Hoy en Lidl, la solución para tener hasta seis enchufes extra en patios y terrazas por 9,99 euros que se está agotando online

Aprovechar al máximo nuestro patio o terraza, si contamos con alguno de ellos, pasa por conectar dispositivos electrónicos a la red de casa. Ya sea el cargador del teléfono, una hidrolimpiadora cuando necesitamos limpiar el exterior, alguna lámpara e incluso un proyector. Y Lidl tiene esta interesante solución si no contamos con suficientes tomas a mano. Dos regletas económicas aptas para uso en exterior, disponibles en dos modalidades:
- Dos unidades de tres tomas, a 9,99 euros
- Una única, pero con seis tomas, también a 9,99 euros
Parkside - regleta de exterior, con tapas abatibles de cierre automático
Aunque ojo, según indica la propia Lidl, debido a la alta demanda quedan pocas unidades disponibles y podrían agotarse más pronto que tarde. En ese caso, en Amazon hemos encontrado una alternativa muy interesante, a un precio similar y muy bien valorada: esta, a 11,41 euros, con envío gratis si somos miembros Prime. O, si no lo somos, aprovechando la promo de 30 días gratuitos para nuevas altas.
Zenitech - Bloque estanco IP44 5 tomas
Su certificación y obturadores son la clave para el uso seguro en exteriores
Tanto unas como otras, son regletas que cuentan con un par de aspectos clave que las convierten en ideales para el uso en exteriores: una certificación IP44 contra salpicaduras y pequeñas partículas y también las tapas con que cuentan tanto en el interruptor de encendido y apagado como en cada enchufe independiente.
Esto se traduce en la posibilidad de dejarlas en el suelo de nuestro patio o terraza, e incluso colgarlas de la pared (cuentan con huecos para atornillarlas verticalmente), evitando problemas derivados de la climatología y la interacción con animales o insectos. Cosa que no pasa con las regletas convencionales que usamos habitualmente dentro de casa, que no suelen incluir esa certificación ni bloquean cada toma con tapas.
Un aspecto a tener en cuenta, eso sí, es que la certificación IP44 no permite un uso continuado a la intemperie con total seguridad. Debiendo evitar, por ejemplo, colocar estas regletas en un lugar donde reciban lluvia directa. Aunque sí son aptas en exteriores de forma puntual... o permanente, bajo porches o lugares que, si bien están fuera de casa, están techados.
En cuando a sus especificaciones, las regletas de Lidl (disponibles en dos de tres tomas o una de seis) cuentan con cable de 2 metros y una potencia máxima de 3.680 W. La de Amazon, por su parte, alcanza un metro y medio de longitud y no menciona la potencia. Aunque este tipo de regletas suelen rondar entre 3.000 y 4.000 W con los que, en cualquier caso, no tendremos problemas para conectar al mismo tiempo pequeños electrodomésticos, cargadores, luces e incluso televisiones y proyectores.
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⚡ EN RESUMEN: Regletas para exterior ip44
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALAS SI... quieres aprovechar más tu patio o terraza con dispositivos electrónicos que requieren toma de corriente
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⛔ NO LAS COMPRES SI... ya cuentas con una instalación eléctrica que cubre tus necesidades
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