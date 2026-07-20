La factura de la luz en EEUU ya había subido por culpa de los centros de datos. Lo que se viene: 6.300 millones más en tres años

Lo de EEUU con los centros de datos se ha convertido en un asunto de primer orden y motivo de rechazo de gran parte de la población. Además de la cuestión de la contaminación, estas enormes infraestructuras suponen una carga brutal para la red eléctrica y los ciudadanos llevan años viendo como sus facturas de luz se encarecen. Pues bien, aún van a subir más.

Qué ha pasado. Lo cuentan en New York Times. Cada año, PJM organiza una subasta en la que las compañías eléctricas ofertan el precio al que están dispuestas a ofrecer electricidad durante picos de demanda. Los resultados de la última subasta ascienden a 6.300 millones de dólares que se irán sumando a la factura final de los clientes durante los próximos tres años.

Por qué es importante. PJM reconoce que, pese a los intentos por aumentar la capacidad: "la demanda de electricidad crece más rápido de lo que se puede construir nueva generación para satisfacerla". Y no se cortan al poner nombre y apellidos al culpable de esta situación: "el principal motor de ese crecimiento son los centros de datos", infraestructuras enormes que se están construyendo a una velocidad que la red eléctrica no puede igualar.

En cifras. PJM es el mayor operador de electricidad de EEUU y su red da servicio a 13 estados, incluyendo Virginia donde se encuentra el mayor clúster del mundo con más de 650 centros de datos. Los 6.300 millones de sobrecoste se van a repartir entre 67 millones de hogares, pero lo grave es que esta es la última de muchas subidas. Según Monitoring Analytics, la empresa encargada de monitorizar el mercado de PJM, desde 2024 estas subastas ya han supuesto un aumento de 29.000 millones de dólares en las facturas de todos los clientes.

Lentitud. Los estados y asociaciones de defensa del consumidor critican que PJM es muy lenta conectando energía de nueva generación como solar, eólica o baterías, soluciones que ayudarían a aliviar la tensión sobre la red. Hace poco lo vimos cuando la ola de calor tensionó tanto la red que tuvieron que permitir a los centros de datos conectar sus generadores diésel. En estados como California o Texas no tuvieron el mismo problema porque tienen un extenso sistema de baterías que les permite almacenar energía para este tipo de situaciones, pero en la zona de PJM no están preparados.

Y ahora qué. PJM depende de la Comisión Federal Reguladora de Energía, por lo que los estados no pueden hacer nada para frenar las subidas de precio. Los gobernadores tienen las manos atadas, pero eso no significa que no puedan hacer nada. En 2024, el gobernador de Pensilvania demandó a PJM por el encarecimiento de la factura. El resultado fue un acuerdo que puso tope al precio fijado en la subasta. Por su parte, el estado de Nueva York ha anunciado una moratoria estatal que impide construir grandes centros de datos durante un periodo de un año, mientras evalúan su impacto ambiental y energético.

Imagen | Xataka con Magnific

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