Uber logra el primer permiso de la DGT para coches autónomos y operará en Madrid a finales de 2026

Ya teníamos el runrún detrás de la oreja acerca de la incursión de Madrid en el sector de los robotaxis, pero ahora ya tenemos confirmación. Y es que Uber, junto con la empresa china WeRide y Avomo, la división de movilidad de MooveCars, ha obtenido vía verde por parte de la DGT para operar vehículos de pasajeros autónomos de Nivel 4. La idea es cimentar su propio servicio de robotaxis operativo en Madrid antes de que termine 2026. Te contamos todos los detalles.

Los robotaxis aterrizan a España. Uber ha sido la primera en conseguir la autorización por parte de la DGT, lo que le da vía libre para operar por las carreteras españolas. También, curiosamente, es la primera aprobación de este tipo en toda la Unión Europea para el vehículo GXR de WeRide. Así que se podría decir que esto convertiría a Madrid en pionera de la llegada de los robotaxis en Europa, adentrándose en una carrera tecnológica que se está desarrollando principalmente en EEUU y China. Múnich también está ahí ahí, pero bueno, la realidad es que este tipo de servicios comienzan a aterrizar en algunas ciudades europeas.

Los detalles. Eso sí, cabe destacar que el permiso no autoriza un lanzamiento comercial por ahora. En su lugar, permite a Uber, WeRide y Avomo comenzar el trabajo de campo, es decir, mapear la ciudad, validar rutas y realizar pruebas de preparación bajo el marco regulatorio ES-AV de la DGT, específico para vehículos automatizados. Tal y como cuenta Uber en su nota de prensa, veinte vehículos compondrán la flota inicial, circulando por zonas con especial tráfico de Madrid.

A pesar de ser de Nivel 4, lo que significa que el coche puede básicamente moverse y gestionarse por sí mismo dentro de una zona definida y sin intervención humana constante, cada vehículo seguirá llevando a bordo a una persona especializada para supervisar el trayecto, al menos en esta primera fase.

Competencia. Tal y como cuenta la empresa en su publicación, Madrid es la cuarta ciudad del mundo de Uber y WeRide bajo su plan de expansión conjunto, que tiene como objetivo 15 ciudades para 2030 y pretende desplegar con el tiempo decenas de miles de vehículos autónomos a nivel global. Además, la compañía destaca que no está construyendo aquí su propia tecnología de conducción autónoma, sino que su estrategia pasa por actuar como la plataforma de conexión entre pasajeros y las diversas empresas que se encuentran desarrollando tecnología de conducción autónoma, manteniendo alianzas con Waymo, Wayve, Zoox y Nuro.

Qué dice Uber. “La Comunidad de Madrid se está consolidando rápidamente como uno de los entornos más avanzados de Europa para el desarrollo de esta tecnología”, cuenta Sarfraz Maredia, responsable global de Movilidad Autónoma y Entregas de Uber. Por su parte, Jennifer Li, de WeRide, jefa de la división internacional de la empresa, cuenta que Madrid representa una “puerta de entrada clave” para la expansión europea de la firma.

Próximos pasos. Si el calendario se cumple, Madrid podría ver sus primeros viajes en robotaxi para finales de 2026, aunque todavía con un especialista humano a bordo. Parece que todavía queda un buen rato para que se ejecuten los primeros viajes comerciales sin supervisión humana, pero es interesante saber que ya se ha lanzado la primera piedra y ahora toca ver la evolución de esta tecnología por nuestras carreteras.

Imagen de portada | Uber

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