Mistral nació para construir modelos europeos. Tres años después ha descubierto que la verdadera batalla está debajo de ellos

Mistral se creó en 2023 con una misión más que razonable: Europa necesitaba una alternativa propia a OpenAI, Anthropic y los gigantes de la IA de China. Tres años después sigue entrenando modelos que están muy lejos de sus competidores, pero es que ahora su ambición va más allá. La compañía acaba de cerrar la mayor ronda de financiación de la historia para una empresa tecnológica privada europea y quiere usar parte de esos 3.000 millones de euros para construir precisamente lo que importa bajo esos modelos: la infraestructura necearia para entrenarlos y ejecutarlos.

3.000 millones. La Serie D eleva la valoración de Mistral por encima de los 21.000 millones de euros, casi el doble de los 11.700 millones que alcanzó hace justo un año. Samsung Electronics —que ya prometía ser protagonista en la ronda— lidera la operación junto al fondo europeo Scaleup Europe y a PSG Equity, y vuelven a participar inversores como ASML, Nvidia o Andreessen Horowitz. Mistral ya trabaja con más de 125 grandes empresas en 20 países y asegura estar en camino de alcanzar los 1.000 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales antes de acabar 2026.

El dinero compra GPUs. Arthur Mensch, fundador y CEO de Mistral, ha explicado al Financial Times que la ronda permitirá eliminar uno de los principales cuellos de botella de la compañía: el acceso a esa capacidad de cómputo que es necesaria para entrenar modelos frontera. Su objetivo es controlar una capacidad similar a la que en la actualidad tienen los grandes laboratorios de IA chinos. La estrategia deja claro cómo la carrera de la IA ha cambiado: tener gente con talento capaz de diseñar un LLM sirve de poco si no tienes el hardware necesario para entrenarlo.

Ambición no le falta. La propia compañía describe ahora su propuesta como un catálogo en el que incluye modelos de pesos abiertos, infraestructura y capacidad de cómputo. Esa transición lleva meses en marcha: ha desplegado algunos nodos regionales para ejecutar modelos de IA en Europa, está construyendo infraestructura propia y creó los llamados European Compute Units (ECU) con contratos de varios años que permiten a las empresas gestionar la demanda para financiar la capacidad de cómputo europea. El objetivo: 1 GW de capacidad de cómputo en 2030.

La soberanía empieza debajo del modelo. La idea más llamativa de todo el anuncio es la que revela cómo tener un buen modelo de IA no sirve de mucho si sigues dependiendo de otros para entrenarlo o si una empresa extranjera puede decidir dónde se ejecuta o qué modelos puede usar. Mistral plantea de nuevo esa idea de soberanía digital que tanto rédito le etá dando, y pone como ejemplo el centro de Les Ulis, cerca de París, que dedica a inferencia y que tiene una capacidad de cómputo de 10 MW. Modesta, pero es un primer paso.

El problema de la "soberanía". La ronda que acaba de levantar Mistral y que teóricamente la ayudará a crear esa independencia europea es de todo menos europea. Está liderada por Samsung y entre los inversores está Nvidia, cuyos chips siguen siendo esenciales para esa infraestructura con la que la startup francesa quiere contar. El año pasado fue ASML la que lideró la ronda de 1.700 millones, y aunque estos datos no invalidan la estrategia, sí que ponen comillas a ese término cada vez más sobado de "soberanía". Está muy bien que Europa pueda tener un model propio que se entrena y se infiere en centros de datos europeos, pero el viejo continente sigue tenienddo una dependencia enorme de países extranjeros que por ejemplo proporcionan chips y memorias para esos centros de datos.

Hablemos de modelos de IA chinos. En agosto Mistral sorprendió a propios y extraños al anunciar que su infraestructura ya no solo serviría para servir modelos europeos, sino que también se abría a modelos extranjeros. En concreto, ofrece ya el modelo GLM-5.2 de la empresa china Zhipu AI (Z.ai). Aunque eso generó críticas, Mensch defiende que las empresas deben poder elegir el mejor modelo para cada tarea y ejecutarlo bajo controles europeos sobre datos e infraestructura. Para Mistral la soberanía no va de un "todo creado aquí", sino más bien de "nosotros decidimos dónde y cómo funciona".

Una ronda histórica... para Europa. Los 3.000 millones de euros convierten la operación en un récord europeo, pero sirven también para poner las cosas en perspectiva. Mistral reconoce que no puede competir con la dimensión de los gigantes de la IA estadounidenses, por ejemplo, que reciben rondas de inversión muchísimo mayores y cuyas valoraciones son también estratosféricas.

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