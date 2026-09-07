Llevamos 70 años intuyendo que la vida podría esconderse en las nubes de Venus. Ahora tenemos la primera prueba de laboratorio que lo respalda

Antes de tener conocimientos profundos sobre las circunstancias de cada uno de los planetas del sistema solar, se pensaba que Venus debería ser uno de los mejores candidatos para albergar vida y acoger astronautas viajeros. En principio tenía sentido, ya que es de los que más cerca se encuentran de nosotros. Deberían tener un clima parecido y demás. Hoy en día sabemos que no. Si bien costó estudiarlo por la espesura de su atmósfera, con los años se ha descubierto que es un planeta realmente inhóspito, con temperaturas cercanas a los 500ºC, una presión aplastante y nubes de ácido sulfúrico a su alrededor. Aunque quizás esto último no era tan malo. De hecho, según un estudio publicado recientemente por científicos del MIT, puede que la atmósfera de Venus, incluídas sus nubes corrosivas, sí que podría albergar vida. ¿Significa eso que podríamos vivir en sus nubes? Eso no, pero sí que es un plot twist interesante lo que podría proliferar allí.

Pruebas de laboratorio para imitar la atmósfera de Venus. Estos científicos han imitado en un laboratorio la atmósfera de Venus, replicando nubes con concentraciones de ácido sulfúrico cercanas al 98%. Bajo esas condiciones colocaron una serie de péptidos, que son cadenas pequeñas de aminoácidos. Una versión más pequeña y simple de las proteínas, necesarias para la vida. Quizás hubiese cabido esperar que el ácido sulfúrico, conocido por ser muy corrosivo, destrozase los péptidos. Sin embargo, no solo no los destruyó, como ya se intuía por estudios anteriores, sino que mantuvo su plegamiento.

La paradoja del agua. Curiosamente, los autores de este estudio consideran que es muy posible que esta resistencia de los péptidos al ácido sulfúrico se deba a la concentración casi inexistente de agua que hay en las nubes de Venus. El agua suele ser necesaria para la vida, sí, pero también interviene en las reacciones de hidrólisis que promueven la corrosión del ácido sulfúrico en este tipo de moléculas. Por eso, ante la ausencia de agua, los péptidos se mantienen casi intactos.

El plegamiento importa. En las proteínas, y también en los péptidos, el plegamiento es esencial para que puedan llevar a cabo sus funciones. Por eso, que el plegamiento se mantenga en presencia del ácido sulfúrico es esencial para que la vida pueda proliferar en las nubes de Venus. Y lo cierto es que no sería tan raro que lo hiciese. La atmósfera del planeta vecino tiene unas características de temperatura y presión bastante favorables, especialmente a alturas entre 48 y 60 kilómetros. La superficie sí sería devastadora para la vida, pero en las nubes de ácido sulfúrico quizás podrían proliferar formas de vida que no necesiten el agua.

Quienes ya lo intuyeron. Según explican en un artículo de Universe Today, en 1950, el científico alemán Heinz Haber ya habló sobre la posibilidad de que la vida pudiese abrirse camino en las nubes de Venus. Más tarde, también hablarían sobre el tema tanto Carl Sagan como Harold Morowitz. Aunque es importante dejar claro que no se ha encontrado vida allí y puede que no se encuentre nada nunca, quizás no sea un lugar tan horrible en el que empezar a buscar. Solo había que cambiar el espejo con el que lo miramos.

Imagen | NASA

En Xataka | Un rayo verde iluminó Venus en el cielo nocturno. No es un fenómeno desconocido, pero sí muy difícil de ver