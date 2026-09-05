Tu smartwatch te está mintiendo sobre las calorías que quemas. Y cuanta más grasa corporal tienes, más te miente

Los smartwatches son un complemento ideal cuando empiezas a hacer deporte. Te motivas contando los pasos, controlas tus pulsaciones, compruebas las calorías que consumes… Pero ojo con esto último. Y es que, si bien normalmente asumimos que el consumo de calorías no es exacto, un nuevo estudio, realizado por científicos de la Universidad Internacional de Florida, señala que es aún menos certero de lo que solíamos pensar. En dicho trabajo, han analizado varios relojes comerciales y han llegado a dos conclusiones. La primera, que no todas las marcas son iguales y la segunda que tu peso influye mucho en el margen de error de las mediciones.

Una forma más exacta de medir las calorías. Para llevar a cabo su estudio, estos científicos hicieron a 58 adultos montar en bicicleta reclinada durante un entrenamiento controlado que alternó intensidad moderada y vigorosa. Todos ellos usaron paralelamente uno de los smartwatches más vendidos del mercado y el analizador metabólico COSMED K5, que se usa en laboratorios para medir el consumo de energía. El objetivo era comparar el resultado de los relojes con el de un método de medición mucho más preciso. Así, se vio que, típicamente, los errores se situaron en el rango de 15% a 25%, aunque los promedios de los relojes con peor rendimiento aumentaron considerablemente.

Mejores y peores smartwatches. Los smartwatches que se usaron en el estudio fueron el Apple Watch Series 8, el Fitbit Sense 2, el Samsung Galaxy Watch 5 y el Garmin Forerunner 955. Los mejores resultados se obtuvieron con el smartwatch de Apple y los peores con Garmin y Samsung. Con respecto a Fitbit, fue muy difícil clasificar los resultados, ya que hubo mediciones tan raras que se acabaron desechando. Un ejemplo de las más desconcertantes fue que en un entrenamiento completo se contó el consumo de una sola caloría.

Cálculos sobreestimados. Por lo general, el problema de todos los smartwatches era un cálculo sobreestimado del consumo de calorías. Se señalaba que los participantes estaban quemando más calorías de las que realmente habían quemado. Si en la práctica real nos guiamos por esos datos para ver cuánto debemos comer, podemos creer que estamos haciendo un déficit calórico sin que realmente lo sea.

A más grasa, más error. Otro dato interesante de este estudio es que se vio que el error fue mayor cuanto mayor era la grasa corporal de los participantes. Los autores del estudio no tienen claros los motivos, pero creen que puede deberse al diseño de los algoritmos. Estos podrían haberse programado para niveles de grasa más bajos, de modo que no funcionen adecuadamente cuando estos se elevan.

Precisamente por esto, consideran que los responsables de las empresas que fabrican estos smartwatch deberían acceder a los datos de su estudio. Les ayudaría a diseñar sus relojes teniendo en cuenta errores que podrían haberles pasado por alto en las pruebas de calidad.

También con ejercicio de fuerza. En el futuro, estos científicos quieren repetir el estudio, pero con ejercicio de fuerza en vez de aeróbico. El cálculo de las calorías consumidas en esos casos es aún más complicado, por lo que cabe esperar que el error de los smartwatches sea incluso más amplio.

Una posible limitación. Todos los participantes del estudio eran personas hispanas. Eso no invalida los resultados, ni mucho menos, pero sí que se centró en un conjunto demasiado estrecho de la población. Para tener datos más representativos, lo ideal sería contar con una muestra poblacional más amplia.

Con el ejercicio de fuerza es más difícil calcular las calorías

No te obsesiones. Estos científicos no desaconsejan el uso de smartwatches para hacer ejercicio, pero sí que recomiendan tener en cuenta algunas directrices, entre las que destaca redondear siempre los datos a la baja. De todos modos, tampoco aconsejan comer menos, pensando que el reloj está calculando un consumo de calorías excesivo. Lo mejor es asesorarse con un profesional para saber cuál es la alimentación ideal para cada persona, según su estilo de vida, la cantidad de ejercicio que necesita y sus objetivos. No debemos obsesionarnos ni con la medición del smartwatch ni con sus posibles errores. Lo importante siempre es el equilibrio.

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