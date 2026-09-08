Xiaomi se preguntaba cómo podían fabricar la mejor camper del mercado. Así que sus nuevos coches llevan suelo radiante

Ayer, Lei Jun volvió a salir ante sus fieles. Y últimamente, cuando el CEO de Xiaomi sale para conducir uno de sus enormes y larguísimos eventos de presentación es porque tiene un coche entre manos. Porque la compañía, que ayer presentó el móvil más caro de su historia, también nos dejó hasta qué punto ambiciona dar un salto adelante en la industria del automóvil.

Hace un par de meses, el propio Lei Jun fue el encargado de presentarnos SkyNomad, la segundas marca de automóviles de la empresa china. Esta marca llega para cubrir un hueco creciente en el mercado chino. Mientras que los Xiaomi SU7 y YU7 son coches más tradicionales (Xiaomi dice de ellos que están centrados en las prestaciones), los SkyNomad son coches "para ser vividos".

En China, cada vez son más los que suman a su gama enormes todoterrenos eléctricos de rango extendido (híbridos enchufables que priorizan el consumo eléctrico y cuyo tacto es muy similar al del eléctrico) con amplísimas configuraciones en el interior.

En el evento de julio, Lei Jun ya nos presentó a grandes rasgos los SkyNomad N70 y N90. Ambos son enormes todoterrenos con hasta siete asientos y un interior que aprovecha rieles en el suelo para reconfigurar todo el interior y convertirlo en una suerte de dormitorios, despachos y hasta karaokes. El amplio espacio longitudinal, la instalación de pantallas, neveras y (sobre todo) un suelo plano que se extiende incluso por el maletero les permite jugar con un nivel de personalización que en Europa exploramos en su momento pero que hemos dejado completamente de lado con el paso de los años.

Pero cuando ya creíamos conocer todas las versiones de los nuevos SkyNomad, el CEO de la compañía sorprendió al final del evento con una nueva versión para su SUV de mayor tamaño que nos dejó con la boca abierta. Una camperización con un lujo de detalles que solo encontramos en las preparaciones más lujosas.

Suelo radiante en casa, digo... en el coche

Como decíamos, al final del evento, Lei Jun tenía preparada una sorpresa. Por el camino nos había mostrado de nuevo los SkyNomad N70 y N90, había mostrado de nuevo todas sus cualidades y hasta había confirmado que uno de sus coches más caros y potentes rebajaba su precio pese a que ya habían abierto con anterioridad las reservas.

Sin embargo, lo más llamativo fue la presentación del nuevo SkyNomad N90 Max Studio. Esta será la versión camperizada del enorme todoterreno. Y es que el mundo camper está ganando adeptos en China. Primero por la flexibilidad que aporta la tecnología de rango extendido pero, sobre todo, por la facilidad que están encontrando para reconvertir sus habitáculos en todo tipo de espacios multiusos con ruedas. Lei Jun lo llamó "casa en movimiento".

El SkyNomad N90 Max Studio con el techo abierto

La cama del piso inferior del SkyNomad N90 Max Studio

Con ese objetivo, Xiaomi ha llevado esta versión especial de su SUV de mayor tamaño lo más lejos que ha podido. Y por el camino ha mostrado virtudes que ya conocíamos como la posibilidad de crear enormes espacios diáfanos en el interior, montar una suerte de salón y dormir en el interior transformando los asientos en una cama de casi 1,90 metros de largo. Pero, además, ha añadido una segunda cama en un techo abatible a modo camper.

Cuando el techo se eleva, el espacio interior crece en altura hasta los 2,29 metros, por lo que un adulto puede moverse libremente por el interior sin agachar la cabeza (a menos que seas Yao Ming).

Presentación del SkyNomad N90 Max Studio en su versión camperizada

El suelo radiante del SkyNomad N90 Max Studio

Pero para llevar la experiencia camper a otro nivel, en Xiaomi han añadido un proyector para convertir el interior del coche en un pequeño cine. En lugar de una enorme pantalla abatible, como en un BMW i7, en Xiaomi han preferido incluir una tela que de silicona que se despliega y donde se proyectan las imágenes con un brillo de 650 lúmenes. Su tamaño es de 30 pulgadas y está pensada para ser visualizada a un mínimo de un metro de distancia.

¿Algo mejor que disfrutar de una peli tranquilamente en mitad de la naturaleza? Sí, que los pies estén calentitos. Y es que esta versión especial del SkyNomad N90 Max Studio también cuenta con suelo radiante. Sí, suelo radiante.

Para que el sistema funcione, el suelo del coche es de aluminio e imita vetas de madera cubriendo los 1,7 metros cuadrados de la cabina. Este suelo está compuesto por siete capas que aprovecha la alta conductividad del material para mantener el calor interior desde el suelo. Lei Jun aseguró que incluso se puede sentir una temperatura interior propia de la primavera o el verano cuando fuera está nevando. Los pasajeros podrán seleccionar hasta tres niveles de temperatura para el suelo.

Todo por un precio que, al cambio directo al euro, será de unos 40.000 euros.

Fotos | Xiaomi

En Xataka | Alguien se preguntaba cómo sería la camper definitiva: ha encontrado respuesta en un monstruo de Mercedes de 33.000 kg







