Ya es oficial la nueva powerbank de Ugreen, la primera del mundo con carga inalámbrica en llevar un sistema de refrigeración líquida

Una powerbank es una de esas cosas que te puede venir genial en esos días en los que pasas muchas horas fuera de casa y necesitas batería de sobra. Ugreen tiene un catálogo enorme de estas, pero acaba de estrenar una con 10.000 mAh que cuenta con una novedad muy interesante: utiliza un sistema de refrigeración líquida. Tiene un precio de 129,99 euros, pero usando el código 'DL65062', se queda en 105,99 euros.

UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank (10000mAh, Qi2 25W, 45W Built-in USB-C Cable) PVP en Ugreen (con descuento) — 105,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una powerbank con carga inalámbrica y refrigeración líquida

Cuando conectamos una powerbank a un dispositivo, estas se calientan (y por tanto, también hacen que la temperatura del móvil aumente). Esto es malo para la salud de la batería y puede hacer que la velocidad de carga disminuya para proteger la salud de los componentes. Eso es algo que quiere combatir Ugreen con su MagFlow Pro y su sistema de refrigeración líquida.

Este sistema, llamado CryoPulse, tiene una microbomba que hace circular un líquido refrigerante por unos canales térmicos que se pueden ver de forma virtual en el chasis de la powerbank. Esto se suma a una lámina de cobre y un diseño que hace que los componentes tengan una buena separación entre ellos. Es una forma diferente de disipar el calor que la que utilizan normalmente las powerbanks, que es a través de su propio chasis. De esta forma, podemos esperar que no se caliente demasiado incluso en sesiones largas de carga.

Esta MagFlow Pro es compatible con carga inalámbrica Qi2 a 25 W, aunque también tenemos la opción de utilizarla para cargar por cable a 45 W (el cable está integrado). Además, se puede adherir de forma magnética a nuestro móvil, aunque hay que tener en cuenta que su chasis tiene 16,2 milímetros de grosor y pesa 230 gramos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR Refrigeración líquida: El sistema que estrena promete mantener a raya la temperatura de la powerbank incluso en sesiones largas de carga.

El sistema que estrena promete mantener a raya la temperatura de la powerbank incluso en sesiones largas de carga. Buena potencia de carga: Tiene 25 W de carga inalámbrica y 45 W de carga por cable. ❌ LO PEOR Es algo voluminosa: Es algo más grande de lo que suelen ser las baterías externas con 10.000 mAh. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una powerbank magnética que tenga una buena carga (tanto inalámbrica como por cable) y utilice un sistema novedoso en este tipo de dispositivos para evitar que se caliente demasiado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una powerbank ultradelgada o directamente buscas una que tenga mucha capacidad.

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Imágenes | Ugreen

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