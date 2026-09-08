España se prepara para un cambio radical del tiempo: un frente hará caer hasta 10 ºC las temperaturas

Este mes de septiembre nos está dejando una situación meteorológica poco habitual, con temperaturas extraordinariamente elevadas tras venir de un final de agosto que fue mucho más suave. Pero esto está a punto de dar un gran cambio gracias a un frente asociado a la circulación atlántica que avanzará por la península entre este martes y miercóles que provocará un descenso de la temperatura.

Dónde se notará. La magnitud del cambio se podrá notar sobre todo en las zonas del norte y el oeste, donde las máximas pueden bajar más de 6 ºC e incluso acercarse hasta los 10 ºC menos. De esta manera, podrán disfrutar de unas temperaturas más acordes al final del verano las regiones de Galicia o Asturias, pero el sureste y Canarias seguirán con temperaturas elevadas.

La AEMET ya muestra las consecuencias de este nuevo frente en sus mapas meteorológicos. Es por esto que el martes veremos la llegada de este frente que entrará por el noroeste del país, dejando precipitaciones que se quedarán en Galicia y Asturias principalmente, pudiendo llegar a registrarse más de 40 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas.

En el resto del país no se esperan estas precipitaciones que son tan ansiadas por muchos, pero sí que se irá notando una bajada de las temperaturas en la mitad occidental, salvo en la Comunidad Valenciana, Andalucía o Gran Canarias, que seguirán sufriendo el calor.

Su progresión. El miércoles, este frente que entró por el norte peninsular sigue avanzando por el territorio peninsular, provocando que en buena parte del territorio ya sí se noten estas bajadas de las temperaturas. Aquí es donde ya si veremos una caída de hasta 10 ºC en algunos puntos de nuestra geografía, haciendo que los valores sean más acordes a un mes de septiembre.

Los únicos puntos donde seguirá presente el calor, aunque por debajo de los 40 ºC, serán en Murcia y en el sur de Andalucía, donde se pueden llegar a presentar los 36 ºC, mientras que en Canarias se espera que se superen los 34 ºC en la parte sur.

Al final de semana, este frente nos irá abandonando, aunque a priori las temperaturas acordes al mes de septiembre se irán imponiendo, haciendo que en algunos puntos del norte y centro peninsular haya que comenzar a sacar alguna rebeca a primera hora de la mañana.

Además, dormir será ya mucho más fácil, puesto que las noches tropicales, que son aquellas en las que los termómetros se quedan por encima de los 20 ºC, quedarán reservadas a algunos puntos del sur peninsular.

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