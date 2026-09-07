Sony relanza sus auriculares superventas con un giro de guion: batería extraíble para cumplir con la Unión Europea

Como amante de la tecnología, cuando compro un dispositivo y presentan la renovación siempre pienso que debería cambiarlo. Sin embargo, con sus auriculares, Sony ha conseguido algo que pocas han logrado: que me den igual todos los modelos tanto posteriores como de otras marcas. Los WH-1000XM4 tienen uno de los peores nombres posibles, pero son unos auriculares espectaculares que mezclan diseño cómodo, buen sonido y gran cancelación de ruido.

Aunque hay varias generaciones por encima, son tan buenos que no me merece la pena cambiarlos aunque la batería esté empezando a flaquear. El giro es que Sony acaba de anunciar una ligera renovación, unos WH-1000XM4C cuya "c" debe ser de "con nueva batería".

Y todo para cumplir con la normativa europea.

WH-1000XM4C con menos batería, pero extraíble y sonido afinado

Para entender este modelo, hay que retroceder hasta 2023. Fue entonces cuando la Unión Europea aprobó una legislación sobre baterías que exigía que los productos de consumo con baterías integradas permitan retirarlas y cambiarlas con facilidad a partir de febrero de 2027.

Cualquiera que lance un dispositivo tiene que cumplir con esta normativa y pueden ser soluciones como eliminar pegamentos y facilitar la reparación (como los iPhone) o, directamente, rediseñando los dispositivos para que la batería se pueda quitar de forma sencilla.

Ha pasado recientemente con la Nintendo Switch 2 rediseñada para Europa (y con una consecuencia extra como que el primer modelo deja de venderse), y exactamente por eso Sony relanza sus WH-1000XM4.

El motivo por el que relanzan este modelo estando los XM5 y XM6 sobre la mesa es doble. El primero es porque el compartimento de la batería se diseñó antes del cambio de regulación de la Unión Europea, por lo que adaptar el interior a la nueva norma no iba a ser sencillo. El segundo motivo es porque es el modelo estrella de Sony, el superventas. De hecho, el XM5 dejará de venderse una vez termine el stock en tiendas.

En este sentido, y para cumplir con esa nueva regulación, la nueva batería será más fácil de reemplazar, pero debido al rediseño tendrá una autonomía menor. Pasa exactamente igual que en la mencionada Switch y, en este caso, los WH-1000XM4 ofrecían 30 horas de autonomía con cancelación de ruido y los nuevos WH-1000XM4C tendrán 27 horas.

Ahora bien, les hemos preguntado si será fácil hacerlo en casa y si tendremos las baterías originales accesibles cómodamente y Sony nos ha confirmado que "no hay un plan público para vender baterías a través de los canales de Sony, pero de cara a febrero de 2027, comentaremos cómo hacer llegar la batería de repuesto a los clientes".

También, de cara a febrero del año que viene, explicarán cómo reemplazar la batería. Y ojo, si se nos rompe en un futuro o se degrada, el servicio técnico tendrá baterías de repuesto que, al ser más fáciles de cambiar, deberían reducir los tiempos en el servicio técnico.

¿La batería es lo único que cambia? Lo cierto es que no y, mientras el diseño y la cancelación de ruido se mantienen igual, Sony ha afinado el sonido, ha incluido diez equalizadores, incluido un modo juego, el botón de Quick Access ahora sirve para lanzar apps como Apple Music, Endel, Spotify, Amazon Music y YouTube Music, y también habrá un nuevo color lila.

El precio del relanzamiento de los WH-1000XM4, disponibles desde septiembre de este año, será de 280 euros.

Novedades en la gama media

Al margen de los WH-1000XM4C, Sony ha mostrado nuevos modelos para presupuestos más ajustados, aunque con cositas interesantes.

WH-CH730N

Por un lado, los WH-CH730N, unos modelos bastante grandes que mantienen cancelación de ruido con la tecnología Dual Noise Sensor, pero que destacan por una autonomía de 50 horas con cancelación de ruido activada y con una carga rápida que otorga una hora de música con tres minutos de carga.

Por otro, los WH-CH530, otros auriculares supraaurales que ya no tienen cancelación de ruido, pero que mantienen una enorme capacidad de batería con 55 horas de reproducción. Una carga de tres minutos da para hora y media de reproducción. La cancelación de ruido mediante IA es para tener llamadas y grabaciones nítidas.

WH-CH530

Sobre el precio, los dos modelos son sensiblemente más baratos:

Sony WH-CH730N por 150 euros a partir de septiembre de este año.

por 150 euros a partir de septiembre de este año. Sony WH-CH530 por 69 euros también a partir de septiembre.

Al final, puede sonar raro ver de nuevo los XM4, pero teniendo en cuenta que es el modelo superventas de la compañía japonesa, relanzarlos con el extra de la batería extraíble es un movimiento interesante.

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