He probado unos auriculares que traducen en tiempo real: funcionan sorprendentemente bien… hasta que falla Internet

Hace unas semanas viaje a China para asistir al Salón del Automóvil de Pekín. Si algo me han enseñado los tres o cuatro viajes que he hecho a China es que allí nadie, prácticamente nadie, habla inglés. Comunicarse es, por lo tanto, una combinación de signos con las manos, señales y tres o cuatro palabrejas sueltas. Eso, o usar un traductor como Google Translate, que tiene varios problemas:

La función de interpretación en vivo requiere sí o sí de conexión a Internet, algo que en China, por lo que sea, no siempre está disponible. Puedes descargarte los idiomas y escribir para traducir, pero así solo te entienden a ti. Tu interlocutor sigue sin poder comunicarse. Tienes que estar con el móvil en la mano todo el rato, algo que no siempre es posible, cómodo o viable.

Entonces caí en la cuenta. La última vez que fui (no está, sino la anterior) me fijé en que en todas las tiendas a las que había entrado tenían un cacharrito de una marca local llamada iFlyTek que traducía en tiempo real. Y pensé, ¿y si pruebo uno de sus dispositivos en China? Y eso hice. Me llevé conmigo los iFlyTek AI Translation AirBuds, unos auriculares con interpretación en tiempo real, para probarlos. Y muy bien, hasta que la conexión dejó de funcionar.

Ahora lo entiendo todo

iFlyTek AI Translation AirBuds | Imagen: Xataka

Los auriculares son del tipo clip en formato semiabierto, es decir, se enganchan a nuestra oreja por detrás para dejarnos el pabellón más o menos libre y acercar los micrófonos a nuestra boca. Porque no, no son unos auriculares para escuchar música (que podemos hacerlo, ojo, pero no es la mejor experiencia ni de lejos), sino para hacer llamadas y hablar con la gente. Y ahí cumplen de lo lindo.

Es curioso. Casi todos los auriculares que he probado suelen hincar la rodilla a la hora de las llamadas. La música se disfruta mucho, pero las llamadas son un poco meh. Estos son todo lo contrario. Para escuchar música no se los recomendaría a nadie, pero no he probado nunca unos auriculares que recojan mejor mi voz y la voz de nuestro interlocutor (luego volvemos a esto).

La clave de estos auriculares es que traducen e interpretan en tiempo real. Ya probé unos de otra marca hace años y la experiencia fue mixta, pero con estos me he quedado francamente sorprendido. Se conectan a una app llamada Bavvo que, como veremos más adelante, tuve que probar en versión beta, pero para el caso funcionó correctamente.

Espero que tengáis bolsillos anchos | Imagen: Xataka

Los auriculares recogen la voz muy, pero que muy bien, incluso en entornos lejanos y ajetreados. En mitad del hall de BYD estaban haciendo una demo con un coche congelado y la presentadora no solo hablaba chino, sino que lo hacía a un volumen algo bajo. Sumado al ajetreo del hall, se escuchaba regular. Pues incluso ahí, los auriculares eran capaces de recoger su voz, traducirla e interpretarla al español directamente en mi oreja.

La traducción tarda un pelín en arrancar, pero cuando arranca no para. El problema es que, por defecto, la voz es un poco lenta. Acabé poniéndolo a x1,2, porque a x1 sentía que me quedaba atrás en la conversación. La voz es un poco-bastante robótica y hace que no sea excesivamente agradable de escuchar durante un periodo prolongado, pero es mejor eso que... no entender nada.

Entonces la conexión dejó de funcionar y me quedé sin Internet. Por mucha eSIM con VPN o mucha VPN de pago que lleves, la realidad es que la conectividad en China es un verdadero dolor y puede fallar. Al quedarme sin Internet me quedé sin interpretación simultánea. Por suerte, fue poco antes de que irme del evento, así que me sirvió lo suficiente.

iFlyTek AI Translation AirBuds | Imagen: Xataka

Al llegar a casa, y ya con una conexión en condiciones, los volví a probar y, efectivamente, es otra película. Si en China supieron dar la talla siempre que hubo conexión, la duda era si serían capaces de ayudarme en una de las tareas más tediosas que puedes hacer en esta, nuestra labor como periodistas tech: atender a una conferencia en chino sin subtítulos ni traducción. Como la del Xiaomi 17 Ultra, por ejemplo.

