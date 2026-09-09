El precio del combustible de aviación está roto, así que Ryanair ha hecho lo que se le esperaba: recortar vuelos

Partiendo de la base de que las aerolíneas están haciendo malabares para seguir generando ingresos mientras hay un conflicto bélico en Oriente Medio que se está cargando la cadena de suministro de petróleo en todo el mundo, a Ryanair no le están saliendo las cuentas. Y es que tal y como afirma la aerolínea en su último informe financiero, ha reducido su objetivo de pasajeros para el año fiscal actual y está recortando vuelos en invierno.

Crisis. Los precios del combustible para aviación se han disparado desde la escalada del conflicto de Irán a principios de este año y, aunque esté hecho ya ha dejado de estar tan presente en los medios, las aerolíneas siguen absorbiendo el coste. Ryanair, que precisamente es una de las compañías con mejor cobertura de combustible de Europa, ha capeado el repunte mejor que la mayoría. Pero aún así tiene sus límites, y por eso la aerolínea está ahora ajustando su capacidad.

En detalle. Ryanair anunció la pasada semana que va a reducir su objetivo de tráfico para el año fiscal 2027 (que abarca de abril de este año a marzo de 2027) en dos millones de pasajeros, hasta los 214 millones, por debajo del objetivo anterior de 216 millones. Según cuentan en Wall Street Journal, la aerolínea registró 208,4 millones de pasajeros en el año fiscal 2026. El recorte se centra específicamente en los meses de invierno, un tramo que históricamente suele ser el menos rentable del año para casi todas las aerolíneas, y en el que Ryanair espera mantener el tráfico prácticamente plano.

La aerolínea no ha detallado exactamente qué rutas o cuántos vuelos se recortarán, pero en Reuters cuentan de que Ryanair ya había retirado cinco aviones de su base de Charleroi en Bélgica en julio y había eliminado dos millones de asientos para invierno y verano en Bruselas. Al reducir la capacidad, Ryanair calcula que puede recortar sus pérdidas de invierno de 70 a 100 millones de euros, en comparación con la pérdida de 600 millones de euros del invierno pasado.

En cifras. El combustible de aviación cotiza actualmente en torno a los 140 dólares el barril, según Ryanair, pero la aerolínea tiene cubierto el 80 % de todo lo que necesita para el año fiscal 2027 a unos 67 dólares el barril, lo que cubrirá la peor parte del repunte. Sin embargo, todo tiene un fin. Y es que según el analista de Bernstein Alex Irving, la cuota de cobertura de Ryanair cae a solo el 15 % para los 12 meses siguientes, lo que significa que su factura de combustible podría casi duplicarse, pasando de unos 5.400 millones de dólares a cerca de 10.000 millones de dólares para el año fiscal que termina en marzo del 2028. Todo eso si los precios se mantienen elevados y no se garantiza mayores coberturas.

A pesar de ello, Ryanair todavía espera registrar un año rentable, pero todo indica que el beneficio neto después de impuestos se situará por debajo del récord del año pasado, situándose en unos 2.200 millones de euros. Ryanair afirma que es demasiado pronto para dar una previsión firme de beneficios.

Subidas de precio. Ryanair sostiene que las compañías con peor cobertura de combustible se verán obligadas a reducir capacidad también o podrían pasar apuros para sobrevivir al invierno, lo que reduciría la oferta en todo el sector y permitiría a la aerolínea a subir sus tarifas. “Si los altos precios del petróleo continúan hasta el verano de 2027, Ryanair cree que las tarifas aéreas de corto radio en Europa aumentarán sustancialmente para reflejar los mayores precios del petróleo, ya que algunos competidores peor cubiertos tendrán dificultades para mantener la capacidad o incluso para sobrevivir esta próxima temporada de invierno”, contaba la compañía.

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