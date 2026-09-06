El pueblo del Pirineo que el franquismo sumergió y un grupo de sindicalistas reconvirtió en un paraíso vacacional, barato y lleno de lujos

Si nos ponemos fatalistas, Morillo de Tou no debería existir. En 1963, el franquismo llenó de agua sus campos para construir el embalse de Mediano y expulsó a sus vecinos. Durante tres décadas, la maleza devoró las casas de piedra y nadie reclamaba el pueblo ni quería su pasado. Todo cambia el 23 de abril de 1986. Ese día, Marcelino Camacho, entonces líder de Comisiones Obreras, firmó la cesión del núcleo con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Otro concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza organizó las primeras cuadrillas de voluntarios. Piedra a piedra y con sus manos, las casas recuperaron sus tejados y las parcelas sus lindes.

Cuarenta años después, CCOO Aragón celebró el aniversario con un vídeo conmemorativo y una nueva entrada al complejo. El secretario general del sindicato en Aragón, Manuel Pina, recordaba eso de “convertir el olvido en oportunidad para el Sobrarbe”. A tres kilómetros de la villa medieval de Aínsa, durante décadas solo tuvo maleza por vecino. Hoy recibe a miles de turistas cada verano.

Frontera cristiana. Los primeros registros del núcleo datan del siglo XVI, cuando aparece rodeado por una muralla defensiva. En la Alta Edad Media formaba parte de la línea de vigilancia visual entre Aínsa y Abizanda, división entre los reinos cristianos y el avance musulmán. Cuando las aguas se calmaron, los vecinos colina abajo ocuparon las tierras fértiles junto al río Cinca, donde vivieron de la agricultura y la trashumancia hasta finales del siglo XIX.

Agua va. Venía siendo sentenciado desde 1915, pero la condena llegó en 1936. Este fue el año en el que arrancaron las obras del pantano de Mediano, justo cuando la Guerra Civil paralizó medio país. De los más de mil embalses durante el franquismo, más de 500 pueblos terminaron bajo el agua, desde Galicia hasta el Pirineo.

La Ley de Expropiación Forzosa de 1954 intentó regular las indemnizaciones, pero la urgencia y la burocracia complicaron los resultados. Granadilla, en Cáceres, sufre el caso más absurdo: sus más de mil vecinos abandonan la villa en 1955 por el embalse de Gabriel y Galán. El pueblo sigue siendo un fantasma. Eso fue justo lo que le pasó a Morillo de Tou: en la primavera de 1969, una crecida del embalse de Mediano sorprendió a los vecinos en misa, que apenas tuvieron tiempo de sacar los enseres antes de que el agua no volviera a bajar. Durante quince años nadie tocó las ruinas.

Manos a la obra. El 4 de julio de 1984, la Unión Sindical de Comisiones Obreras pidió a la Confederación Hidrográfica del Ebro la cesión del casco urbano. La respuesta oficial tardó hasta febrero de 1986, pero los voluntarios empezaron a desescombrar tejados el 13 de octubre de 1985.

Se contabilizarón casi 100.000 horas de trabajo voluntario, muchas de ellas de jóvenes en riesgo de exclusión que aprendían albañilería, carpintería o cantería con un 95% de reinserción laboral posterior. CCOO compró la propiedad en el año 2000 y hoy el complejo registra unas 40.000 pernoctaciones al año, con hasta 700 visitantes diarios en agosto.

Por qué turismo. Aragón blindó esta figura jurídicamente. El Decreto Legislativo 1/2016, texto refundido de la Ley de Turismo, define el "pueblo recuperado con fines turísticos" y nombró explícitamente a cinco núcleos susceptibles de acogerse a esa categoría: Aldea de Puy, Búbal, Ligüerre de Cinca, Morillo de Tou y Ruesta.

Hoy, Morillo de Tou funciona como una fundación semipública, autofinanciada, sin depender del Ayuntamiento pese a pertenecer administrativamente al municipio. La oferta incluye hotel, hostal, apartamentos, bungalows y camping. Veinte kilómetros más adelante, empieza el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara queda igual de cerca. El propio Mediano funciona como piscina gratuita y los precios del camping y los bungalows están por debajo de la media del mercado.

Sindicatos y cifras. Ligüerre de Cinca, vaciado por el pantano de El Grado, fue cedido en 1986 por la CHE a la UGT. La rehabilitación se prolongó treinta años y hoy suma dos hoteles —Casa Broto, con 20 habitaciones, y Casa Sebastián, con 12— más 23 apartamentos para 4-5 personas y otros tres para grupos de hasta 7. Desde la primera boda celebrada allí en 2003, Ligüerre Resort acoge casi 40 enlaces al año, con capacidad para 300 invitados en el recinto principal y 150 en La Pedanía, y ha aparecido en listados de Vogue y Condé Nast Traveller.

Ruesta, engullido por el embalse de Yesa junto con Tiermas (756 habitantes, despoblado en 1962) y Esco (253 habitantes, en 1966), sumó a sus propios 368 vecinos desplazados en 1965. La CHE lo cedió a la CGT en 1988: el sindicato construyó un albergue en Casa Valentín en 1993, otro en Casa Alifonso en 1996 y la Casa de Cultura Ramón Acín en 2000, financiados con bonos de apoyo entre afiliados. El proyecto se estancó una década por un litigio con la CHE sobre parte de los terrenos, resuelto a favor de CGT en diciembre de 2019.

Búbal, tercera víctima del propio Mediano, no siguió la vía sindical sino un programa educativo estatal de campos de trabajo veraniegos con estudiantes, y su reconstrucción avanzó mucho más despacio que la de sus dos vecinos. También hay casos en el bando perdedor, como el de Vilarinho da Furna, sumergida en 1972 por la presa aledaña: solo emerge en sequías extremas.

Pecios y precios. Las tarifas de 2026 confirman la fama de "vacaciones baratas": una parcela con electricidad y agua cuesta entre 17 y treinta por noche según temporada; sin electricidad, entre 13 y 22 euros. Súmale 5-6 euros diarios. Los afiliados a CCOO obtienen un 14% de descuento sobre alojamiento y ofertas específicas: cinco noches en habitación doble desde 289 euros. Rafting, barranquismo, canoa, senderismo: la oferta de actividades también tiene su ironía, por lo amplia que es.

Para llegar, la dirección exacta es Carretera A-138, kilómetro 41,8, en Aínsa (Huesca). Las reservas se gestionan por teléfono o correo, sin sistema online directo. Desde Zaragoza, la ruta más rápida cruza Barbastro por la N-240 y la A-138. Quien prefiera caminar puede seguir el sendero circular entre Aínsa y Morillo de Tou, ocho kilómetros con vistas al pantano de Mediano y a la Peña Montañesa.

Imagen de cabecera | Centro Vacaciones Morillo de Tou (oficial)

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