Europa quiere pagar sin depender de Visa ni Mastercard, y Lidl acaba de dar un paso clave para conseguirlo: con Wero

Lidl ha empezado a aceptar Wero, el sistema de pagos impulsado por la banca en Europa, en su tienda online alemana. Igual así de primeras puede no decirnos mucho, pero un supermercado de la talla de Lidl que suma un método de pago más, forma parte de un movimiento mucho más amplio: un intento de Europa de dejar de depender de Visa y Mastercard para algo tan cotidiano como los pagos online. Te contamos todos los detalles.

Wero, “el bizum europeo”. Según ha confirmado la propia cadena, Lidl es el primer gran supermercado de Alemania en integrar Wero en sus pagos online. Los clientes de Lidl.de que tengan cuenta en alguno de los 18 bancos que ya soportan el sistema podrán pagar directamente desde su cuenta corriente, en tiempo real, y sin que la tarjeta ni ninguna red de pago estadounidense intervenga en la operación.

Cómo funciona en la práctica. El proceso es sencillo, ya que basta con activar una vez la función de Wero en la app del banco, similar al funcionamiento de Bizum en España. A partir de ahí, al finalizar la compra en Lidl.de, el cliente puede confirmar el pago desde su propio banco (la web le redirige automáticamente a la app) o escanear un código QR con el móvil. El dinero sale directamente de la cuenta bancaria, y en caso de devolución, vuelve por el mismo camino. No hay intermediarios de tarjeta de por medio.

Por qué Lidl y por qué ahora. Según recoge el medio The Paypers, el despliegue empieza en Alemania, pero Lidl y la European Payments Initiative (EPI), la entidad que gestiona Wero, ya planean extender su adopción a las tiendas online de Bélgica y Francia a lo largo de 2026, y también incorporar el pago en tiendas físicas antes de que acabe el año.

Nicola Bracht, responsable de Schwarz Payment Solutions (la división de pagos del grupo Schwarz, matriz de Lidl), explicaba al medio que la decisión responde “a la búsqueda de una experiencia de cliente fluida” y a “criterios de protección de datos y seguridad alineados con los estándares europeos”, y ha adelantado que el grupo espera que Wero siga creciendo como método de pago transversal a distintos canales.

Una alternativa europea a Visa y Mastercard. Wero nació en 2023 como marca comercial de la EPI, una iniciativa fundada en 2020 por una quincena de bancos europeos (entre ellos BBVA, Santander, Deutsche Bank o BNP Paribas) con el objetivo de construir una alternativa de pago propia que reduzca la dependencia de Visa, Mastercard y PayPal, todas ellas de origen estadounidense.

Su nombre juega con las palabras "we" (nosotros) y "euro". El sistema se lanzó primero para transferencias entre particulares en Alemania, Francia y Bélgica, y desde entonces ha ido ampliando su terreno, primero al pago entre particulares y empresas, y ahora al comercio electrónico.

Entre líneas. Lo que hace relevante la incorporación de Lidl no es tanto el gesto en sí como lo que representa, ya que la llegada de Wero al comercio electrónico de gran volumen es, precisamente, el terreno donde Visa y Mastercard obtienen buena parte de su negocio más rentable en Europa. Hasta ahora, Wero se movía sobre todo en el terreno de las transferencias entre particulares, algo parecido a lo que Bizum ofrece en España. Que una cadena con la escala de Lidl empiece a aceptarlo en su tienda online es un paso hacia ese otro terreno, el de los pagos comerciales, donde de verdad se juega la disputa con las redes de tarjetas.

Lidl no ha sido la única en anunciar un movimiento similar. Y es que Decathlon también aceptará pagos a través de Wero en Alemania en su página web, tal y como ha confirmado la cadena.

Soberanía económica. Este avance de Wero llega, además, en un momento en el que el propio ecosistema europeo de pagos está reorganizándose a otro nivel. Bizum, junto a la italiana Bancomat Pay, la portuguesa SIBS, la polaca Blik y la nórdica Vipps MobilePay, ha impulsado la creación de una sociedad conjunta con sede en Madrid que busca hacer interoperables todos estos sistemas nacionales bajo una infraestructura común con Wero.

La presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán, contaba hace unos meses que “cuando hablamos de pagos, hablamos de soberanía económica, competitividad y de la capacidad de Europa de decidir su futuro”, y los pagos han pasado de ser una simple infraestructura a convertirse en una cuestión de soberanía.

Y ahora qué. El calendario que maneja la EPI apunta a que Wero llegue a más tiendas online en Francia y Bélgica a lo largo de 2026, y a los pagos en tiendas físicas (vía QR y NFC) antes de que termine el año. Tendremos que esperar para saber si con tanta alianza e impulso de la banca, Wero puede acabar convirtiéndose en una alternativa real a Visa y Mastercard en Europa.

Imagen de portada | Jonas Leupe y VLADISLAV BOGUTSKI

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