Los centros de datos quieren instalarse en España. El Gobierno tiene una condición: que traigan su propia energía

España tiene casi todo lo que necesita la industria de los centros de datos: suelo, buena conectividad y abundante energía renovable a precios competitivos. Eso ha provocado que surja una avalancha de proyectos vinculados al auge de la IA. El Gobierno de España quiere que esos proyectos avancen, pero no a cualquier precio. Su plan es sencillo: si una tecnológica quiere instalar uno de esos glotones eléctricos, tendrá que venir con la energía bajo el brazo.

El 80% es la cifra clave. El proyecto de Real Decreto afecta a centros de datos con una potencia de acceso de al menos 1 MW y exige que cubran el 80% de su consumo mediante autoconsumo renovable o contratos de compra de electricidad (PPA) ligados a instalaciones renovables españolas. Hay además otra condición importante: esas plantas deben ser nuevas, con una puesta en servicio que no debe ser anterior en más de 18 meses a la entrada en funcionamiento de los centros de datos.

Pero no basta con comprar mucha energía verde. El requisito más polémico es la llamada correlación horaria. En cada hora, al menos el 80% de la electricidad consumida por el centro de datos deberá estar respaldada por electricidad renovable generada en esa misma hora. Ahí es donde empiezan los problemas de verdad: un centro de datos funciona 24 horas al día, pero el sol no sale de noche y el viento tampoco sopla cuando uno quiere. El sector de los centros de datos sostiene que cumplir esa condición obligaría a hacer que algunos proyectos fueran mucho más caros o directamente inviables.

Demasiados proyectos. Red Eléctrica ya ha concedido más de 6 GW de capacidad de acceso a centros de datos en la red de transporte y desde 2020 se han otorgado aproximadamente otros 6 GW en distribución. Son unos 12 GW frente a los 3,5-4 GW de demanda eléctrica que la Estrategia de IA contemplaba para 2030. Eso empieza a notarse: Red Eléctrica asegura que el consumo de las actividades de infraestructura informática —todo lo relacionado con cenros de datos— ha registrado en algunos meses crecimientos interanuales superiores al 75%.

¿Quién paga la factura? Los centros de datos tienen un consumo enorme, continuo y relativamente poco flexible. Si para lograr dar cabida a esos proyectos hay que construir más redes de distribución eléctrica, más centrales de generación y más capacidad energética de respaldo —incluido el gas si las renovables no bastan—, parte de ese coste puede acabar repercutiendo a los hogares. Lo hemos visto en EEUU, donde estos centros han subido la factura de la luz de los residentes de las zonas donde se instalan.

El propio borrador reconoce el riesgo. Un crecimiento desordenado de creación de centros de datos podría aumentar el uso del gas como fuente energética marginal, y con él, subiría también el precio de la electricidad para todos los consumidores. La línea roja que plantea este proyecto de decreto es precisamente que esas "fábricas de IA" no terminen provocando el encarecimiento de la factura de la luz.

La otra factura es la inversión. La patronal SpainDC calcula que el sector podría movilizar cerca de 67.000 millones de euros en España hasta 2030 gracias a estos proyectos, pero también están muy preocupados con el proyecto de decreto. Tecnológicas, eléctricas e inversores consideran especialmente difícil cumplir el requisito renovable hora a hora, y la presión está funcionando: después de recibir diversas alegaciones, el Gobierno se muestra dispuesto a suavizar algunos de los puntos del decreto, aunque sin renunciar a proteger la red y el precio de la electricidad.

Centros de datos sí, pero no a cualquier precio. La abundancia de renovables en España y sus precios competitivos son dos de las grandes razones por las que hay importantes proyectos de creación de grandes centros de datos en nuestro país. El Gobierno así lo reconoce en el decreto, pero también señala cómo esa ventaja amenaza con convertirse en un cuello de botella. España quiere esa infraestructura e inversión, pero no a costa de descubrir en unos años que al final la luz de esas instalaciones la hemos pagado entre todos.

Imagen | AWS

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