Pues sí, la respuesta es que cumplen con su cometido con muchísima solvencia. Al tener una fuente de audio cercana en un lugar sin ajetreo, los auriculares recogen la voz estupendamente y traducen bien. No me vi la conferencia entera, pero el rato que la estuve viendo pude seguirla sin el más mínimo problema. Tiene sus cosas, porque el chino puede ser muy poético algunas veces y la traducción, en ocasiones, es demasiado literal, pero por lo demás debo reconocer que no tengo quejas.

Cuando la conexión acompaña, el rendimiento de la traducción es buenísimo

Si hablamos de una conferencia en inglés, francés o alemán, tres cuartas partes de lo mismo. La interpretación es buen y más que suficiente para seguir el hilo de una ponencia o una charla. Hice el ejercicio de seguir esta charla TED en alemán sin ver el vídeo ni activar subtítulos, como si fuera un podcast y, dentro de que la voz robótica que me habla al oído en español se hace pesada, la he podido seguir sin problema.

iFlyTek AI Translation AirBuds | Imagen: Xataka

También es posible darle un auricular a otra persona y traducir en tiempo real entre auriculares, algo que está bien si la otra persona es de confianza, pero que a mí, en lo personal, me da un poco de asquete. Es cierto que los auriculares no se meten en la oreja y bueno, vale, pero compartir auriculares es, para mí, como compartir cepillo de dientes: que se pueda no significa que haya que hacerlo, y menos con alguien a quien, probablemente, no conozcas como podría ser el caso de una entrevista. Pero como poder, se puede.

Un matiz: no están disponibles en España

Es importante destacar que estos auriculares no están disponibles en España, al menos oficialmente. Lo mismo sucede con la app: tuve que usa una beta porque al no estar disponibles los auriculares, tampoco lo está la app. Se pueden conseguir de forma extraoficial a través de plataformas como AliExpress, pero por suerte hay alternativas.

Una marca que sí vende dispositivos parecidos en España es Timekettle. Tienen el mismo "problema" que estos (dependen de tener una conexión a Internet), pero no van mal. Otros auriculares más mainstream, como los Galaxy Buds 4 Pro de Samsung o los últimos AirPods de Apple también ofrecen traducción simultánea, aunque están limitados a productos concretos de sendas compañías.

En conclusión

iFlyTek AI Translation AirBuds | Imagen: Xataka

El resumen rápido es que estos auriculares funcionan de maravilla, siempre y cuando tengamos una conexión a Internet decente. Son muy cómodos (grandes, pero cómodos y muy ligeros) y recogen la voz que da gusto, de los mejores que he probado en este terreno. Para música no, pero para llamadas son geniales.

De poderse comprar en España, serían una compra interesante si solemos tener la necesidad de comunicarnos en un idioma que no manejamos, o si queremos que el idioma deje de ser una barrera. En entornos más profesionales, donde también tendrían sentido, recomendaría comprar dos: uno para nosotros y otro para el interlocutor. Por eso de no prestarse auriculares, que está feo.

En cualquier caso, en mi día a día han resultado ser unos auriculares de uso bastante frecuente. No porque tenga que traducir, que ojo, alguna vez los he usado, sino porque son pura fantasía para las llamadas. Hay veces que me suena el teléfono y lo primero que hago es ponérmelos antes de aceptarla.

Hace unos días, un ejecutivo de JBL me dijo que tener varios auriculares para según qué contextos era cada vez más común. Pues estos son los que yo tendría en una oficina siempre a mano.

Imágenes | Xataka

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de iFlyTek. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.







