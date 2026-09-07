Potencia local con IA y pantallas 4K: los nuevos portátiles y tablets Lenovo Yoga quieren revolucionar el trabajo creativo

La familia Yoga de Lenovo suma nuevos integrantes diseñados específicamente para profesionales de la creación de contenido, diseñadores y desarrolladores. La marca ha presentado sus nuevos portátiles insignia con arquitectura NVIDIA RTX Spark para ejecutar tareas de Inteligencia Artificial de forma local, acompañados por una nueva generación de tablets Android con pantallas 4K y un compromiso de soporte extendido inédito en el sector.

Estos son los nuevos dispositivos de Lenovo que llegarán próximamente

Lenovo Yoga Pro 9n (15 pulgadas)

Un portátil de alta potencia diseñado para ejecutar modelos de IA locales y cargas de trabajo 3D o edición exigente sin depender de la nube. Equipa la plataforma NVIDIA RTX Spark, hasta 128 GB de memoria unificada, pantalla PureSight Pro OLED de 15,3 pulgadas a 165 Hz y panel táctil Force Pad compatible con lápiz óptico.

Lenovo Yoga 9n 2-in1 (16 pulgadas)

Un modelo convertible con bisagra de 360 grados y pantalla OLED 2,8K de 16 pulgadas a 120 Hz. Destaca por su sistema de doble superficie para puntero (se puede dibujar tanto en la pantalla como en el touchpad háptico) e integra hasta 64 GB de memoria junto a la aceleración NVIDIA RTX Spark.

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 (13 pulgadas)

Se trata de una tablet Android enfocada a la creación digital con pantalla 4K PureSight Pro de 13 pulgadas, procesador Snapdragon 8 Elite, seis altavoces Harman Kardom y lápiz Tab Pen Pro 2 incluido. Saldrá a la venta este mes desde 849 euros.

Lenovo Yoga Tab Gen 2 (11,1 pulgadas)

Una opción de tablet ultraligera (solo pesa 480 gramos) con panel 4K de 11,1 pulgadas y el chip MediaTek Dimensity 9500s. Llega también este mes a un precio de salida de 649 euros. Ambas tablets se lanzarán con Android 17 y prometen siete años de actualizaciones del sistema operativo (hasta Android 24) y siete años de parches de seguridad hasta 2033.

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Imágenes | Webedia y Lenovo

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