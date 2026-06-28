Un 49% de estadounidenses ya usan la IA con frecuencia. Solo un 16% cree que trae algo bueno

La gente está usando la IA sin parar, pero tienen miedo de ela. Es la gran conclusión de un estudio reciente de Pew Research Center en el que se plantea un dilema singular. La adopción se dispara, pero el pesimismo y la desconfianza con respecto a la IA, también.

Una encuesta con resultados contradictorios. El conocido Pew research Center publicaba estos días su macroencuesta "Americans and AI 2026", y los resultados dan un panorama muy contradictorio. Por un lado, las herramientas de IA generativa se usan cada vez más y ya son parte de la vida cotidiana de mucha gente. Por el otro, ese éxito de popularidad convive con la preocupación que esos mismos usuarios tienen ante esta tecnología.

ChatGPT es el rey. En el informe se muestra cómo usar modelos de IA generativa ya es muy normal entre el público norteamericano. El 49% de los adultos estadounidenses afirman utilizar chatbots como ChatGPT, Gemini o Copilot, cuando ese porcentaje era del 33% en 2024. La cuota de mercado de ChatGPT es la más destacable con diferencia: de todos los que usan estas plataformas, el 44% (casi la mitad) usa ChatGPT frente a otras alternativas. Gemini se sitúa en segunda posición con un 25% de cuota, y detrás están Copilot y Meta AI. El uso además y ano es anecdótico: un 12% confiesa usar la IA varias veces al día, y para un 4% el uso es "casi constante".

Adiós buscador, hola IA. El uso práctico de la IA permite también entender el cambio que se está produciendo. En la encuesta los participantes indicaron que los dos ámbitos en los que más se utiliza la IA son la búsqueda de información (40%) y la automatización de tareas laborales (38% de los trabajadores activos). No solo eso: las AI Overviews (Resúmenes de IA) del buscador de Google son un éxito absoluto: el 60% de los usuarios aprovechan esos resúmenes lo que revela una transformación total de la forma en la que consumíamos contenidos y, en este caso, búsquedas.

Es llamativo que la IA se use cada vez más, pero que al mismo tiempo los usuarios tengan una percepción cada vez más negativa también.

Miedo a la IA (sobre todo, de los jóvenes). Una de las conclusiones más sorprendentes del estudio echa por tierra la idea de que las nuevas generaciones abrazan la IA con mucho más optimismo que generaciones anteriores. Es cierto que los menores de 30 años duplican en tasa de uso de IA a los mayores de 50 (57% frente a 28%). Sin embargo, son justamente esos jóvenes los que muestran un perfil más hostil hacia el impacto de esta tecnología. Estos jóvenes, los más impactados por los algoritmos de recomendación, son los mismos que creen de forma mayoritaria que la IA acabará teniendo un impacto negativo tanto en su vida personal como en la sociedad en los próximos 20 años.

Menos seguridad de los datos. El principal motivo de esa percepción negativa de la IA parece ser la seguridad de los datos. Para el 71% de los encuestados, el uso de la IA hará sus datos menos seguros. Es un descubrimiento llamativo que revela un problema real: las conversaciones que mantenemos con la IA no son privadas, porque al preguntar algo a ChatGPT, Claude o Gemini, por ejemplo, los datos son enviados a las nubes de OpenAI, Anthropic o Google (respectivamente) para ser leídos y procesados.

Esos datos pueden ser teóricamente recolectados, guardados y consultados por personal de estas empresas, y el cifrado prácticamente no existe. Solo soluciones como Private Cloud Compute de Apple plantean una solución real a la privacidad y confidencialidad de las conversaciones con los modelos de IA. Google, por cierto, ha lanzado su propia alternativa, Private AI Compute.

Un problema en ciernes según los usuarios de EEUU. El creciente uso de la IA parece positivo porque demuestra que efectivamente los usuarios están encontrando formas de aprovecharla, pero que ese mayor uso no contribuya a una percepción positiva es especialmente preocupante. Aquí es evidente que el actual rechazo a los centros de datos en EEUU o el miedo al impacto que la IA tendrá en el trabajo no ayudan a mejorar esa perceción, y la incertidumbre en ambos sentidos es elevada.

Hay más preocupación respecto a la IA en países occidentales: curiosamente en Asia el optimismo supera a la inquietud que genera esta tecnología.

¿Y en España, qué? En nuestro país la encuesta "Monitor de IA 2026' realizada por Ipsos revela datos variados para diversos países, entre los que se encuentra España. Según dicha encuesta, el 47% de la población españoal es entusiasta con el uso de la IA (8 puntos por encima de la media europea), aunque también hay inquietud respecto a esta tecnología: el 52% de los encuestados mostraron su preocupación por su impacto en la sociedad.

Imagen | Solen Feyissa

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