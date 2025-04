No lo llames Bizum europeo, llámalo Wero: los bancos europeos ya tienen definido su plan para depender menos de Visa y Mastercard

Bizum es una herramienta sensacional para los pagos online en España, pero tiene un problema: no es internacional. O al menos, no mucho. Los pagos online internacionales en la Unión Europea dependen en gran parte de dos grandes nombres: Visa y Mastercard. No hay un sistema europeo made in Europe que permita el envío rápido de dinero, pero es algo que la Iniciativa de Pagos Europea (EPI) quiere solucionar. Su propuesta ya tiene nombre, Wero, y su plan es el siguiente.

Contexto. La Iniciativa de Pagos Europea fue fundada en el año 2020 por 16 entidades bancarias como BBVA, Santander, Deustche Bank, Grupo ING, Unicredit y BNP Paribas. Su objetivo es crear un sistema de pago y una red interbancaria europea o lo que es lo mismo, una plataforma capaz de competir contra Visa, Mastercard o PayPal. Estas son de origen estadounidense, por lo que la idea de EPI es fomentar la independencia y la soberanía de los pagos. Para los miembros "ya no se trata de un proyecto de futuro, sino de una necesidad a la que se enfrentan todos los países de Europa", tal y como han expuesto en una carta.

El problema. Que hay muchas soluciones locales, pero ninguna a nivel europeo hecha en Europa. Por ejemplo, si pensamos en pagos y envíos de dinero entre particulares en España y Andorra tenemos Bizum, pero en Italia tienen Bancomat, en Portugal usan MB Way, en Suecia tiene Swish, en Suiza usan Twint y en otros lugares, como Alemania y Austria, el uso de PayPal está muy extendido. La propuesta de EPI con Wero es "responder a este reto mediante una solución de pago única, todo en uno, instantánea y paneuropea, capaz de cubrir con el tiempo todos los casos de uso de pago que los consumidores y los profesionales requieran".

Un segundo, ¿Wero? Ese es el nombre que recibió este "Bizum europeo" en septiembre de 2023. Tiene cierto sentido: la palabra se compone de "we" (nosotros) y tiene pronunciación similar a "euro". Además, se acerca a la palabra "vero", que es "verdad" en latín. Se lanzó primero en Alemania allá por julio del año pasado, en Francia en septiembre y en Bélgica en noviembre. Wero se integra dentro de las apps de los bancos, por lo que la experiencia es, a todos los efectos, clavada a la de Bizum.

Imagen | Wero

¿Y qué propone? Según expone la EPI, "una plataforma de pagos paneuropea única, segura y vanguardista, con capacidades multipaís, que puede funcionar en todos los mercados europeos para transacciones locales y transfronterizas". Es decir, una suerte de Visa y Bizum de Europa para Europa. Aunque no es muy conocido todavía, Wero tiene el aval de la Comisión Europea y 40 millones de usuarios registrados. Además, ya es totalmente funcional tanto en transacciones P2P como en P2Pro (particulares a empresas).

No obstante, la realidad es que el despliegue está siendo lento. Es normal siendo un proyecto de estas características, no obstante. Para verano de 2025, la EPI prevé lanzar los pagos en comercio electrónico en Alemania y Bélgica para, posteriormente, hacerlo en Francia y Países Bajos "sentando las bases y los puntos de prueba para una solución europea viable". A finales de 2026, EPI pretende añadir los pagos omnicanal, los pagos en el punto de venta o en las tiendas y los pagos de facturas. La idea es usar códigos QR y la tecnología NFC.

Bizum es internacional. Los esfuerzos están ahí y Wero es prometedor. No obstante, y en lo que a España se refiere, cabe destacar que Bizum es internacional desde hace apenas unas semanas. A principios de mes, Bizum confirmó que iba a integrarse con Bancomat y MB Way, las soluciones de pago de Italia y Portugal, respectivamente. Banco Santander, Abanca y OpenBank ya admiten envíos internacionales. CaixaBank, BBVA y Banco Sabadell lo harán próximamente.

Imagen de portada | Wero