran aún más una experiencia que ya es de por sí sobresaliente.

Para un uso multimedia tradicional, es un casco fantástico. Pero como visor para jugar directamente no tiene rival. No solo porque ofrece una experiencia in-game de mucho nivel, sino porque Meta cuenta con un catálogo de juegos exclusivos realmente atractivo. De hecho, podemos decir sin miedo a equivocarnos que varios de los mejores juegos de VR son exclusivos de la plataforma.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Meta, Sony, Apple, Samsung, Pico, Arthur Edelmans en Unsplash

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