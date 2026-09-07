Motorola tiene nuevo reloj inteligente: tiene apellido Ultra, Wear OS como sistema operativo y colaboración con Polar

En IFA 2026 tuvimos novedades de varios fabricantes diferentes, entre los que está Motorola. Ya os hablamos del Edge 70 Plus, pero hoy abandonamos el terreno de los móviles para pasarnos al de los wearables. Junto a este móvil, Motorola presentó su nuevo Watch Ultra: un reloj que parte de los 429,01 euros y que llega con varias novedades interesantes, como la utilización de Wear OS como sistema operativo.

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Un reloj Ultra con una pizca de Google y otra de Polar

Empecemos por sus características visibles a simple vista. El Motorola Watch Ultra, que tiene un tamaño único de 46 milímetros, cuenta con un cuerpo de acero inoxidable y una pantalla pOLED de 1,5 pulgadas con un brillo máximo de hasta 2.700 nits. No es el brillo más alto que podemos encontrar en este segmento, pero es suficiente como para poder verla en exteriores incluso bajo luz intensa.

Bajo el capó tiene un chip Snapdragon W5+ Gen 1, 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento. La principal novedad de este reloj frente a otros de Motorola es que cuenta con Wear OS como sistema operativo, lo que le abre un abanico enorme de posibilidades en lo que a instalación de apps se refiere. Eso y también compatibilidad con Gemini.

A esto hay que sumarle que el reloj se apoya en el software de seguimiento de Polar para el registro de la actividad física y el sueño. También cuenta con GPS de doble banda y LTE, por lo que podemos configurarle una eSIM y utilizarlo sin necesidad de tener el móvil cerca (lo que es muy práctico a la hora de hacer deporte). Su punto débil, como otros relojes con Wear OS, es su autonomía: ofrece hasta 2 días de uso continuo por carga.

⚡ EN RESUMEN: motorola watch ultra ✅ LO MEJOR Más variedad de apps con Wear OS: El sistema operativo de Google tiene una enorme cantidad de apps para instalar.

El sistema operativo de Google tiene una enorme cantidad de apps para instalar. Software de seguimiento de Polar: Una alianza que promete ofrecer un seguimiento preciso y muy completo tanto del descanso como de la actividad deportiva.

Una alianza que promete ofrecer un seguimiento preciso y muy completo tanto del descanso como de la actividad deportiva. Compatible con eSIM: El hecho de poder utilizar una eSIM en el reloj puede hacer que nuestra dependencia del móvil se reduzca. ❌ LO PEOR Su autonomía: Como otros relojes con Wear OS, su autonomía no es demasiado grande. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj deportivo con Wear OS y has utilizado o te gusta el seguimiento que hace Polar de la actividad física y el sueño. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres optar por un reloj con una autonomía mayor aunque no tenga Wear OS, como es el caso del nuevo Huawei Watch GT 7 Pro.

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Imágenes | Motorola

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