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Es muy difícil encontrar un iPhone 17 a este precio: es reacondicionado, pero está casi como nuevo (y con 24 meses de garantía)

Una opción muy interesante para cambiar al mejor iPhone base de Apple hasta ahora por menos dinero

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Juan Lorente

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No valen siempre la pena, pero si buscamos bien, podemos encontrar dispositivos reacondicionados muy interesantes. El precio de estos es más bajo, obviamente, pero la clave está en buscarlos en un estado que esté prácticamente como nuevo y que, además, tengan buena garantía. Todo esto se alinea con este iPhone 17 de Back Market: se queda en 736 euros y está en el mejor estado que tiene esta tienda de reacondicionados.

Apple iPhone 17 de 256 GB: Pantalla de 6,3 Pulgadas con Promotion, Chip A19, cámara Frontal Center Stage, Mayor Resistencia a los arañazos, autonomía para el día Entero

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Hoy en Amazon — 929,00 Neobyte — 949,90 PcComponentes — 959,00 Apple — 959,00
Reacondicionados
Back Market — 736,00
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Gran precio para el mejor iPhone base de Apple hasta ahora

Iphone 17 Verde

Es cierto que mañana tenemos evento de Apple, pero todo parece indicar que en él no veremos un nuevo iPhone base. Teniendo eso en cuenta, si estás buscando hacerte con el iPhone 17 ahora mismo, este de Back Market es una buena opción. Su precio es muy atractivo (es casi 225 euros más barato que lo que marca su PVP) y está en estado 'Prémium' con 24 meses de garantía. Eso sí, hay que tener en cuenta que es un modelo que solo acepta eSIM.

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Este móvil es una de las mejores opciones que podemos comprar ahora mismo si queremos un teléfono compacto. Tiene una pantalla de 6,3 pulgadas con resolución 2.622 x 1.206 píxeles, 120 Hz y un brillo pico máximo de 3.000 nits. Si a esto le sumamos que apenas pesa 177 gramos, hace que sea un teléfono muy manejable con una sola mano.

Bajo el capó tiene un chip A19 y su rendimiento cumple con muy buena nota, incluso en tareas pesadas. Este es además compatible con Apple Intelligence y recibirá actualizaciones de software hasta el año 2033. Además, su cámara frontal ofrece muy buenos resultados a la hora de hacer selfies o grabar, así como su sistema de doble cámara trasera, que es muy versátil.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 17 reacondicionado

 LO MEJOR

  • Gran precio: Teniendo en cuenta que los dispositivos de Apple apenas bajan de precio, es una gran opción para saltar al iPhone 17.
  • Pantalla con 120 Hz y 256 GB de almacenamiento: Es el primer iPhone base en tener 120 Hz. Además, pese a ser la configuración básica, ya parte de los 256 GB.
  • Compacto y potente: Es un móvil pequeño y ligero que no renuncia a ofrecer un muy buen rendimiento incluso a la hora de jugar.

❌ LO PEOR

  • Solo funciona con eSIM: Se trata de una versión del dispositivo en la que no podrás usar tu tarjeta SIM física.
  • Carece de teleobjetivo dedicado: Aunque su sistema de cámaras rinde muy bien, no tiene teleobjetivo dedicado. Eso le resta versatilidad al conjunto.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un iPhone de la última generación a buen precio y quieres que sea compacto.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un teléfono totalmente nuevo o quieres esperar a encontrar a buen precio alguno de los modelos Pro.
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