Alemania se despidió de la nuclear. Ahora va a aprovechar una de sus antiguas centrales para almacenar energía solar

En 2023, Alemania terminó de dar carpetazo a la generación de electricidad mediante energía nuclear. Ahora, en pleno impulso por liderar las renovables, va a convertir una de sus últimas centrales, la bávara Isar II, en un gigantesco sistema de almacenamiento en baterías y en un centro de datos IA.

Estos nuevos planes utilizarán la infraestructura ya existente y contribuirán a un mejor aprovechamiento de la gran capacidad de energía solar del estado, que no es poca.

Unas cinco hectáreas para almacenar energía. Según el medio Wirtschafts Woche, el emplazamiento de la antigua central nuclear Isar II servirá para construir, en una superficie de cinco hectáreas, una instalación de almacenamiento en baterías con una potencia de hasta 900 MW. Este proyecto tiene detrás a la firma de inversión Advisum, de Múnich, y convertirá a la localidad de Niederaichbach donde se encuentra en un nodo energético clave. De hecho, las autoridades bávaras han calificado la iniciativa de «muy positiva».

Demasiado sol para Baviera. Además del Oktoberfest y el FC Bayern de Múnich, Baviera tiene otro elemento que la hace especialmente relevante: la energía solar. Este estado federado lidera Alemania tanto en capacidad fotovoltaica instalada como en generación solar y nada tiene que envidiar a países del sur de Europa como España, con más horas de sol al día.

De hecho, Baviera tiene tanta generación fotovoltaica que a veces la red no la puede absorber con facilidad. El Ministerio de Asuntos Económicos, Energía y Tecnología espera que el centro de almacenamiento en Isar II sea un bálsamo para la red eléctrica local, que suele ponerse a prueba los días soleados por exceso de generación. Estos sistemas permiten almacenar parte de la electricidad cuando la generación supera la demanda, ayudar a estabilizar la red y devolver esa energía cuando es necesaria, reduciendo potencialmente los costes. Y esta apuesta por las baterías no se trata de algo aislado en Alemania: según El Periódico de la Energía, la capacidad de almacenamiento del país aumentó un 150% solo de 2023 a 2025.

Una ubicación ideal. Las nuevas instalaciones aprovecharán la red de transmisión que ya daba servicio a la antigua planta y ampliarán una subestación cercana para gestionar la electricidad procedente de fuentes renovables que llegue a través de la línea de alta tensión SuedOstLink. Como cuenta Wirtschafts Woche, este cable subterráneo conectará el ventoso norte de Alemania con el sur industrial del país, en plena construcción.

Una nueva vida para una vieja central. Además de aumentar la capacidad de almacenamiento del país, Alemania también planea construir un centro de datos de IA de 100 MW en los terrenos de la antigua central, con el objetivo de aprovechar el crecimiento de la demanda de capacidad de computación para IA.

El centro de datos de Isar II se sumaría a otros mucho más ambiciosos como este en Brandeburgo, en los terrenos de una antigua central eléctrica, que se convertirá en uno de los mayores centros de datos de inteligencia artificial de Europa, con más de 13 hectáreas.





Imagen | Jakub Żerdzicki

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