He tenido varios smartwatch y nunca he usado uno tanto como el Galaxy Watch Ultra en entrenamientos, salud y, sobre todo, Gemini

Me gusta cacharrear y, siempre que el presupuesto lo permite, voy cambiando de dispositivos. Si hay uno que no me planteo cambiar ahora mismo, es mi smartwatch, que es un Galaxy Watch Ultra. Hay un modelo nuevo y es cierto que tiene buena pinta (especialmente por el notable aumento de su batería). Sin embargo, ahora que se puede encontrar el anterior modelo mucho más barato, creo que es la opción más recomendable para todo.

Más allá de pagar con la tarjeta o mirar notificaciones, es el primer reloj que uso tanto en mi día a día. El principal responsable es Gemini.

Es uno de los relojes que recomendaría si tienes un móvil Samsung

Este reloj de Samsung fue uno de los primeros en traer Gemini. Ya uso esta IA bastante en mi día a día en el móvil, pero tenerla en el reloj es de lo más cómodo. Te pongo un ejemplo: estás en la cocina y quieres saber cuál es el tiempo correcto de cocción de un huevo para que salga cremoso. Le puedes preguntar directamente al reloj y no tienes que ir al móvil para ello. Lo mismo te puede servir para colocar un recordatorio o poner una alarma.

Otra cosa que me gusta del mismo es que su pantalla, que es de 1,5 pulgadas, se ve muy bien en exteriores gracias a los 3.000 nits que tiene de brillo máximo. Cuesta acostumbrarse un poco al tamaño del reloj al principio (especialmente porque mi muñeca no es demasiado grande), pero se me hace raro pensar ahora en un reloj más pequeño como el Galaxy Watch de 42 milímetros que tenía antes.

Tiene un rendimiento fluido y me gusta lo fácil que puedes medir los entrenamientos, incluso si vas a un gimnasio a hacer fuerza. También mide muy bien el sueño y otros parámetros de salud, aunque para ello lo ideal es tener un Galaxy: Solo le pongo una pega: me gustaría que su autonomía fuera mayor, pero es algo que solemos ver en dispositivos con Wear OS.

⚡ EN RESUMEN: galaxy watch ultra ✅ LO MEJOR Buen precio ahora que hay nuevo modelo: Con el Galaxy Watch Ultra2 disponible, va a ser más fácil encontrar este reloj en torno a los 300 o 350 euros.

Con el Galaxy Watch Ultra2 disponible, va a ser más fácil encontrar este reloj en torno a los 300 o 350 euros. Gemini en la muñeca: Esta IA nos ayuda en nuestro día a día mucho y poder usarla sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo es muy cómodo.

Esta IA nos ayuda en nuestro día a día mucho y poder usarla sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo es muy cómodo. Muy buena medición de sueño y entrenamientos: No le puedo poner pegas a la hora de controlar entrenamientos o salud. Es preciso y recoge los datos de forma muy detallada. ❌ LO PEOR Menos funciones si no tienes un Galaxy: Ciertas funciones de salud o de la medición del sueño están limitadas si no tienes un móvil de Samsung.

Ciertas funciones de salud o de la medición del sueño están limitadas si no tienes un móvil de Samsung. Su autonomía: Tengo que cargar el reloj cada dos o tres días como mucho, cifras que quedan lejos de otros relojes que estamos viendo en 2026 como el Huawei Watch GT 6 Pro. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un móvil de Samsung y buscas un reloj con una pantalla grande y Wear OS con orientación deportiva. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres algo más pequeño o tienes otro móvil Android que no sea un Galaxy.

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Imágenes | Xataka, Samsung

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