Anthropic ha pillado a China copiando Claude. De paso ha demostrado cuánto sabe sobre lo que hacemos con él

Anthropic acaba de publicar su informe de inteligencia de amenazas más detallado hasta la fecha. Además de campañas de ciberespionaje o armas biológicas aparece una historia especialmente llamativa: siete laboratorios de IA chinos habrían logrado recolectar datos sobre el funcionamiento de Claude mediante destilación. Alibaba (Qwen) fue la más destacada aquí: hubo 151 millones de intercambios de peticiones. Mientras, Moonshot (Kimi) y DeepSeek llegaron a hacer algo todavía más peculiar: mandar las preguntas de sus propios usuarios a Claude sin decir ni pío.
Kimi no siempre era Kimi. Según Anthropic, Moonshot utilizaba servicios intermedios situados fuera de China —las llamadas transfer stations— para saltarse las restricciones geográficas de Claude. Cuando alguien le preguntaba algo a Kimi, ciertas consultas en realidad llegaban hasta Claude, y luego las respuestas de este modelo llegaban al usuario como si hubieran sido generadas por el modelo chino.
No estás chateando con quien crees. Los datos revelan que Moonshot habría realizado esta operación más de 23 millones de veces entre mayo y julio. DeepSeek lo habría hecho 12,1 millones en apenas dos semanas. Y los usuarios, por supuesto, ni se enteraron: ellos creían que estaban chateando con Kimi, pero en realidad lo estaban haciendo con Claude.
El premio: datos de entrenamiento. La destilación de modelos de IA consiste en utilizar las respuestas de un modelo potente para "enseñar" a otro. No es por sí misma una técnica clandestina, y las empresas de IA usan dicho "truco" de forma interna para entrenar y mejorar sus propios modelos. El problema aparece cuando la destilación se utiliza para aprender de modelos cerrados haciéndolo además de forma oculta. Anthropic asegura que Alibaba intentaba obtener incluso el razonamiento de Claude para incorporarlo al entrenamiento de Qwen. Eso no demuestra que los modelos chinos sean "forks" de Claude, y de hecho hay expertos que argumentan que la destilación por sí sola no explica lo rápido que están avanzando Qwen, Kimi o DeepSeek.
Ojo: Anthropic puede averiguar cómo usas Claude. Para descubrir todo esto, Anthropic necesita monitorizar con detalle el uso de Claude. La empresa explica cómo su equipo de Safeguards desarrolla sistemas de detección que permiten garantizar que se cumplen sus políticas, y asegura que han bloqueado 11,4 millones de cuentas solo durante la primera mitad de 2026. Ha identificado campañas de destilación mediante metadatos o patrones anómalos por ejemplo. Aunque eso no significa que estén espiando todo lo que haces, sí que deja claro que la compañía tiene una visibilidad alucinante de todo lo que ocurre dentro de su plataforma.
Polémicas pasadas. En marzo Anthropic introdujo un mecanismo curioso sin decir nada a nadie: buscaban indicios como zonas horarias chinas, proxies o dominios vinvulados a empresas de IA chinas para detectar posibles actividades de destilación. La empresa retiró dichos sistemas después de que fueran descubiertos por un investigador, lo que hizo que aparecieran muchas críticas por ese papel de "Gran Hermano" que había adoptado la compañía.
Juez y jurado. En Anthopic no solo establecen qué podemos hacer con sus modelos y qué no (nada de diseñar armas biológicas, por ejemplo), sino que además construyen sistemas para detectar esos intentos de usar sus modelos de forma tóxica. Es algo razonable para una empresa que está desarrollando modelos tan potentes como Anthropic, pero hay un dilema aquí. Claude está empezando a dejar solo un chatbot para convertirse en una forma de que Anthropic controle la conversación y decida si es legítima o no.
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